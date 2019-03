Mannheim/Rhein-Neckar. (cab) Über 600 Beamte waren im Rahmen des zweiten Sicherheitstages des Polizeipräsidiums Mannheim im Einsatz. Die groß angelegte 24-stündige Aktion begann gestern in aller Frühe und sollte bis zu diesem Samstagmorgen dauern. In dieser Zeit kontrollierten die Einsatzkräfte unter anderem Gaststätten und Bars, zentrale Busbahnhöfe, Lastwagen an der A 6, Treffpunkte im öffentlichen Raum sowie den öffentlichen Nahverkehr - gemäß des Leitthemas des Sicherheitstags "Sicherheit im Öffentlichen Raum - Verkehrswegefahndung und Sicherheit im ÖPNV". Schon in ihrer Zwischenbilanz zeigten sich der Leiter der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Polizeivizepräsident Siegfried Kollmar, und der Einsatzleiter, Kriminaldirektor Ralf Krämer, "äußerst zufrieden."

Die Sicherheit im öffentlichen Raum sei ein Aufgabenschwerpunkt der Polizei, so Kollmar. Schließlich beeinflusse sie das subjektive Sicherheitsempfinden der Bürger maßgeblich. Zudem seien Täter heute mobil. Sie würden Verkehrswege nutzen, erinnerte Kollmar etwa an Raubserien auf Tankstellen oder Navi-Diebstähle an Bundesstraßen, an Einbruchsserien entlang der Autobahnen oder an Berichte von besorgten Fahrgästen in Bussen und Bahnen.

Bis Freitagnachmittag 1568 Personen kontrolliert

Über die Kontrollschwerpunkte hinaus durchsuchten die Beamten sechs Wohnungen. Sie vollstreckten 13 Haftbefehle, von denen elf gegen Geldstrafen ausgesetzt wurden. Bezahlt wurden 9099 Euro als Ersatz für 273 Tage Haft. Die Einsatzkräfte stellten zudem Rauschgift sicher, waren als Jugendschutzstreifen unterwegs oder boten Präventionsmaßnahmen an. So gab es 14 Vorträge zur "Sicherheit im Alter" in Heidelberg, Mannheim und Orten im Rhein-Neckar-Kreis.

Beteiligt waren 180 Beamte der Kriminalpolizei, 190 Beamte der Schutzpolizei sowie 60 Verkehrspolizisten. Über 200 weitere Einsatzkräfte stellten das Landeskriminalamt, die Bereitschaftspolizei, der Zoll und die Bundespolizei zur Verfügung. Außerdem war auch Personal der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) beim Sicherheitstag dabei.

Bis zum gestrigen späten Nachmittag waren genau 1568 Personen von den Einsatzkräften kontrolliert worden, zudem 208 Autos und 17 Reisebusse bei zwei Großkontrollen an Fernbusterminals. Die Kontrolle des Schwerlastverkehrs konzentrierte sich auf die Tank- und Rastanlage Hockenheim-West.

Die 24-stündige Aktion des Polizeipräsidiums war eingebettet in den ersten länderübergreifenden Fahndungs- und Sicherheitsaktionstag der Länder Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz. "Wir konnten bislang ausgezeichnete Ergebnisse erzielen", sagte Kollmar gestern. Eine umfassende Bilanz wird die Polizei noch an diesem Wochenende ziehen.