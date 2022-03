Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Noch rollen die gelb-grauen Züge der S-Bahn Rhein-Neckar vom Schwetzinger Bahnhof kommend am Schwetzinger Stadtteil Hirschacker vorbei. Schwere Lastwagen transportieren gegenwärtig noch Baustellenmaterial hin und Recyclingmaterial weg von der Baustelle, wo der neue S-Bahn-Haltepunkt entsteht. Seit fast genau einem Jahr wird gebaut und zum Fahrplanwechsel im Dezember soll dann der erste S-Bahn-Zug dort halten. Aufgrund der Klärung zahlreicher artenschutzrechtlicher Belange wie etwa für die im benachbarten Dossenwald heimische Art der Bechsteinfledermaus, nahm das Planfeststellungsverfahren mehr Zeit in Anspruch als gedacht. Vier Jahre dauerte es, sodass der Haltepunkt nicht wie geplant mit der Inbetriebnahme der zweiten Stufe der S-Bahn Rhein-Neckar im Dezember 2020 erfolgen konnte. Mit zwei Jahren Verzögerung wird das Projekt dann endlich Wirklichkeit werden.

"Der Stadtteil wartet so sehnsüchtig auf den neuen Haltepunkt, der für die Bewohner ein deutlich besseres ÖPNV-Angebot in Richtung Mannheim und Karlsruhe bedeutet. Und nicht nur das. Der Lufthansazug, der in Mannheim zum Frankfurter Flughafen startet, ist dann nur noch neun Minuten entfernt. Das bedeutet eine Anbindung an die ganze Welt", fand Schwetzingens Oberbürgermeister René Pöltl lobende Worte bei der aktuellen Begehung der Baustelle.

Kevin Brümmel, Projektleiter der Deutschen Bahn, erläuterte den Stand der Bauarbeiten und das endgültige Aussehen des Haltepunkts. "Wir liegen gut im Zeitplan", sagte er. Man arbeite überwiegend mit Beton-Fertigteilen, die an Ort und Stelle gehoben werden. Auch die 800 Tonnen schwere Unterführung vom westlichen Zugang zum Bahngleis 2 wurde als Betonfertigteil hydraulisch unter die Schienen geschoben.

Insgesamt entstehen zwei Bahngleise für zwei Fahrtrichtungen mit einer Gleislänge von jeweils 210 Metern. Die Haltestation werde barrierefrei ausgebaut und mit zwei Aufzügen sowie einem taktilen Leistreifen für Blinde und Sehbehinderte ausgestattet. Der Leitstreifen hebt sich deutlich mit seiner weißen Farbgebung von den dunkelgrauen Platten auf den Bahnsteigen ab. Die Bahnsteige werden mit modernen Beleuchtungskörpern ausgestattet und mit insgesamt vier überdachten Wetterhäuschen. Selbstverständlich werden auch dynamische Informationstafeln angebracht, die den Fahrgästen stets aktualisiert die Ankunftszeiten und eventuellen Verspätungen der S-Bahnen mitteilen.

Insgesamt liegen die Kosten für den Haltepunkt bei 6,5 Millionen Euro. Bei Planungsbeginn hatte man noch mit 2,97 Millionen Euro gerechnet. An den Kosten beteiligen sich Bund und Land, so dass der verbleibende kommunale Anteil bei rund 2,5 Millionen Euro liegt, den sich die Stadt Schwetzingen und der Rhein-Neckar-Kreis hälftig teilen.