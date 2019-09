Von Philipp Weber, Carsten Blaue und Michael Abschlag

Heidelberg. Günstige Bildung für alle: Auf diesem Ideal basiert die Volkshochschule (VHS). Bald könnten Kurse dort aber teurer werden. Denn nach einem Gesetzesentwurf der Bundesregierung soll für allgemeine Weiterbildung die Umsatzsteuer fällig werden - und die würde wohl direkt an die Nutzer weitergegeben.

Der Plan ist im "Gesetzesentwurf zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften" versteckt. Nur Kurse, die der beruflichen Weiterbildung dienen, sollen von der Umsatzsteuer befreit bleiben - andere nicht. Die Regierung verweist auf eine EU-Vorgabe.

Der Heidelberger SPD-Bundestagsabgeordnete Lothar Binding verteidigt die Regelung. Auch bisher seien "nur Kurse von der Umsatzsteuer befreit, die als Erziehung von Kindern und Jugendlichen, als Schul- oder Hochschulunterricht, als Ausbildung, Fortbildung oder berufliche Umschulung zu qualifizieren sind", so Binding. "Grundsätzliche inhaltliche Änderungen sind mit der Klarstellung nicht verbunden." Man habe sichergestellt, dass Volkshochschulen "bei entsprechender Ausrichtung des Angebots wie bisher unter die Befreiung fallen können". Sprich: Für die Volkshochschulen ändere sich nichts.

Doch aus der Opposition kommt Kritik. "Absurd", nennt Jens Brandenburg, FDP-Abgeordneter aus dem Wahlkreis Rhein-Neckar, den Entwurf. "Olaf Scholz will ausgerechnet die bestrafen, die in ihre Weiterbildung investieren", so Brandenburg. In Zeiten der Digitalisierung könne man froh sein über jeden, der in die eigene Bildung investiere. Zudem verweist er darauf, dass die EU-Regelung die Regierung "in keinster Weise" zu diesem Schritt verpflichte. "Das ist ihre freie Entscheidung, und auf die sollte sie verzichten." Auch Margit Stumpp, bildungspolitische Sprecherin der Grünen, warf Scholz vor, über das Ziel hinauszuschießen. "Der Gesetzentwurf enthält unnötige Einschränkungen zu Lasten von Weiterbildungsträgern und interessierten Bürgern", so Stumpp.

Selbst aus den Regierungsparteien kommt Kritik. "Wir waren einstimmig der Auffassung, dass das ein Schritt ist, den wir in keiner Weise gutheißen können", sagt Stephan Albani (CDU), Leiter der Arbeitsgruppe Forschung und Bildung in der Unionsfraktion. Das geplante Gesetz sei "ein Schritt in die falsche Richtung".

So sieht es auch der baden-württembergische Städtetag. "Das ist in Zeiten, in denen lebenslanges Lernen propagiert wird, das politisch und gesellschaftlich völlig falsche Signal", sagt dessen Präsident, der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD). Einkommensschwachen werde der Zugang etwa zu VHS-Kursen durch höhere Gebühren erschwert. Einen Gegensatz zwischen allgemeiner und beruflicher Bildung aufzubauen, passe zudem nicht mehr in die Zeit ganzheitlicher Bildungsansätze. Und es könne ja nicht sein, dass man für einen Kurs für gesunde Ernährung künftig 19 Prozent Umsatzsteuer zahlt, aber für den ungesunden Burger nur sieben Prozent.

Der Gesetzesentwurf sei ein Schlag ins Gesicht von rund 30.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Kursen der allgemeinen Bildung alleine in der Heidelberger VHS, so deren Leiterin, Silke Reck. Dazu würden auch Gesundheitskurse zählen, die nicht selten Prophylaxe zur Entlastung des Gesundheitswesens seien. Das Engagement der Bürger auch in diesem Bereich jetzt zu bestrafen, sei "unglaublich". Dann die Angebote der politischen Weiterbildung, die nicht selten eine Basis für die Teilhabe an der Gesellschaft sind: "Wir bieten diese Inhalte an und werden dafür jetzt geohrfeigt", so Reck. Und das ausgerechnet im Jubiläumsjahr der VHS: Vor 100 Jahren seien diese angetreten, um auch Menschen einen Zugang zu Bildungsangeboten zu ermöglichen, denen sie sonst nie im Leben begegnet wären, erinnert die Heidelberger VHS-Direktorin.

Besonders perfide findet sie, dass die Pläne mit der Förderung der E-Mobilität einhergehen: "Nachhaltigkeit hat doch auch bei uns einen hohen Stellenwert." Schließlich betont Reck: "Wir sind keine Profitcenter, sondern von Kommunen und Land hoch subventioniert." Die Umsatzsteuer werde man also eins zu eins an die Kursteilnehmer weitergeben müssen: "Dann geht die Schere weiter auf."

Auch an der Volkshochschule Badische Bergstraße regt sich Widerstand. Das Haus versorgt Weinheim und die Umgebung mit Kursangeboten - und zählt als "mittelgroße VHS" zu einer sehr häufig vorkommenden Kategorie unter den Weiterbildungseinrichtungen. "Wenn diese Regelung wirklich zum Tragen kommt, droht eine Diskriminierung von pflegenden Angehörigen, ehrenamtlich Engagierten, interessierten Eltern, Menschen mit Behinderungen und Senioren", so die Leiter Cristina Ricca und Klaus Rippel. "Dabei steckt schon im Wort ,Volkshochschule‘ der Anspruch, dass die Einrichtungen für alle da sind und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt dienen", so Rippel. Er erinnert an den Geist der Verfassung des Landes Baden-Württemberg. In Artikel 22 heißt es wörtlich: "Die Erwachsenenbildung ist vom Staat, den Gemeinden und den Landkreisen zu fördern."