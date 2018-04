Obrigheim. Wegen einer von Bewohnern gemeldeten starken Rauchentwicklung aus einem Wohnanwesen in der Werner-von-Siemens-Straße waren Rettungskräfte am Montag, 4. März, gegen 21 Uhr im Einsatz. Vermutlich wegen eines technischen Defekts war im Keller des Anwesens ein Ladegerät ins Schmoren geraten, was zu dem Rauch geführt hatte. Verletzt wurde niemand. Zu weiteren Schäden kam es nicht. (pol)