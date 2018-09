Von Rolf Kienle

Schwetzingen. "Das beste Licht im Schlossgarten ist um acht Uhr morgens." Das heißt für das Brautpaar Margarete und Christian Heid: In aller Herrgottsfrühe aufstehen, in Hochzeitskleid und Anzug werfen, schminken lassen und ab vor die Kamera. Es ist nicht nur das Licht und die klare Luft um diese Uhrzeit, die eine der schönsten Gartenanlagen Europas zum bevorzugten Fotomotiv machen - um acht Uhr morgens sind kaum Besucher unterwegs. Ein paar joggende Frühaufsteher, ein paar Anwohner mit Hund, mehr ist nicht los. Da muss Fotografin Lolita Falke nicht dauernd darauf warten, bis die Besucher dem Brautpaar alles Gute für die Zukunft gewünscht haben und aus dem Bild verschwinden.

Der Schwetzinger Schlossgarten ist mit den Schlössern Ludwigsburg und Heidelberg der beliebteste Platz für Hochzeitsfotos im Land. "Bis zu 30 Paare lassen sich an manchen Wochenenden bei uns ablichten", weiß Sandra Moritz, Chefin der Schwetzinger Schlossverwaltung. 600 Paare sind es im Jahr, also 2000 Personen, die als Hochzeitspaar, Begleiter und Fotografen in den Schlossgarten kommen.

Die Zeiten, da ein Verwandter mit "einer guten Kamera" ein paar Schnappschüsse fürs Album machte, gehören längst der Vergangenheit an. Die Fotografen sind professionell und gut ausgerüstet. Lolita Falke, gelernte Fotografin, hat Kira dabei, eine junge Frau, die ihr den Aufheller hält und die Kameras reicht. Ohne Unterstützung geht es kaum. Viele Brautpaare kommen in Begleitung ganzer Teams. Zwei Leute machen die Fotos, zwei weitere ein Video.

Vor dem Eingang sieht man die aufgehübschten Luxuslimousinen oder Oldtimer-Cabrios stehen und erkennt, dass auch Paare aus Mannheim, Ludwigshafen und der weiteren Region kommen. Häufig sind es türkische Brautpaare, die nicht ganz zufällig den Schwetzinger Schlossgarten als Fotomotiv wählen. Kurfürst Carl Theodor ließ aus lauter Lust seinerzeit eine Gartenmoschee in seinem Park bauen, die zwar nie als Ort des Gebets genutzt wurde, aber als Fotomotiv unschlagbar ist.

Türkische Paare sind auch in Sachen Aufwand kaum zu überbieten. Allein das Outfit stellt alles in den Schatten, was man sonst zu sehen bekommt. "Wir sind für das Brautkleid extra nach Istanbul geflogen", erzählte ein junger Mann aus der Region. Er selbst strahlt im glänzenden, dunkelblauen Anzug.

Die Schlossverwaltung sieht den Trend zur Hochzeitsfotografie in den Schlössern mit Vergnügen, wie Michael Hörrmann sagt. Der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten im Land will sie auch weiterhin bewerben. Ein paar Regeln müssen allerdings sein: Man musste ein Drohnen-Verbot erlassen, die Skulpturen dürfen nicht bestiegen, die Rabatten nicht betreten werden. Die Shootings dürfen keine Absperrungen vornehmen und einzelne Plätze im Garten nicht übermäßig lange belegen. "Die anderen Besucher sollen nicht beeinträchtigt werden." 720.000 Besucher hat der Schlossgarten jedes Jahr.

Dass Fotografen sich untereinander ins Gehege kommen, hat Lolita Falke zwar schon erlebt, aber "man kann ja miteinander reden". Wenn ein Team sich sehr lang am Apollo-Tempel oder anderswo aufhält, spricht sie die Kollegen darauf an. Alles kein Problem. Schon gar nicht morgens um acht. Margarete und Christian sind bestens gelaunt und kommen auch der zehnten Aufforderung ihrer Fotografin, fröhlich zu lachen, gern nach.

Fotografiert werden ist anstrengend. Unzählige Mal bestimmte Posen einnehmen, nach hier und dort schauen, lachen, küssen, in die Arme nehmen - das klingt harmloser, als es ist. "Nach zweieinhalb Stunden sind Fotograf und Brautpaar geschafft", sagt Lolita Falke.

Deshalb rät sie den Paaren, sich nicht zwischen Standesamt, Kirche und dem Fest fotografieren zu lassen, sondern davor und nur eine Stunde lang. Daran haben sich Margarete und Christian Heid gehalten und nach der Hochzeit einen weiteren Fototermin gewählt.

"Man muss der Fotografin zu hundert Prozent vertrauen können", sagt Margarete Heid, dann fühle man sich gut aufgehoben. Dass sich das Paar bei Lolita Falke gut aufgehoben fühlte, war nicht zu übersehen. Sie hatten auch beim zweiten Shooting ihren Spaß. Vorteil des zweiten Termins ist, dass die Anspannung des Hochzeitstags entfällt. Man muss nicht an die Pflichten des Tages denken und hat reichlich Zeit.

Christian Heid machte seiner Margarete an einem ganz besonderen Ort und Tag den Heiratsantrag: An seinem 30. Geburtstag, exakt zur Stunde seiner Geburt, fragte er sie auf dem Eiffelturm in Paris, ob sie seine Frau werden will. Die Hochzeitsfeier stand damit thematisch auch schon fest: Paris.

Künftig kann ein Bräutigam das auch schon im Schwetzinger Schlossgarten tun: Er führt die Angebetete an einen besonders romantischen Ort, wo bereits alles arrangiert ist: ein schön gedeckter Tisch mit Blumen und Champagner, zum Beispiel. Dort kann er dann seinen Antrag machen. Anmelden muss er das vorab bei der Schlossverwaltung. Die schöne Idee der Schlosschefin Sandra Moritz lässt sich vermutlich schon nach den Sommerferien umsetzen.