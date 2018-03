Verteilt gerne literarische Hiebe in Richtung russische Heimat: Vladimir Kaminer mit einer neuen Geschichte in der Alten Wollfabrik. Foto: Lenhardt

Von Rolf Kienle

Schwetzingen. Er gehört zu den Fleißigsten seiner Zunft: 23 Bücher hat der Schriftsteller Wladimir Kaminer seit 1990 veröffentlicht. Jede Geschichte kann er bis heute mit Begeisterung und Enthusiasmus erzählen. Die Hingabe steigerte sich bei seinem Auftritt in der Schwetzinger Alten Wollfabrik, als er die noch unveröffentlichte Erzählung über Kreuzfahrten vortrug.

Kreuzfahrten seien die andere Seite der Flüchtlingsströme, stellte er fest: "Die einen gehen freiwillig auf ein Schiff, die anderen unfreiwillig." Und manchmal treffen sich beide im selben Mittelmeerhafen. Dass Kaminer und Kreuzfahrten nicht zusammen passen, erahnt der Kenner seiner Werke unschwer. Er wurde, wie andere Autoren auch, zu Lesungen auf ein Aida-Schiff eingeladen und dachte vorab: "Zwei Lesungen in zwei Wochen auf einem Schiff - das könnte eine angenehme Sache für mich werden." Und für die Passagiere erst: "Sie springen wenigstens nicht vor Langeweile über Bord." Die Sache habe allerdings einen Haken, erzählte Kaminer weiter: "Die Leute gehen nach der Lesung nicht wie üblich nach Hause, sondern bleiben." Und machen aus zwei Auftritten eine 14-tägige Lesung.

Grundsätzlich seien Kreuzfahrten für den Autor aber eine gute Möglichkeit, Menschen zu begegnen. "In St. Petersburg ließ man mich nicht einreisen", erzählte er dem Publikum. Er kam trotzdem mit Petersburgern ins Gespräch und wollte von ihnen wissen, wie sie über "100 Jahre Oktober-Revolution" denken. In Deutschland stoße man an jeder Ecke auf das Thema: "In Schwetzingen habe ich das größte Schaufenster einer Buchhandlung mit der Oktober-Revolution gesehen", schwärmte er.

In Russland hingegen scheint man sich zu weigern, die eigene Vergangenheit zu konfrontieren. Kaminer hat dafür Verständnis: "Wer will sich schon mit so einer Vergangenheit befassen?" Die Sowjetunion habe bekanntermaßen die Idee gehabt, in die Zukunft zu führen. "Also lebt der Russe zwischen einer Vergangenheit, die er nicht kennt, und der Zukunft, in der er schon war", stellte er vergnügt fest.

Seine Landsleute bekamen ohnehin ihr Fett weg. Wenn Kaminer an den Urlaubsorten auf sie trifft, dann erkennt er sie leicht, etwa an den schweren goldenen Halsketten. Die Erklärung für diesen Modestil sei einfach: "Schon Marx und Engels haben ihren Lesern zugerufen: Ihr verliert nichts, außer Euren Ketten."

In St. Petersburg, wo die Kaminers also nur bis zu einer Schranke und einem Souvenirshop kamen, hatten sie eine große Auswahl an Matrjoschkas "Made in China" und Putin-Schokolade. "Nehmen Sie eine" sagten die Verkäufer, "sonst geht er nie".

Wladimir Kaminer ist ein Geschichtenerzähler, dem man gerne zuhört. Sein harter Russen-Akzent macht die Auftritte authentisch, oder andersrum: Ohne die Sprechweise würde die Lesung kaum funktionieren. Dass er seine Geschichten mit viel Leidenschaft erzählt und liest, ist das Geheimnis seines Erfolgs - mal abgesehen davon, dass ihm offenbar ständig skurrile Dinge passieren.