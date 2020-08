Schulalltag in den 1940er-Jahren: Mädchen und Buben in der Großen Pause auf dem Dielheimer Schulhof. Repro: Ottmann

Von Anton Ottmann

Rhein-Neckar. Immer wieder werden Stimmen laut, dass unsere Kinder durch den monatelangen Unterrichtsausfall während der Coronakrise schwerwiegende Defizite erlitten hätten, angeblich in einem Maße, wie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr. Kann das sein? Und wie war es damals überhaupt? Aufschluss über den Schulalltag gegen Ende und gleich nach dem Krieg geben die Berichte von zehn Zeitzeugen aus dem Rhein-Neckar-Raum, die im Jahr 2015 zu diesem Thema befragt worden sind.

Edith Heinzmann aus Wiesloch erzählt, dass ihr Jahrgang 1941, getrennt nach Mädchen und Jungen, eingeschult wurde. In den Folgejahren seien immer wieder Ausgebombte aus Mannheim und Kassel dazugekommen. Der Unterricht in Lesen, Schreiben, Rechnen, Raumlehre, Singen und Handarbeit fand anfangs jeden Tag von 8 bis 12 Uhr und an drei Nachmittagen von 14 bis 17 Uhr statt.

Sport fiel aus, nachdem in der Turnhalle ein Lazarett eingerichtet worden war. Die Lehrer schlugen schon bei falschen Antworten mit dem Stock auf Finger und Po. "Do kumme widder die Weihrauchstinker", spottete ein Lehrer über Katholiken, und der Pfarrer durfte an der Schule keine Religion mehr unterrichten. Edith stand mit vielen anderen am Straßenrand, als die Krankenwagen mit Patienten der "Heil- und Pflegeanstalt" zum Bahnhof Wiesloch-Walldorf fuhren, im Glauben, dass es sich um eine Verlegung handle. In Wahrheit waren sie auf dem Weg in die Vernichtungslager. Später ging das Gerücht um, dass schon viele während des Transportes zum Bahnhof umgekommen seien. Nachdem der Unterricht fast das ganze Jahr 1944 ausgefallen war, wurde er im September 1945 von einem Teil der alten Lehrer wieder aufgenommen. In guter Erinnerung blieb ihr die Schulspeisung der Amerikaner mit Nudelsuppe, Ofennudeln und Kakao.

Eine Selbstverständlichkeit in den 1940er-Jahren: Kinder auf dem Weg zur Feldarbeit. Repro: Ottmann

Einig sind sich alle Interviewten, dass der Unterricht während der Kriegsjahre häufig ausfiel und eigentlich wenig gelernt wurde. Viel Zeit wurde mit dem Sammeln von Kräutern und Tees zugebracht, dazu kamen Aufmärsche und Appelle. Lehrer mussten bei Strafandrohung mit "Heil Hitler" gegrüßt werden und in den Volksschulen waren Schläge schon für läppische Vergehen an der Tagesordnung, allerdings nicht an den Gymnasien. Außerhalb der Schule war die Mitarbeit der Kinder bei der Haus- und Feldarbeit selbstverständlich. Nahrungsmittel waren knapp und Kleidung kaum erschwinglich.

Gerhard Fuchs aus Horrenberg wurde 1944 eingeschult. Da das Schulgebäude mit Soldaten belegt war, wurde sporadisch in Scheunen unterrichtet. Im Spätjahr 1945 begann wieder ein regulärer Unterricht, doch fehlte es an Lehrkräften, da sich die meisten noch im "Entnazifizierungsverfahren" befanden. Deshalb wurde seine Klasse im dritten Schuljahr von einem Landwirtschaftslehrer unterrichtet, der statt Lesen, Schreiben und Rechnen, naturkundliches Wissen im Freien vermittelte und mit ihnen Fahrradtouren unternahm. Gerhard trug Zeitungen aus und verwirklichte sich mit der ersten verdienten Reichsmark einen Traum, in dem er ein Stück Lyoner kaufte. Wie die meisten Schüler auf dem Land ging er in Holzschuhen zur Schule, solche aus Leder wurden nur zu besonderen Anlässen angezogen, wie zum sonntäglichen Gottesdienstbesuch.

Maria Körner wurde 1942 in die Pestalozzischule in Heidelberg eingeschult. "Das Fräulein Lehrerin war sehr streng und schlug mit dem Stock" berichtet sie. Sie sei stolz darauf gewesen, dass sie deren schwere Tasche tragen durfte. In der Pause waren Mädchen und Jungen durch einen Zaun getrennt und mussten im Kreis gehen. Bei Fliegeralarm hätten sie nach Hause gedurft. Sie erinnerte sich auch noch an die "Lausetante" und den Zahnarzt vom Gesundheitsamt.

Hugo Huber aus Wiesloch war bei Kriegsende 1945 bereits 14 Jahre alt und hatte acht Klassen nationalsozialistischen Unterricht mit Hitlerverehrung und Rassenwahn hinter sich. Er erinnert sich an den Schulleiter, der immer Uniform trug und ihn einmal mit einem Zehn-Reichsmark-Schein belohnte, weil er ihn mit "Heil-Hitler" gegrüßt hatte. Er erinnert sich an eine Lesebuch-Geschichte, in der ein kleines Mädchen aus der wartenden Menge heraus auf Hitler zustürmt und dieser mit ihr ein freundliches Gespräch führt. Einmal hatte er einen SA-Mann auf einem Pferd gezeichnet und dafür höchstes Lob bekommen. Bis 1948 sei das nackte Überleben der Menschen im Vordergrund gestanden und man habe toleriert, dass viele alte Nazis, darunter auch Lehrer, auf ihre Führungspositionen zurückgekehrt seien.

Walter Spies aus Heidelberg-Pfaffengrund war ab der vierten Klasse, wie fast alle seine Schulkameraden, in der Hitlerjugend, allerdings gab es 1944 schon keine Uniformen mehr. Sonntags hätten sie vor der Kirche demonstrativ Nazi-Lieder gesungen und in ihrer Freizeit auf dem Heiligenberg gegen die Handschuhsheimer Kinder Krieg gespielt. Jeden Samstagmorgen war Fahnenappell, bei dem "wir unseren Führer grüßten".

Es gab Ortschaften, in denen sich der Nationalsozialismus schwer tat. So berichtet Rosemarie Weber aus Baiertal, dass die angeordneten Jungmänner- und Jungmädchentreffen kaum besucht wurden, stattdessen wurden die Jugendlichen von den Eltern zur Garten- und Feldarbeit geschickt. Von den Jungen wusste sie, dass diese einmal ihren "Führer" an einen Baum fesselten, weil er sie durch den Bach waten ließ. Und vom Dielheimer Pfarrer berichtet Günther Stadter, dass man zu ihm nicht "Heil Hitler" sagen durfte, sonst habe man eine Ohrfeige bekommen.

Am Beispiel von E. Sch. aus Wiesloch erfährt man, wie es jugendlichen Gymnasiasten erging. Nach einem Jahr als Luftwaffenhelfer und drei Monaten Arbeitsdienst wurde er Anfang Dezember 1944, gerade 17 Jahre alt, trotz schwerem Gelenkrheuma als Grenadier in Darmstadt eingezogen. Er geriet in amerikanische Gefangenschaft, wurde im Juli 1945 entlassen und konnte ab Dezember wieder die Schule besuchen, die er 1947 mit dem ersten Nachkriegsabitur abschloss.

Besonders schwer hatten es die Kinder von Vertriebenen. So schreibt Ingrid Hofmann geb. Jungbäck: "Wir waren arm in Dielheim und als Flüchtlinge, so nannte man uns damals, nicht gerne gesehen. Da gibt es keinen Unterschied zu heute." Einmal wurde sie von den Einheimischen verprügelt, nur weil die Lehrerin im Unterricht "Gutes über Flüchtlinge" gesagt hatte.

Dass Kinder sich auch in schlimmen Zeiten vergnügen können, erzählt Eda Brook aus Wiesloch. An der dortigen Gerbersruhschule fiel in den Monaten Januar bis April 1944 der Unterricht aus. Da erteilte der für seine Strenge gefürchtete Lehrer M. seinem Sohn und den Nachbarskindern auf einem Dachboden Privatunterricht. Der bestand darin, dass er Aufgaben an die Tafel schrieb und die Tür hinter sich abschloss. Wenn er nach zwei Stunden mit einer Alkoholfahne zurückkam, hagelte es für jeden Fehler eine Ohrfeige. Eines Tages flohen die Kinder über das Dachfenster und versteckten sich, daraufhin stellte der Lehrer sein "pädagogisches" Bemühen ein.

Bei allen Berichten überwiegt der Eindruck, dass die Zeitzeugen trotz der schweren Jahre, geprägt durch Hunger und viele sonstige Entbehrungen, Unterrichtsausfall und Schlägen, ihren Platz im Leben gefunden haben. Die Todesängste in den Bombennächten, die Erfahrung sinnloser Gewalt im Kriegsgeschehen und der Anblick von schwer Verwundeten und Sterbenden haben sicherlich viele dieser Generation traumatisiert, kamen aber bei den Befragungen nicht zur Sprache und sind sicher noch einmal ein ganz eigenes Thema. Der Vergleich der Lebens- und Schulsituation der Kriegsgeneration mit den Auswirkungen der Corona-Einschränkungen auf die heutigen Kinder und Jugendlichen bleibt dem Leser selbst überlassen.