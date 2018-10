Schwetzingen. (pol/kau) In der Nacht auf Mittwoch kam es in einem Mehrfamilienhaus in Schwetzingen zu einer Beziehungstat zwischen einer 53-jährigen Frau und ihrem 55-jährigen Ehemann. Das teilen die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim mit.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll die Frau ihrem Ehemann mit einem stumpfen Gegenstand eine tödliche Kopfverletzung zugefügt haben. Für den 55-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die genauen Umstände und der Hergang des Streits sind derzeit noch unklar.

Die Frau verständigte in den Morgenstunden selbst die Polizei. Morgen soll sie die dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Mannheim zusammen mit den Spezialisten der Kriminaltechnik übernommen. Die weiteren Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Mannheim und Kriminalpolizei dauern an.