Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Die Stadt Schwetzingen will künftig mitbestimmen, was mit neuem Wohnraum geschieht. Deshalb hat der Gemeinderat jetzt der Gründung einer eigenen städtischen Wohnbaugesellschaft zugestimmt - teilweise sogar euphorisch: "Ja, ja, ja. Es wurde Zeit!" Deutlicher als Robin Pitsch (SPD) kann man seine Unterstützung kaum ausdrücken.

Schon seit 2016 wird ein solches Projekt in Schwetzingen diskutiert. Damals waren die beiden Konversionsgelände Tompkins und Kilbourne der eigentliche Grund, warum die Stadt die Entwicklung von neuen Wohngebieten und von bezahlbarem Wohnraum nicht ausschließlich privaten Investoren überlassen, sondern selbst die Richtung mitbestimmen wollte.

Doch die Machbarkeitsstudie für die beiden Areale lässt weiter auf sich warten. Und so bestand bisher kein Zeitdruck für die Gründung der Gesellschaft, auch wenn die Untersuchungsergebnisse bald vorgelegt werden sollen. Deshalb hätte man bislang eine Gesellschaft ohne Aufgabe gegründet.

"Doch die Situation hat sich mit dem Freiwerden des Pfaudler-Areals und dem zur Verfügung stehenden Gelände der Spargelgenossenschaft am Alten Messplatz grundlegend verändert", erklärte Oberbürgermeister René Pöltl.

Auf diesen Flächen sollen insgesamt 30 bis 50 Wohneinheiten gebaut werden. "Und das wickeln wir besser in eigener Hand ab", so Pöltl weiter. Die Entscheidungen über Mietpreishöhen und -anpassungen - und auch darüber, wo investiert wird - soll bei Stadt und Gemeinderat liegen. Schwetzingen besitzt aktuell 350 städtische Wohnungen.

Dieser Bestand soll weiter erhöht werden, weil in der Stadt erheblicher Bedarf an günstigem Wohnraum besteht. Man habe eine Warteliste, auf der geschätzt einhundert Menschen und Familien stehen, sagte der OB.

Die Wohnbaugesellschaft soll in der Rechtsform einer GmbH & Co KG entstehen, wie ein unabhängiger Berater dem Gemeinderat empfohlen hatte. Die CDU mahnte an, sich schon jetzt zeitnah nach einem externen Geschäftsführer umzusehen.

"Das Thema Wohnungsbau ist aber mit der Gründung der Gesellschaft nicht beendet", gab Robin Pitsch zu bedenken. Er warf die Fragen auf, was eigentlich bezahlbarer Wohnraum sei, wo die Grenze liege und ob man Quoten für günstigen Wohnraum festlegen sollte. Eine solche Gesellschaft sei auch ein politisches Instrument mit Eingriffsmöglichkeiten. "Jetzt gilt es, Farbe zu bekennen", sagte Pitsch.

Marco Montalbano (Grüne) erklärte, dass die Gesellschaft keine gGmbH (gemeinnützige GmbH) werde. Trotzdem solle der gemeinnützige Zweck im Gesellschaftsvertrag zum Ausdruck kommen. Herbert Nerz (FDP) brachte die Aufgaben der Gesellschaft dann auf den Punkt: "Erwerb, Verkauf, Entwicklung." Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Gründung der "Schwetzinger Wohn- und Entwicklungsgesellschaft" (SWE GmbH & Co KG).