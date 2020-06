Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Ende vergangenen Jahres hat die Staatsanwaltschaft in der "Kurzzeitkennzeichen-Affäre" im Rhein-Neckar-Kreis Anklage beim Mannheimer Landgericht eingereicht. Aktuell befindet sich das Verfahren in einem Zwischenstadium. In dieser Zeit entscheidet das Gericht, ob es die Anklage zulässt, es also zu einem Prozess kommt.

Das ist aber mehr als wahrscheinlich, denn die Vorwürfe gegen die Beschuldigten – drei Frauen und zwei Männer – wiegen schwer. Ihnen werden Korruption, Urkundenfälschung im Amt, Verstöße gegen Datenschutzgesetze und Umsatzsteuerhinterziehung zur Last gelegt. Aufgrund des Umfangs und erforderlicher Fachkompetenz ist die Große Wirtschaftskammer des Gerichts zuständig. Als Hauptdrahtzieher gilt ein Unternehmer aus Heidelberg, der in Walldorf mehrere Briefkastenfirmen betreibt. Er hat sich in der Vergangenheit als Unschuldslamm dargestellt, das lediglich Gesetzeslücken bei der Weitergabe der Kennzeichen ausgenutzt habe.

Das sehen die Ermittler ganz anders. Laut Staatsanwaltschaft hat die Kfz-Zulassungsstelle in Wiesloch dem Mann in einer Vereinbarung einen Mengenrabatt auf die HD-Schilder eingeräumt. Statt den in der Gebührenverordnung vorgeschriebenen 10,20 Euro pro Stück musste er lediglich die Hälfte bezahlen. Und nicht nur das: Ab Ende 2012 installierte und steuerte der Unternehmer ein elektronisches Kundeninformationssystem, mit dem in der ganzen Republik rund 30 Kfz-Dienstleister die Kennzeichen aus Wiesloch erhielten.

Beantragt wurden diese meist für Menschen aus dem Ausland, die davon gar nichts wussten. Den tatsächlichen Bedarf prüfte die Zulassungsstelle nicht. Die Aufträge wickelte eine eigens dafür in der Behörde eingerichtete bis zu 30-köpfige "Briefgruppe" ab. Sie schickte laut Anklage von November 2012 bis Oktober 2014 insgesamt 188.628 HD-Schilder zu den Kfz-Dienstleistern.

In 824 Fällen – das ist wohl nur die Spitze des Eisbergs – kann die Staatsanwaltschaft Verstöße gegen Datenschutzgesetze nachweisen. Dabei verkauften die Dienstleister mit den gefälschten Papieren die Kennzeichen gewinnbringend für 100 bis 130 Euro pro Stück an die "Endkunden" weiter. Einige der Händler sind von mehreren Gerichten dafür bereits verurteilt worden, fast überwiegend zu Bewährungsstrafen. Obwohl die krummen Geschäfte schon längere Zeit zurückliegen, dürften dementsprechend auch die fünf Beschuldigten nicht ungeschoren davonkommen.

Ein Sprecher des Landgerichts sagte auf RNZ-Anfrage, Verjährung drohe vorbehaltlich der Entscheidung über die Eröffnung des Hauptverfahrens "nicht zeitnah". Die Staatsanwaltschaft will neben dem Unternehmer dessen Ehefrau, eine Anwältin, einen Mitgeschäftsführer aus Hamburg sowie zwei ehemalige Führungskräfte der Zulassungsstelle auf die Anklagebank setzen. Unter der Ägide der beiden Behördenmitarbeiterinnen sollen Gebührenbescheide in Höhe von insgesamt mehr als 960.000 Euro erlassen worden sein. Das Duo wird auch beschuldigt, dem Geschäftsmann von Oktober 2009 bis Anfang November 2012 rechtswidrig 22.788 Auskünfte aus dem Zentralen Fahrerlaubnisregister erteilt zu haben. Im Gegenzug soll der Unternehmer insgesamt 48.978 Euro auf ein Konto des Landratsamts überwiesen haben.

Zudem sollen die Frauen im Jahr 2014 Kennzeichen für Fahrzeuge ausgegeben haben, die nicht mehr zugelassen worden wären. Das ist aus Sicht der Staatsanwaltschaft Urkundenfälschung im Amt beziehungsweise die Anstiftung dazu. Den drei anderen Beschuldigten wirft die Behörde auch Steuerhinterziehung vor.