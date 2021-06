Von Marion Gottlob

Schwetzingen. Mit über 800.000 Gästen pro Jahr steht der Schwetzinger Schlossgarten nach dem Schloss Heidelberg an zweiter Stelle in der Gunst der Besucher bei den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg. Im vergangenen Corona-Jahr jedoch brach in Schwetzingen die Zahl der Gäste um mehr als 57 Prozent ein. Infolge der Schließungen kamen nur noch 338.575 Menschen in die Anlage, die Einnahmen sanken um rund eine Million Euro. Nun geht der Schlossgarten mit einem attraktiven Programm an den Neustart. "Wir werden sogar auf der Expo-Weltausstellung in Dubai für den Schwetzinger Schlossgarten werben," erklärt Michael Hörrmann, der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg.

Der Schlossgarten ist schon geöffnet, und das Badhaus wird ab 25. Juni zugänglich sein. "Im Schlossgarten können endlich Veranstaltungen stattfinden", sagt Sandra Moritz, Leiterin der Schlossverwaltung. Die größte Attraktion ist für den Winter geplant: die Weihnachtswunderwelt vom 19. November bis 8. Januar. Die Bucardo Kunst- und Kulturproduktionen GmbH taucht den Schlossgarten in 1000 Lichter. "Das Konzept ist der Gartenanlage angepasst", so Hörrmann. Mit der Veranstaltung wolle man einen festen Platz in der Liga der europäischen Garten-Kulturdenkmäler erobern.

Das Theater am Puls ist vom 2. Juli bis 29. August mit mehreren Vorstellungen im Schlossgarten zu Gast. Am 4. und 5. September lockt der "Concours d’Elegance" Besucher nach Schwetzingen. Vom 17. bis 19. September findet wieder die Whisky-Spring-Messe statt, es folgt die Design-Messe "Handmade Love" vom 6. bis 11. November. Ausstellungen ergänzen dieses Angebot.

Ein Höhepunkt sind die Sommer-Konzerte in der Schlossgastronomie "Theodors": Vom 22. Juli bis 13. August sind bei zehn Konzerten Markus Zimmermann, Amokoma und Thomas Siffling zu hören. Geplant sind zudem das Mozart-Fest (24. September bis 10. Oktober), die Schwetzinger Festspiele (15. bis 31. Oktober), die Jazztage (22. Oktober) und die Familienkonzerte im Advent (27. November) geplant.

Zum Themenjahr 2021 unter dem Motto "Exotik Faszination & Fantasie" finden Sonderführungen statt: Die Führung "Mon ami Voltaire" am 11. Juli handelt von einer "Freundschaft" zwischen Absolutismus und Aufklärung. Am 18. Juli und 24. Oktober gibt es eine Führung zu "Der Süden im Norden. Exotische Gewächse im fürstlichen Garten". Weitere Führungen sind "Die Entführung in den Serail. Die Gartenmoschee und die Türken-Mode des 18. Jahrhunderts" (15. August) und "Kostbarkeiten ferner Länder" (17. Oktober).

Um das aktuelle Thema "Nachhaltigkeit" geht es beim Rundgang "Des Kurfürsten ökologischer Fußabdruck – Luxus früher und heute?" (28. August). Die Teilnehmenden erfahren Historisches und Aktuelles über die Wasserkraft, ohne die Wasserspiele und Badevergnügen damals nicht möglich gewesen wären. Für Kinder und Jugendliche hat das Team vom Schloss ein Sommer-Ferienprogramm vorbereitet: Teilnehmer jeden Alters können Detektiv spielen, mit der Imkerin die Geheimnisse der Bienen entdecken und sich an einer Rätselrallye beteiligen.

Ein weiteres Projekt ist die Sanierung der Blumen-Rabatten im Parterre, denn dort gibt es Probleme mit Bodenmüdigkeit und Schadpilzen wie dem "Tulpenfeuer". Ab September werden die Beete gerodet und anschließend wird eine Gründüngungssaat eingebracht.

Die Gäste werden keinen Winter- oder Frühlingsflor bewundern können – aber dafür werden dann im nächsten Jahr die Pflanzen umso schöner blühen. Das Schloss selbst bleibt noch geschlossen, denn die Böden müssen neu gewachst und die Kunstobjekte behutsam entstaubt werden. "Wir sind dankbar, dass der Schlossgarten wieder geöffnet sein darf", betont Moritz.

Von Mitte Juli bis Mitte September gibt es ein Kombiticket im Angebot, mit dem man das Mannheimer Schloss und den Schlossgarten in Schwetzingen besuchen kann. "Wir wollen unsere Gäste einladen, die Radroute zwischen den kurfürstlichen Schlössern kennenzulernen", sagt Moritz.

Info: Der Schlossgarten ist von Montag bis Sonntag von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 06221 / 65 88 80, per E-Mail an service@schloss-schwetzingen.com oder im Internet unter www.schloss-schwetzingen.de