Die Warteschlange reichte am Donnerstagvormittag vom Lutherhaus bis in die Werderstraße hinein. Foto: Lenhardt

Von Volker Knab

Schwetzingen. Die Impfaktion gegen das Coronavirus, die am Donnerstag im Lutherhaus begonnen hat, stößt in der Bevölkerung auf riesige Nachfrage. Noch bis Montag, 7. Juni, werden jeden Tag 300 Menschen geimpft. Berechtigt sind alle Personen ab 18 Jahre, die in Schwetzingen leben oder arbeiten. "Hochgerechnet entsprechen diese rund 1500 Impfungen etwa sieben Prozent der Schwetzinger Bevölkerung", erklärte Bürgermeister Matthias Steffan am Donnerstagvormittag. Da hatte sich bereits eine riesige Schlange vor den drei Zelten für die Anmeldung vor dem Lutherhaus gebildet, die über die Mannheimer Straße bis in die Werderstraße hinein reichte.

Die Verwaltung habe bereits mit einer derart großen Nachfrage gerechnet, sagte Ordnungsamtsleiter Patrick Seidel, der die Aktion koordiniert. Deshalb habe man versucht, die Anmeldung und den allgemeinen Ablauf möglichst zu entzerren. Die Impfaktion kam überraschend kurzfristig zustande, erläuterte Steffan. Die Vermittlung sei über den Landkreis erfolgt. Neben den Einwohnern der Spargelstadt dürfen sich auch Menschen impfen lassen, die nicht dort wohnen, aber in einem Schwetzinger Betrieb beschäftigt sind – vor allem in Branchen mit viel Kundenkontakt. "Die Stadt will damit zur Sicherheit der in Schwetzingen beschäftigten Menschen beitragen", so Steffan. Auch Personengruppen mit Handicap oder religiöse Gemeinschaften wurden von der Verwaltung im Vorfeld gezielt informiert.

Michael Walter erhielt am Donnerstag von Madeline Heiter den begehrten Pieks. Foto: Lenhardt

Rund 30 Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind bei der Aktion im Einsatz. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) aus Schwetzingen stemmt mit Unterstützung aus Hockenheim, Altlußheim und Reilingen mit zwölf Einsatzkräften den Sanitätsdienst. Vier Impfteams des Rhein-Neckar-Kreises übernehmen im Lutherhaus die Aufklärung der Patienten sowie die Impfungen und die Datenerfassung. Geimpft wird in vier Impfstraßen gleichzeitig.

Angesichts der immer länger werdenden Menschenschlange vor der Tür stieg bei den Verantwortlichen am Donnerstagmorgen kontinuierlich die Spannung: Wird alles so funktionieren, wie geplant? Als die drei Zelte um 10.30 Uhr für die Anmeldungen freigegeben wurden, reichte die Warteschlange schon bis in die Werderstraße hinein. Manche warteten bereits seit Stunden. "Um zehn vor sieben waren bereits etwa 40 Menschen da", berichtete Seidel. Zur Freude der Verantwortlichen lief die Aktion reibungslos an. Bei der Anmeldung im Zelt konnten sich die Teilnehmer für eines von drei Zeitfenstern entscheiden, die für jeden Impftag angeboten werden: von 9.30 bis 11.30 Uhr, von 11.35 bis 13.30 Uhr und von 13.35 bis 15.50 Uhr.

Noch bis Montag werden im Rahmen der Impfaktion täglich 300 Menschen immunisiert. Foto: Lenhardt

Die Wartenden zeigten sich geduldig, viele unterhielten sich. "Wir wurden von unserer Firma auf den Impftermin hingewiesen", berichtete Gabriele Zimmermann. Sie wohnt in Sandhausen und arbeitet in einer Schwetzinger Bäckerei. Da ihre Suche nach einem Impftermin auf anderen Wegen bisher vergeblich blieb, dachte sie sich: "Das probiere ich auf jeden Fall." Emrah Yasar aus Hockenheim ging es ähnlich. Er arbeitet ebenfalls in Schwetzingen und hatte ein Schreiben seines Arbeitgebers dabei. "Das ist eine sehr gute Aktion", betonte Yasar.

Auch Jann Baumeyer aus Schwetzingen freute sich über das unverhoffte Angebot. "Wo gibt es denn sonst für junge Menschen wie mich die Möglichkeit, sich für eine Impfung anzumelden?", sagte er. Gabriele Montag war gemeinsam mit ihren Arbeitskolleginnen gekommen. "Wir haben über unsere Firma davon erfahren, und jetzt stehen wir hier", erklärte sie lachend. Die Frauen arbeiten im Einzelhandel in Schwetzingen und kommen aus Nachbarorten, unter anderem aus Brühl. "Die Hausärzte haben zu wenig Impfstoff, und über die Portale kommt nichts", berichtete Montag. "Das ist gerade die einzige Möglichkeit für mich."

Sie und ihre Kolleginnen standen relativ weit vorne und hofften darauf, noch am selben Tag geimpft zu werden. Der Schwetzinger Yannik Auer hingegen, rechnete am Donnerstagvormittag nicht damit, schnell an die Reihe zu kommen. Er wollte sich nur einen Termin für die nächsten Tage geben lassen. "Ich finde die Aktion sehr gut. Klasse, wie perfekt alles funktioniert", lobte er.

Laut Pascal Seidel beginnt die Ausgabe der Zugangsberechtigungen am Freitag und an allen weiteren Tagen um 9 Uhr.