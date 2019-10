Viernheim. (pol/mare) In zwei Holzbuden des Winterdorfes am Rhein-Neckar-Zentrum in der Robert-Schuman-Straße hat es in der Nacht zum Mittwoch gebrannt. Das teilt die Polizei mit.

Polizei und Feuerwehr wurden um kurz nach Mitternacht alarmiert. Die Brandschützer aus Viernheim konnten das Feuer schnell löschen, so dass die Holzbauten weiterhin genutzt werden können. In den Buden aus Holz wurde offensichtlich auf den Tischen gezündelt. Durch das Feuer wurde ein Tisch beschädigt. Die Holzhütten sind durch den entstandenen Rauch und Ruß verschmutzt. Der Schaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt.

Zeugen haben kurz vor Brandausbruch drei bis vier Jugendliche, die bis zu 1,60 Meter groß sein sollen, an den Buden bemerkt. Die Gruppe, die dunkel gekleidet war, rannte nach Ausbruch des Feuers in Richtung Bauhaus weg.

Die Polizei sucht daher noch Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.