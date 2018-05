Schwetzingen. (dpa/pol/mare) Ein 47 Jahre alter Mann hat in einer Gaststätte in Schwetzingen mit einem Messer auf einen vermeintlichen Nebenbuhler eingestochen. Das berichtet die Polizei.

Polizeibeamte des Reviers in Schwetzingen trafen in der Nacht auf Sonntag eine zunächst sehr unübersichtliche Situation im Umfeld einer Gaststätte in der Kurpfalz-Passage an. Der Mann habe dort seine von ihm getrennt lebende Ehefrau in Begleitung eines Bekannten getroffen. Der 47-Jährige habe wohl angenommen, dass es sich bei dem 42-Jährigen um den neuen Freund seiner Noch-Ehefrau handle.

Den Angaben zufolge kam es nach der Begegnung zu einer kurzen, körperlichen Auseinandersetzung. Daraufhin sei der 47-Jährige aus der Gaststätte geworfen worden. Wenig später sei er aber wieder zurückgekommen, um auf den 42-Jährigen einzustechen. Der Mann erlitt oberflächliche Verletzungen an Bauch und Arm und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Türsteher wurde von dem aufgebrachten Mann leicht verletzt. Der Mann wurde festgenommen, später aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihm droht ein Strafverfahren.

Die weiteren Ermittlungsmaßnahmen wurden noch in der Nacht durch die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Hinweise werden unter 0621/1744444 erbeten.