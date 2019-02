Schwetzingen. (vw) Wegen räuberischen Diebstahls hat sich ein 35-jähriger Mann aus Brühl vor dem Schöffengericht Schwetzingen verantworten müssen. Dieses verurteilte den Mann zu einer Gefängnisstrafe von sechs Monaten. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Asylbewerber aus Algerien vorgeworfen, im Oktober vergangenen Jahres in einem Brühler Discounter Waren im Wert von 16,75 Euro gestohlen zu haben.

Als eine Mitarbeiterin ihn aufgeforderte, seinen Rucksack zu öffnen, habe er die Frau weggestoßen und sei nach draußen gerannt. Dort habe ihn ein zufällig vorbeikommender Mann festgehalten und zurück in den Laden gebracht. Der Zeuge habe sich als "Zivilpolizist" vorgestellt, sei dann aber schnell verschwunden und habe sich bis heute nicht mehr gemeldet. Übersetzt von einem Dolmetscher, erzählte der Angeklagte seinen Werdegang. Er könne kaum lesen und schreiben, stamme aus dem Wüstengebiet Algeriens und sei 2015 über Griechenland nach Deutschland gekommen. Hier habe er sich weiterentwickeln und sein Leben verbessern wollen. Der 35-Jährige, der wegen anderer Straftaten unter Bewährung stand, hatte sich laut eigenen Angaben keine Gedanken gemacht, ob er überhaupt hier bleiben darf. Derzeit ist er jedoch nur geduldet, einen Abschiebetermin gibt es noch nicht.

Er konsumiere regelmäßig Haschisch, gelegentlich auch Alkohol, gab der Angeklagte zu. Deutschland sei ein ruhiges Land, in Griechenland habe er mit den Drogen "mehr zugeschlagen", sagte er gegenüber dem Vorsitzenden Richter, Hans-Jörg Schneid. Nach Algerien wolle er nicht zurückkehren. Das würde für seine Familie bedeuten, dass er es nicht geschafft habe.

Der 35-Jährige versicherte, er habe die Zeugin nicht gestoßen. Und er habe sich dafür geschämt, dass er erwischt worden sei. Eine Polizistin gab zu Protokoll, der Angeklagte habe nach der Tat erklärt, er habe kein Geld und die Lebensmittel deshalb gestohlen. Der 35-Jährige ist unter anderem wegen Körperverletzung vorbestraft. In einer Flüchtlingsunterkunft in Leimen hatte er einen Sicherheitsmann mit einem Teppichmesser bedroht. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft sah den Sachverhalt bestätigt, ging aber von einem minderschweren Fall aus. Der Angeklagte habe bei seiner Ankunft in Deutschland 2015 "gleich mit einer Straftat angefangen", sagte sie und forderte eine Freiheitsstrafe von sieben Monaten. Zudem wies sie darauf hin, dass es keine günstige Sozialprognose gebe.

Verteidiger Hannes Gast hingegen erkannte "allenfalls eine Nötigung" und keinen räuberischen Diebstahl. Sein Mandant habe keine Gewalt angewendet, der Schaden sei gering. Er plädierte für eine Geldstrafe in Höhe von 300 Euro. In seinem Urteil folgte das Schöffengericht überwiegend der Argumentation der Staatsanwaltschaft. Man habe mit dem Erzählten wenig anfangen können, begründete der Vorsitzende die Entscheidung. Der Diebstahl sei die dritte Straftat unter der laufenden Bewährung gewesen, sagte Richter Schneid: "Es bleibt die Frage, warum er es sich antut, hierzubleiben. Er hat keine Aussicht, in der Gesellschaft Fuß zu fassen."