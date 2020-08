Dossenheim/Schriesheim. (cm) In Dossenheim und im benachbarten Schriesheim ist es am Mittwochabend zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. Zur besten Sendezeit gingen gegen 20 Uhr die Fernseher aus. Die Feuerwehr besetzte ihr Gerätehaus als Anlaufstelle für Notfälle. Die Ursache war am Abend noch unbekannt, gegen 21 Uhr war der Netzbetreiber "Netze BW" noch dabei, die Störung zu beheben. Erst am Nachmittag war es im unweit entfernten Ladenburg zu einem Stromausfall gekommen. Ob ein Zusammenhang besteht, war ebenfalls noch unklar.