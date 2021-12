Schwetzingen. (pol/mare) Die seit Sonntagnachmittag vermisste 13-jährige aus Schwetzingen ist wohlbehalten gefunden worden. Das teilt die Polizei mit.

Am späten Dienstagabend wurde sie nach einem Zeugenhinweis wohlbehalten in der Nähe von Frankenthal gefunden. Leonie D. wurde in die Obhut ihrer Eltern gegeben. Die Hintergründe ihres Verschwindens sind derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim.

Update: Mittwoch, 8. Dezember 2021, 09.49 Uhr