Edingen-Neckarhausen/Dossenheim. (mün/man) Mehrere Tausend Haushalte waren am späten Dienstagabend in Edingen und Dossenheim von der Stromversorgung abgeschnitten. Die Ursache soll ein Fehler in einem Erdkabel sein. Um 22.44 Uhr gingen bei etwa der Hälfte der Edinger Haushalte die Lichter aus. Drei Minuten später war dann rund ein Viertel der Dossenheimer Haushalte ohne Strom. Der Defekt betraf wohl eine 20-Kilo-Volt-Leitung im Mittelspannungsnetz.

Der Stördienst einer Tochterfirma der EnBW stellte schrittweise die Stromversorgung in den beiden Gemeinden wieder her. In Edingen habe es um Mitternacht, in Dossenheim gegen 0.19 Uhr wieder Strom in allen Haushalten gegeben.

"Ein Messwagen unseres Unternehmens ist unterwegs, um den Fehler zu lokalisieren", erklärte Ralph Eckhardt, Sprecher der Netze BW, am Mittwochnachmittag. Dies gestaltet sich jedoch im Falle eines Erdkabels schwierig. "Sobald der Messwagen den Fehler gefunden hat, werden wir an der Stelle die Straße öffnen und den Fehler beheben", so Eckhardt.

Die betroffenen Haushalte in Edingen und Dossenheim werden nun über andere Kabel versorgt. Warum es in letzter Zeit häufiger zu Stromausfällen in der Region kam, konnte der Unternehmenssprecher nicht sagen. "Das ist eine zufällige Häufung", so Eckhardt.

In Dossenheim hatte die Freiwillige Feuerwehr Dienstagnacht beim Kurznachrichtendienst Twitter über den Stromausfall informiert. Das Feuerwehrhaus sei besetzt und telefonisch erreichbar, hieß es dort. Bei der Edinger Feuerwehr blieb es am Dienstagabend jedoch ruhig. "Wir hatten keine Einsätze und wurden auch nicht alarmiert", erklärte der Sprecher der Feuerwehr Edingen-Neckarhausen, Jeremy Eckstein, auf Nachfrage der RNZ. Nur eine Anfrage über Facebook habe die Männer erreicht. Weil durch den Stromausfall auch einige Telefonleitungen ausgefallen waren, hatte sich ein besorgter Anwohner bei der Feuerwehr gemeldet und wollte wissen, was passiert war.