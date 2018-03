Von Alexander Albrecht

Ludwigshafen. Hat Peter Uebel doch eine Chance, neuer Oberbürgermeister von Ludwigshafen zu werden? "Schweren Herzens" hat am gestrigen Montag Dirk Schmitz, einer seiner drei Konkurrenten im ersten Wahlgang, dazu aufgerufen, das Kreuzchen bei der Stichwahl am 15. Oktober beim CDU-Mann zu machen. Der Rechtsanwalt aus Kehl hatte am Sonntag nur 5,8 Prozent der Stimmen errungen. Uebel kam auf 40,1 - und lag damit deutlich hinter der SPD-Europaabgeordneten Jutta Steinruck (48,3).

Wie Schmitz schied mit Thorsten Portisch (6,2 Prozent) auch der zweite unabhängige Bewerber in der ersten Runde aus. Er könne sich ebenfalls eine Wahlempfehlung vorstellen, sagte er der RNZ. "Das hängt allerdings stark davon ab, ob Uebel oder Steinruck auf mich zugehen", so Portisch. Schmitz hat sich dagegen festgelegt. Steinruck habe während des Wahlkampfs einen verheerenden Eindruck bei ihm hinterlassen, erklärte er. Schmitz, der AfD-Mitglied ist, aber nicht von seiner Partei nominiert worden war, warf der Genossin "Sprechblasenrhetorik ohne Nähe zum Sachverhalt" vor. Jeder Ludwigshafener, der sich in der Stichwahl für Steinruck entscheide, stimme für Vetternwirtschaft. Die hoch verschuldete Stadt stehe vor der Insolvenz - mit der Sozialdemokratin als neuer Oberbürgermeisterin sei der "Untergang" besiegelt. Uebel sei nicht die Rettung für Ludwigshafen, "aber die Wahrscheinlichkeit der Vernichtung einer einst blühenden Stadt scheint geringer", glaubt Schmitz.

Steinruck hatte sich am Sonntag über ihr Ergebnis gefreut, das die Anhänger der 55-Jährigen mit kräftigem Applaus und "Jutta, Jutta"-Rufen feierten. "Da lässt sich drauf aufbauen", sagte sie. Steinruck hat nach eigenen Angaben viele Anregungen von Bürgern in ihrem Programm übernommen. Um Themen wie Sauberkeit, Sicherheit, bezahlbaren Wohnraum und die Belebung der Innenstadt werde sie sich weiter kümmern. Unterstützt wird Steinruck nicht nur von ihrer eigenen Partei, sondern auch von Grünen, Linken und Freien Wählern.

"Ein paar Prozentpunkte hätten es mehr sein können", räumte Uebel (53) ein. Aber irgendwann sei klar gewesen, dass es zur Stichwahl komme, auch wegen der Zahl der Kandidaten. Die für ihn fehlenden Stimmen seien "absolut zu holen", weshalb er "sehr optimistisch" in die Stichwahl gehe. Als Themen nannte der Arzt und CDU-Vizefraktionschef im Stadtrat ebenfalls Sicherheit, Sauberkeit und die Belebung der City. Auch für die Baufragen habe er gute Konzepte, etwa für die geplante ebenerdige Stadtstraße, die an die Stelle der maroden Hochstraße Nord rücken soll. Möglicherweise habe ihm sein Eintreten für die Umbenennung der Rheinallee in Helmut-Kohl-Allee Stimmen gekostet. Die Pläne hatten bei Anliegern für Protest gesorgt.