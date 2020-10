Landau. (dpa) Das nach einem Transportunfall gestrandete weiße Löwenbaby Lea kann nach sechswöchiger Pflege in einem Reptilienzoo in Rheinland-Pfalz nun an seinen Bestimmungsort in Spanien weiterreisen. "Alle Dokumente für eine rechtskonforme Reise liegen jetzt vor", sagte Landrat Dietmar Seefeldt vom Landkreis Südliche Weinstraße am Mittwoch in Landau. Das aus einer slowakischen Zucht für Großkatzen stammende Tier werde in einem Privatzoo bei Barcelona erwartet.

"Ich habe Bilder und Videos von dem Zoo gesehen und mit dem Betreiber telefoniert. Lea erwartet eine artgerechte Haltung, der Betreiber hat einen sehr liebevollen Umgang mit den Tieren", sagte Seefeldt.

Lea war nach einem Auffahrunfall am 8. September auf der A5 in Baden-Württemberg zwischen Mannheim und Karlsruhe in einem der beteiligten Fahrzeuge gefunden worden. Die Löwin kam danach in dem Zoo in Landau unter. Der Transport aus der Slowakei war Behörden zufolge legal.

Reptilienzoo-Geschäftsführer Uwe Wünstel zufolge war die Aufnahme des Tieres durchaus eine Herausforderung, da der Tierpark keine Erfahrung mit Löwenbabys hatte. Mittlerweile wiege die Großkatze 19 Kilogramm und fresse 1100 bis 1500 Gramm Fleisch am Tag. "Es wird Zeit, dass sie zu Artgenossen kommt und zum Beispiel die löwische Sprache lernt", sagte Wünstel. In Landau habe Lea zuletzt wiederholt das Hundebellen nachgeahmt.

Landau. (dpa/lsw) Eigentlich sollte das weiße Löwenbaby, das nach einem Verkehrsunfall zwischen Mannheim und Karlsruhe in einem Zoo untergekommen ist, schon nach Spanien unterwegs sein. Aber wegen Corona habe sich die Abreise in sein neues Zuhause verschoben, sagte der stellvertretende Geschäftsführer des Reptiliums, Dominik Bischoff, in Landau in Rheinland-Pfalz. Die Behörden am Zielort Barcelona seien wegen der Pandemie derzeit geschlossen, so dass bislang keine Transport-Genehmigung erteilt worden sei. "Nach jetzigem Stand kann es gut sein, dass Löwenbaby Lea noch ein paar Wochen bei uns bleibt", sagte er.

Die kleine Löwin sei seit vier Wochen in Landau in der Quarantänestation. "Es geht ihr supergut." Sie wiege bereits 14 Kilo. Das Reptilium sei aber keine Dauerlösung für Lea. Noch sei sie "gut händelbar", auch weil sie mit der Hand aufgezogen worden sei. "Aber beim Spielen muss man schon aufpassen, ihre Krallen sind schon da", sagte Bischoff.

Das Junge war nach einem Auffahrunfall Anfang September auf der A5 in einem der beteiligten Fahrzeuge gefunden worden. Die Löwin kam danach in dem Reptilienzoo unter. Der Transport von Lea war dem Karlsruher Landratsamt zufolge legal. Das Tier soll in Barcelona in eine zooähnliche Einrichtung kommen.

Weißes Löwenbaby kommt nach Spanien

Landau/Barcelona. (dpa) Das weiße Löwenbaby, das nach einem Auffahrunfall auf der Autobahn A5 gefunden wurde, soll in Spanien leben. Das Tier solle in Barcelona in einer zooähnlichen Einrichtung untergebracht werden, teilte die Kreisverwaltung in Landau am Mittwoch mit. Es stehe noch die Zustimmung der Behörden vor Ort aus.

Polizisten hatten das Löwenbaby nach einem Auffahrunfall Anfang September auf der A5 zwischen Mannheim und Karlsruhe in einem der beteiligten Fahrzeuge gefunden. Bei dem Unfall entkam zudem ein Nashornvogel, der zwei Tage später eingefangen wurde. Die Löwin und der Vogel kamen in einem Reptilienzoo in Landau unter. Die Pfleger gaben dem Raubtier den Namen Lea.

Der Transport von Lea war dem Karlsruher Landratsamt zufolge legal. Die Besitzerin aus der Slowakei verfügt über eine Genehmigung zur Züchtung von Raubtieren. Zum Zeitpunkt des Transports war Lea aber einige Tage zu jung. Zudem fehlten wichtige Dokumente. Die Züchterin muss mit einem Bußgeld rechnen.

Landau. Die Zukunft des weißen Löwenbabys Lea, das nach einem Unfall während eines mutmaßlich illegalen Tiertransports von der Slowakei nach Spanien gerettet wurde, bleibt offen. Doch zwei Interessenten an dem seltenen Tier haben sich bereits gemeldet: der Circus Krone in München und eine Tierauffangstation in Maßweiler im Landkreis Südwestpfalz.

Der Raubtierdompteur des Zirkus, Martin Lacey, hat über die Medien angeboten, das mutterlose Tier aufzunehmen. Allerdings kritisiert die Tierrechtsorganisation Peta diese Überlegung scharf und appelliert an das Veterinäramt des Rhein-Neckar-Kreises, keinesfalls zuzulassen, dass das Löwenkind an einen Zirkus gegeben wird. Wegen des Fundorts von Lea in der Nähe von Kronau hat allerdings inzwischen das Veterinäramt des Landkreises Karlsruhe den Fall übernommen.

Andere Veterinärbehörden, Staatsanwaltschaften und behördliche Gutachter hätten dem Circus Krone wiederholt gravierende Missstände bei der Tierhaltung attestiert, argumentiert Peta. In dem Schreiben an die Heidelberger Veterinäre weist die Organisation auf den verantwortungslosen Umgang mit den Tieren hin, der Lea dort erwarten würde. Peta bittet das Veterinäramt sicherzustellen, dass Lea nicht dauerhaft in einer zoologischen Einrichtung bleiben muss, sondern an eine anerkannte Auffangstation übergeben wird.

Eine solche ist eine Tierauffangstation in Maßweiler, die ebenfalls Interesse anmeldet. "Wir sind an dem Fall dran", sagte eine Sprecherin auf Anfrage der RNZ. Maßweiler könne für das knapp acht Wochen alte Löwenkind für eine bessere Übergangsunterkunft sorgen als das auf Amphibien und Reptilien spezialisierte Reptilium in Landau, wo die junge Löwin vorübergehend untergebracht ist.

Die Auffangstation beherbergt Großkatzen, aktuell vier Tiger und einen Puma. Die Station könne über Verbindungen zu einem Tierheim in Rüsselsheim für die notwendige Quarantäne sorgen. Auch eine gute Notunterkunft in dem bereits existierenden Tiger-Gehege vor Ort – getrennt von den ausgewachsenen Tigern – sei gewährleistet.