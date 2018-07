In der Kernstadt (wie hier am Schlossplatz) nehmen Schwetzinger vor allem Betrunkene als Problem wahr. Foto: Lenhardt

Von Sebastian Blum

Schwetzingen. Die Sicherheitsumfrage misst zwar die Angst der Bürger, Opfer einer Straftat zu werden. Doch dieser Eindruck soll nicht täuschen: Fast die Hälfte aller Schwetzinger sehen nämlich in Autofahrern und Falschparkern ein "ziemliches" oder "großes" Problem, gefolgt von Müll. Weniger die Angst vor Straftaten als viel mehr alltägliche Umstände wie der Straßenverkehr beeinträchtigen in der Wahrnehmung die Lebensqualität in der Stadt.

So ist das Ergebnis der Umfrage. Und das stellen Anwohner aller Stadtteile fest. Insgesamt bekommt die Stadt recht ordentliche Schulnoten. Trotzdem beschäftigen die Menschen noch andere Störfaktoren. Für die drei am schlechtesten bewerteten Stadtteile gibt es auch schon Vorschläge zur Besserung.

Oststadt: Hier ist die Kriminalitätsfurcht am höchsten. 33 Prozent haben Angst vor Diebstahl, Sachbeschädigung, und Gewalt. Oberbürgermeister René Pöltl war davon nicht überrascht. "Die Angst vor Wohnungseinbrüchen hat eventuell auch damit zu tun, dass die Leute in der Oststadt mehr besitzen." Professor Dieter Hermann, Leiter des Instituts für Kriminologie in Heidelberg, fügte hinzu: "Ängste sind recht langlebig." Wer zum Beispiel Zeuge eines Einbruchs in der Nachbarschaft wurde, den lässt die Angst, selbst Opfer zu werden, oft lange nicht los. Mit 2,0 sprechen die Bürger der Oststadt ihrem Stadtteil trotzdem eine hohe Lebensqualität aus.

Nordstadt: Die Angst vor Straftaten ist ebenfalls recht hoch. Neben Verkehr und Müll sehen 23 Prozent der Befragten in Geflüchteten einen Problemfaktor. Dieser Wert muss allerdings vor dem Hintergrund der bundesweit festgestellten Kriminalitätsfurcht betrachtet werden, die - wie bereits berichtet - 2016 und 2017 in Bezug auf die Flüchtlingskrise überdurchschnittlich hoch war. Pöltl erklärte: "Wir haben über 2000 Menschen aufgenommen, und dann sind wir an eine Grenze gestoßen. Das mussten wir auch so kommunizieren." Mittlerweile haben viele Kommunen Integrationsbüros eingerichtet. "Nachdem ich die Einweihung unseres Integrationszentrums auf Facebook gepostet habe, kamen schon teilweise unschöne Kommentare aus der rechten Ecke", so der OB. Ein Problem mit Rechtsextremismus sieht er in Schwetzingen jedoch nicht. Die Besucher im Josefshaus stimmten dem zu. Die Nordstadt bekam trotzdem die schlechteste Note aller Stadtteile: 2,7.

Kernstadt: Betrunkene stellen mit 33 Prozent das größte wahrgenommene Problem dar. Das resultiert vor allem aus den vielen Bars und Restaurants, in denen sich abends Menschen aufhalten. Auffällig ist auch, dass 14 Prozent der Befragten angeben, sexualisierte Herabwürdigungen von Frauen als Störfaktor zu empfinden. Lebenswert ist es im Zentrum dennoch. Die Schwetzinger gaben der Stadtmitte eine 2,3.

In diesen drei Stadtteilen ist nicht nur die Kriminalitätsfurcht am höchsten, sondern auch die Kriminalitätsbelastung. Was können Stadt, Polizei, Präventionsbeauftragte und Bildungseinrichtungen dort unternehmen, um Bürgern ihre Ängste zu nehmen und potenzielle Täter zu erreichen, bevor sie kriminell werden? Dieter Hermann hatte einen Leitsatz parat: "Ängste ernst nehmen und reagieren." Um Geflüchteten ein westliches Frauenbild zu vermitteln, schlägt der Kriminalforscher Schulprogramme vor. Weitere wichtige Ansätze könnten die Förderung von Zivilcourage und Selbstbehauptungskurse für junge Frauen und Männer sein. Die Angst vor Einbrüchen in der Oststadt könne etwa durch höhere Polizeipräsenz gewährleistet werden. In der Kernstadt schlägt er Maßnahmen gegen Betrunkene vor.

In der Südstadt äußerten die Befragten keine nennenswerten Störfaktoren, die Furcht vor Straftaten ist im mittleren Bereich. Im Hirschacker, im Kleinen Feld und in Schälzig ist das Unsicherheitsgefühl gering. In diesen vier Stadtteilen ist auch die tatsächliche Kriminalitätsbelastung geringer als im Rest der Stadt. Dennoch bekam der Hirschacker mit 2,6 die zweitschlechteste Note in puncto Lebensqualität. Das hat allerdings weniger mit Straftaten zu tun.

"Früher gab es Metzgereien, den Supermarkt und viele Läden", erzählt Günter Proetel, ein Anwohner im Hirschacker. Heute gebe es eben keine Infrastruktur mehr. "Der Hirschacker wird aber immer schlechter geredet, als er ist", stellte Proetel fest. René Pöltl stimmte ihm zu. "Dafür lebt ihr schön in den Dünen." Hoffnung gibt allerdings der S-Bahn-Haltepunkt, der den Hirschacker wieder besser ans Verkehrsnetz anbinden soll. Gegenüber der RNZ gab eine im Hirschacker wohnhafte Studentin zu Bedenken: "Der Haltepunkt sollte schon kommen, da war ich noch in der Grundschule."

Trotzdem: Mit einer Gesamtnote von 2,2 ist Schwetzingen für seine Bürger eine lebenswerte Stadt. Und mehr noch: "Es ist möglich, dass Schwetzingen sich von einer negativen Gesamtentwicklung in Deutschland abkoppelt", sagte Hermann. Das Potenziel sei da.