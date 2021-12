Von Harald Berlinghof

Plankstadt. Eigentlich hätte Plankstadt dieses Jahr groß gefeiert: Das Jubiläum zum 1250-jährigen Bestehen fiel jedoch der Corona-Pandemie zum Opfer – ebenso wie die Feier zum 40. Jubiläum der Städtepartnerschaft mit dem französischen Castelnau-Le-Lez. Das sei bedauerlich, erklärte Plankstadts Bürgermeister Nils Drescher im Jahresgespräch mit der RNZ. Doch 2021 war nicht alles schlecht: Es gab Fortschritte bei einigen Bauprojekten, und finanziell steht Plankstadt besser da als so manch andere Kommune im Spargelsprengel.

Im September markierte der Spatenstich den Baubeginn für das neue Baugebiet Kantstraße Nord. Foto: Lenhardt

Seit vielen Jahren ist die Mehrzweckhalle und ihre Umgebung ein Thema, das den Ort bewegt. Erst vor wenigen Wochen wurde neben der Halle ein neuer Supermarkt eingeweiht, der die Gemeinde möglicherweise vom letzten Platz der IHK-Kaufkraftanalyse hieven könnte. In Bezug auf die Kaufkraftbindung am eigenen Ort trug Plankstadt 2021 die Rote Laterne im Spargelsprengel.

Angesichts einer nicht gerade berauschenden Einkaufssituation nutzen bisher viele Einheimische die Supermärkte der Umgebung und trugen ihr Geld in die Nachbarschaft. Edeka- und Drogeriemarkt an der Mehrzweckhalle könnten das ab 2022 ändern. "Das wäre schon schön", kommentierte Drescher, gab aber zu bedenken: "Das liegt ja nicht nur an den Lebensmitteln. Der Fachhandel im Ort fehlt". Aber auch ins Projekt "Mehrzweckhalle" kam Bewegung. Die Mehrzweckhalle mit Dachsanierung und Hallenanbauten hat schon Dreschers Vorgänger beschäftigt.

Die Dachsanierung der Mehrzweckhalle wurde abgeschlossen. Foto:Lenhardt

Ersatzbauten für die bisherige Mehrzweckhalle und die Erwin-Senn-Halle sollen für Sport und Kultur genutzt werden. Ein Förderantrag über drei Millionen Euro ist zugesagt, die Gesamtkosten sollen bei geschätzten 23,6 Millionen Euro liegen. Die bereits abgeschlossene Dachsanierung ist in den Kosten enthalten. Die alte Sporthalle soll weichen und einem sehr grünen Wohngebiet mit Mehrgeschosswohnungsbau Platz machen. "Das ist ein sehr komplexes Projekt mit einem eigenen Bebauungsplan", erklärte der Plankstädter Rathauschef. "Die Einnahmen aus der Quartierentwicklung sind wichtig für die Gemeinde, zum Beispiel durch den Verkauf von Grundstücken." Das gesamte Areal ist etwa vier Hektar groß und gehört der Gemeinde. 1,8 Hektar davon stehen zur Wohnbebauung zur Verfügung.

Grundstücksverkäufe sind auch ein wichtiger Stabilisator des Haushalts. "2021 läuft besser als geplant", sagte Drescher. Ein Verlust war eingeplant, aber das Jahr geht mit einer schwarzen Null zu Ende zu. Damit steht man besser da als viele Orte in der Nachbarschaft. "Wir haben keine Schulden, müssen keine Zinsen und keine Tilgungszahlungen verkraften. Trotzdem sind wir rechnerisch finanzschwach, nach wie vor mit einem strukturellen Defizit. Wir leben aber nicht auf Kosten der nachfolgenden Generationen", bekräftigte der Bürgermeister.

Im Baugebiet Antoniusquartier sind im abgelaufenen Jahr viele Rohbauten fertig geworden. In den beiden kommenden Jahren sollen die ersten Bewohner einziehen. Im Baugebiet Kantstraße Nord gab es 2021 eine starke Nachfrage. "Ein Viertel der Grundstücke ist verkauft." Beim Rathaus-Umbau zeigten sich "viele kleine Themen, die uns im Moment aufhalten", erläuterte er. Aber im Januar, spätestens im Februar, soll das Bürgerbüro öffnen. Bis Mitte des Jahres 2022 soll dann die Verwaltung ins sanierte Rathaus umziehen.

Der Wasserturm wurde im Inneren renoviert. Eine Ausnahmegenehmigung für die Außenbeleuchtung liegt noch beim Landratsamt zur Entscheidung. Der Stadtbus, eine Erfolgsgeschichte in Plankstadt wurde fünf Jahre alt. Der Verein sucht immer neue Fahrerinnen und Fahrer. Der Bürgermeister geht mit gutem Beispiel voran: Er chauffiert die älteren Bürgerinnen und Bürger vier Mal im Jahr.

Der Verein Bürgerbus Plankstadt feierte sein fünfjähriges Bestehen. Neue Fahrerinnen und Fahrer sind stets willkommen. Foto: Lenhardt

Im Gewerbegebiet "A(!)real", nahe der Welde-Brauerei, gibt es eine Menge Interessenten für Grundstücke. Viele Arbeitsplätze und gleichzeitig wenig Lärm wünschen sich Bürgermeister und Gemeinderat. Man habe einigen Interessenten schon abgesagt. Es gebe weder finanzielle Not noch Zeitdruck, so Nils Drescher . Ein ökologischer Ausgleich für die Feldlerche und die Zauneidechsen musste bei der Ausweisung geschaffen werden.

Für die 1250-Jahr-Feier hofft der Rathauschef auf 2022. Eine nachträgliche Jubiläumswoche ist geplant: "Wenn das möglich ist, feiern wir zwischen dem 30. Juni und 9. Juli. "Das Zelt ist bestellt – wenn auch mit Rückgaberecht. Zum Jubiläum soll es dann auch Merchandising-Produkte wie die Jubiläumstasse oder die Christbaumkugel mit Plankstadt Motiven geben.