Schwimm-Trainerin Magda Salamanca zeigt in Schwetzingen Erwachsenen, wie man die richtigen Schwimmbewegungen macht. Foto: Lenhardt

Schwetzingen. (mio) Es ist ein eher peinliches Thema, und die meisten Betroffenen geben es nicht gerne zu: Es geht darum, wenn man als Erwachsener gar nicht oder nur sehr unvollkommen schwimmen kann. Viele würden ja gerne schwimmen lernen, aber sie trauen sich nicht, sich zu einem Kurs anzumelden, denn dann müssten sie den "Mangel" vor anderen zugeben. Dazu kommt, dass es nur wenige Schwimm-Kurse für erwachsene Anfänger in unserer Region gibt. Die RNZ war beim Kurs eines Kooperationspartners des Freizeitbades "Bellamar" in Schwetzingen dabei.

"Probieren, das geht schon", sagt Schwimmtrainerin Magda Salamanca. Sie stammt ursprünglich aus Kolumbien. Dort hat sie den Beruf der Schwimm-Lehrerin erlernt und dann in den USA Erfahrungen gesammelt: "Dort gibt es mehr Erwachsene, die nicht schwimmen können - und mehr Anfänger-Kurse." In Schwetzingen zählen die Kurse zwischen vier und zwölf Teilnehmer. Es sind meist mehr Frauen als Männer, das Alter liegt zwischen 20 und über 60 Jahren. Auf dem Programm stehen unter anderem Rückenschwimmen, Brust-Schwimmen und Delfin. Wer sich traut, lernt auch, mit einem Kopfsprung ins Wasser einzutauchen.

Teilnehmerin Maria stammt aus Argentinien: "Es ist dort nicht selbstverständlich, schwimmen zu lernen. Nun habe ich mich mit 38 Jahren entschieden, es zu versuchen." In dem Kurs hat sie die korrekte Haltung erlernt, sie taucht den Kopf beim Brust-Schwimmen ins Wasser. "Das Schwimmen schenkt mir ein Gefühl der Freiheit. Ich kann nun meine fünf Jahre alte Tochter beim Schwimmen begleiten."

Eine weitere Kurs-Teilnehmerin ist gebürtige Ungarin. Auch sie hat eine fünf Jahre alte Tochter. Sie lächelt: "Es ist peinlich, wenn die Mama nicht schwimmen kann." Sie ist in der Nähe des Plattensees aufgewachsen und konnte schwimmen. Doch dann ist etwas passiert, an das sie sich nicht mehr erinnern kann. Sie sagt: "Seither hatte ich Angst vor tiefen Wasser." In dem Kurs überwand sie diese Furcht - Zug um Zug. Sie erwartet ein Kind - die Ärztin hat ihr Schwimmen als Sport empfohlen. "Jede Woche freue ich mich auf den Kurs, ich komme gerne."

Der Kurs startet damit, dass die Teilnehmer sich mit dem Wasser vertraut machen. Sie legen sich als "Seestern" auf die Oberfläche, mal mit dem Gesicht im Wasser, mal mit dem Gesicht zum Himmel. "Sie spüren, dass sie vom Wasser getragen werden", sagt Salamanca. Wieder und wieder üben die Schwimm-Anfänger, den Kopf unter Wasser zu tauchen - gerne darf man dabei die Nase zuhalten. Kris sagt: "Ich bin in dem Kurs, weil ich das Brust-Schwimmen so gelernt habe, dass ich den Kopf immer oben halte. Nun möchte ich das Brust-Schwimmen so lernen, dass ich den Kopf unter Wasser tauche - es ist schwierig, die neuen Bewegungen zu trainieren."

Auch Andrej lernt neu schwimmen. Als Kind ist er einmal fast ertrunken. Seither hatte er Angst vor dem Wasser. Nach der Geburt seines Sohns hat er seiner Frau versprochen, dass er schwimmen lernen würde. Doch die Furcht war zu groß. Er sagt: "Nun ist unsere Tochter auf der Welt, jetzt muss es sein, damit ich mit unseren Kindern schwimmen gehen kann." In dem Kurs wandert er durch das Schwimmbecken, seine linke Hand ist langgestreckt, während er mit der rechten Hand die Kraul-Bewegungen macht und in diesem Rhythmus über Wasser einatmet - und unter Wasser ausatmet. Die Trainerin lacht: "Kein Wasser schlucken."

Ein Kurs hat neun bis zwölf Einheiten. Schwimm-Schülerin Diana hatte anfangs große Angst: "Aber nun geht es ohne Probleme." Trainerin Salamanca sagt: "Wenn meine Teilnehmer schwimmen lernen, dann bin ich so richtig stolz auf sie.