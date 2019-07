Schwetzingen. (pr/pol/mare) Amok-Alarm an der Comenius-Schule in Schwetzingen: Am Dienstagnachmittag ist es zu einem Polizeieinsatz gekommen. Wie ein Polizeisprecher auf RNZ-Nachfrage bestätigt, liegt eine "Alarmauslösung" vor. Gegen 17 Uhr gab die Polizei dann aber Entwarnung - es war Fehlalarm.

Gegen 14.30 Uhr wurde der Amok-Alarm ausgelöst. Die Polizei zog umgehend starke Kräfte vor Ort zusammen. Kräfte des Spezialeinsatzkommandos wurden per Hubschrauber zum Einsatzort geflogen. Nachdem das Gebäude durch das SEK und Interventionsteams des Polizeipräsidiums Mannheim durchsucht und überprüft wurde, konnte um 16.12 Uhr der Alarm aufgehoben werden.

Derzeit werden alle Schüler aus dem Gebäude zum Sammelort in der Sporthalle der Nordstadtschule gebracht, wo sie von Betreuern oder Eltern wieder in Empfang genommen werden können. Die Ermittlungen zur Ursache der Alarmauslösung dauern derzeit noch an.

Update: Dienstag, 9. Juli 2019, 17.08 Uhr