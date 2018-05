Beim diesjährigen Frühlingsfest gab es über 20 Frischlinge in den Wildschweingehegen zu bestaunen. Foto: Lenhardt

Von Stefan Kern

Oftersheim. Medizinisch ist es zwar nicht belegt, dass im Oftersheimer Wald rund um die beiden Wildtiergehege am Heuweg Puls und Blutdruck sinken. Aber es fühlte sich definitiv so an: Die Ruhe stellte sich sofort ein, golden strahlte die Sonne durch das dichter werdende Blätterdach, über 20 Frischlinge tobten durch das Wildschweinareal, das Rotwild graste ganz versteckt im Grünen, und genau wie die Vögel begrüßte der Förderkreis Wildtiergehege mit seinem traditionellen "Frühlingserwachen" den Lenz.

Die Menschen kamen in Scharen, und dieser kleine Ort vor den Toren Oftersheims entwickelte sich einmal mehr zu einem El Dorado fernab der digitalen Welt. Es fiel jedenfalls auf, dass kaum ein Smartphone zu sehen war. Die Kinder waren auf der Pirsch, bauten mit den herumliegenden Ästen gewagte Konstruktionen, und die Erwachsenen versanken bei Kaffee und Kuchen oder einer feinen Wildschweinwurst in Gesprächen mit Nachbarn und Freunden. Es ist schon so, wie die Vorsitzende des Förderkreises, Ulrike Krause, sagte: "Es ist ein grünes Paradies für alle."

Mitverantwortlich für den Besucheransturm waren aber auch die zahlreichen Angebote, die über die Wildschweine und das Kulinarische hinausgingen. Vor allem die Erwachsenen- und die Kindertombola sorgten für viel Heiterkeit. Als Preise lockten eine Woche Urlaub an der Nordsee oder ein Kindergeburtstag bei den Pinguinen im Mannheimer Luisenpark. Der große Gewinner, das stellte Krause klar, seien aber die Tiere. Denn die Einnahmen tragen einen wichtigen Teil mit dazu bei, dass die beiden Wildtiergehege weiterhin eine Zukunft haben. Im kommenden Jahr begeht der Förderverein bereits sein zehntes Jahr, und das wird sicherlich ganz besonders gefeiert.

Ebenfalls begeistert aufgenommen wurde der Spendenlauf des Fördervereins Friedrich-Ebert-Schule und das eigens installierte Bungee-Trampolin. Aber der Höhepunkt des Tages war natürlich - wie immer - die Wildschweinfütterung. Es ist immer etwas besonders, den Tieren so nah zu kommen, das sehen selbst "Stammgäste" so.

Am Ende klang für die vielen Besucher einfach ein toller Tag im Wald aus. Für den siebenjährigen Lucas und die achtjährige Jenny waren die Stunden jedenfalls "Weltklasse". Selbstvergessen durchforschten sie den Wald und machten viele Entdeckungen. Äste wurden zu magischen Schwertern, und die Blätter zu einem Zauberteppich. Angesichts dieses ausgelassenen Spiels erschienen nicht wenige der Erwachsenen mit einem Lächeln auf den Lippen, und beinahe etwas neidisch: Man müsste noch einmal Kind sein, so Krause, die über den entspannten Besucherandrang sichtlich glücklich war: "Es ist einfach wunderschön hier." Dem ist nichts hinzuzufügen.