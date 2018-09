Gruppenführer Manuel Schwindt vom THW in Ladenburg an einer Rohrleitung für den Löschwassertransport zur Brandbekämpfung. Foto: Yann Walsdorf/THW

Von Carsten Blaue

Ladenburg/Stavern. Die Löscharbeiten des Moorbrandes auf dem Gelände der Wehrtechnischen Dienststelle 91 in Meppen dauern weiter an. Das Feuer erstreckt sich mittlerweile über mehrere Quadratkilometer. Längst haben die Behörden den Katastrophenfall ausgerufen.

Insgesamt sind über 1400 Einsatzkräfte vor Ort, um der Lage Herr zu werden. Es sind Kräfte der Bundeswehr, der Feuerwehren, der Polizei und des Technischen Hilfswerks (THW).

Über den Landesverband in Stuttgart und die Mannheimer Regionalstelle erreichte der Auftrag zur Unterstützung auch die Ortsverbände Mannheim und Ladenburg. Vor allem die Technik der Ladenburger war gefragt.

Und Ehrenamtliche, die damit umgehen können. So waren Anfang vergangener Woche Manuel Schwindt und Kevin Einsmann ins Emsland geeilt, mit einem Lastwagen voller Schläuche und Messgeräte sowie einer Hochleistungspumpe.

"Die Ortsverbände sind mit Material ausgestattet, das vor Ort Sinn machen muss", sagt Stefan Gall, Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit des THW in Ladenburg: "Und durch unsere Lage am Neckar und die Nähe zum Rhein haben wir eben eine solche Pumpe bei uns. Wir sind die Fachgruppe dafür." Zwischen 3000 und 15.000 Liter pro Minute kann sie durch die Leitungen pressen. Insgesamt arbeiten in Meppen 17 solcher Pumpen, um das Löschwasser aus Flüssen und über Pufferbecken an die Brandherde zu transportieren.

Die Schlauchstrecken, die man dafür brauche, seien kilometerlang, sagt Gall. Schwindt und Einsmann bauten die Gerätschaften vor Ort mit auf und waren auch am Betrieb des Bereitstellungsraums in Stavern für die Einsatzkräfte beteiligt. Diese können hier in den kurzen Pausen zur Ruhe kommen.

Gall ist froh, dass die beiden Ladenburger überhaupt ausrücken konnten. Nach der Anforderung hätten sie ihren Einsatz zunächst mit ihren Familien abklären müssen. Und mit ihren Arbeitgebern: "Es ist ein Glück, dass es Betriebe gibt, die ihre Mitarbeiter in einem solchen Fall freistellen", so Gall. Inzwischen sind Schwindt und Einsmann wieder zurück.

Sie wurden von Erich Ackermann aus Ladenburg und einem Kollegen des THW in Eberbach abgelöst. Auch sie bleiben für eine Woche im Katastrophengebiet: "Aber wir bereiten uns schon mal darauf vor, dass der Einsatz noch länger dauern kann", so der Pressesprecher.

Schwindt und Einsmann erlebten in Meppen die große Dankbarkeit der Bevölkerung: "Die Wertschätzung für unsere Arbeit ist wirklich hoch", berichtet Gall. Das THW schafft vor Ort im Schichtbetrieb rund um die Uhr. Kinder malen Bilder, und Bürger öffnen ihre Häuser, damit sich die Einsatzkräfte ausruhen können. Oder sie würden fragen, ob sie selbst irgendwie helfen können, berichtet das THW.

In Stavern gab es am Montag sogar einen "Blaulichtgottesdienst". Die meisten zeigen ihre Dankbarkeit aber in Naturalien. An einigen Anlaufstellen würden sich die Tische jeden Tag biegen vor lauter Kuchen, Torten und Süßigkeiten. Auch für die Helfer aus der Region ist das eine zusätzliche Motivation, in ihrem Kampf gegen den Großbrand im Moor nicht nachzulassen.