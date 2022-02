Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Für die einen sind sie der Inbegriff des Spießigen. Für viele andere aber sind sie vor allem putzig und liebenswert. Fest steht, dass die Population der Gartenzwerge vor allem im süddeutschen Raum, aber auch bis hinüber nach Österreich, die Schweiz und Norditalien eine lange Tradition aufzuweisen hat. Und vom Aussterben bedroht sind die Zipfelmützenträger auch nicht. Obwohl es in der Schweiz seit 1984 einen Verein zur Rettung der Gartenzwerge gibt.

Im Schwetzinger Schlossgarten soll ab Sonntag bis zum Fastnachtsdienstag eine Gartenzwergparade den Obstgarten der Anlage bereichern.

"Das wird eine wichtelbunte Mitmachaktion", freute sich Micheal Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (SSG) am Freitag bei der Vorstellung des Projekts. Trotz Ukraine-Überfall wollte man von dem humoristischen Spaß nicht ablassen. Nachdem bereits wegen Corona die allermeisten Fastnachtsaktivitäten abgesagt worden sind, soll die Gartenzwergparade ein kleiner Ausgleich sein für die coronabedingten Ausfälle bei der Narrenzunft. "Das ist gewissermaßen unser Faschingsumzug im Schlossgarten", betont SSG-Sprecher Frank Krawczyk.

Am kommenden Sonntag gilt ein Gartenzwerg quasi als Eintrittskarte in den Schlossgarten. Die Zwerge können dann zwischen 11 und 16 Uhr im Besucherzentrum am Haupteingang angemeldet werden. Jeder Zwerg erhält eine Registrierung mit Nummer und Beschreibung. Dann können die Besitzer ihr gutes Stück zum Obstgarten bringen und dort auf der Wiese aufstellen. Man könne zwar keine Haftung für die Objekte übernehmen, so Hörrmann, aber die Gartenzwerge würden während der drei Tage dauernden Präsentation rund um die Uhr bewacht.

Auch auf die Tierwelt im Schlossgarten würde man achten. Und Gartenzwerge aus essbarem Material, wie etwa Schokolade, seien deshalb auch nicht zur Parade zugelassen. Abgeholt werden können die Gartenzwerge gegen Vorlage der Meldekarte am kommenden Dienstag zwischen 14 und 16.30 Uhr. Bei ebenfalls freiem Eintritt. Zwerge, die von ihren Besitzern bis zum 3. März nicht mehr abgeholt werden, werden verschenkt.

Während der Aktion werden die mitgebrachten Gartenzwerge von einer Jury bewertet. Es wird der schönste, der originellste, der skurrilste, der frechste und der liebevollste Zwerg prämiert. Die Besitzer erhalten jeweils zwei Schlosscards, mit denen man ein Jahr lang 26 Monumente der SSG in Baden-Württemberg je einmal besuchen kann.

Die Gartenzwerge müssen tragbar sein, sie dürfen nicht kleiner als fünf Zentimeter und nicht größer als 1,50 Meter sein. Sexistische und diskriminierende Ausführungen würden zurückgewiesen. Doch ein weibliches Exemplar im Bikini und ohne Bart war bei der Vorstellung des Projekts zugegen. Man wolle der rein männlichen Parade etwas entgegenstellen. Denn dass ein Gartenzwerg eine Zipfelmütze und einen langen Bart haben muss, ist in der Tradition der Figuren festgeschrieben. Erste Gnome, die man als Vorgänger der Zwerge sieht, wurden bereits im barocken Florenz gezeigt. Im 17. Jahrhundert lassen sich erste Gartenzwerge aus Sandstein in Innsbruck nachweisen. Dann vermehrten sie sich geradezu explosionsartig im süddeutschen Raum, doch am Hofe von Carl-Theodor in Schwetzingen konnte man bislang keine Hinweise auf Gartenzwerge entdecken.

Irgendwann wurden die Gartenzwerge in höfischen Gärten dann verpönt und sie galten als unmodern. Doch damit begann der Aufschwung des bunten Gartenzwergs in bürgerlichen Gärten. Wo er bis heute in unendlichen Variationen anzutreffen ist.