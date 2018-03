Von Annette Steininger

Heppenheim. Es ist 4 Uhr in der Nacht. Nichts hilft. Das Kind ist satt, bekommt Liebe und Aufmerksamkeit, hat den Schnuller im Mund - und schreit und schreit und will einfach nicht schlafen. Diese Situation kennen viele Eltern. Wenn sie allerdings zum Dauerzustand wird, sollte man Hilfe holen. Es gibt viele Möglichkeiten - vom Kinderarzt, über den Schlaftherapeuten, sogenannte Schreiambulanzen oder auch den Schlafcoach. Die RNZ hat mit Jenny Kanera (32, Foto: Kreutzer) aus Heppenheim darüber gesprochen, warum sie von Betriebswirtin auf Schlafcoach umgesattelt hat und wie sie hilft.

Frau Kanera, wie sind Sie auf die Idee gekommen, Schlafcoach zu werden?

Es hat letztendlich mit der Geburt unseres Sohnes Mailo (2) angefangen. Er war ein absolutes Wunschkind. Dann kam er auf die Welt und hat von der ersten Minute an den ganzen Tag geschrien, auch nachts.

Diese Zeit muss sehr anstrengend gewesen sein.

Ja, es war wahnsinnig stressig. Er hat nie auch nur mal zwei Stunden am Stück geschlafen. Wir waren bei einer Heilpraktikerin, in drei Schreiambulanzen und haben vieles ausprobiert. Aber nichts hat geholfen.

"Nacht-Probleme sind Tag-Probleme"

Ab wann und wodurch hat ihr Sohn durchgeschlafen?

Als die Situation auch nach 14 Monaten noch so schlimm war, habe ich im Netz gegoogelt - und einen Schlafcoach in meiner Nähe gefunden. Sie hatte selbst ein Schreikind und verstand mich sofort. Ich dachte, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Und das hat dann so einwandfrei und schnell funktioniert, dass ich mich geärgert habe, dass ich das nicht früher gemacht habe. Weil das so gut geklappt hat, wollte ich auch anderen verzweifelten Eltern helfen - ohne radikale Methoden.

Was für eine Ausbildung haben Sie dann durchlaufen?

Ein Schlafcoach ist kein Mediziner oder Psychologe. Er führt verschiedene Methoden zusammen und betreut die Eltern mit dem Kind individuell. Die Weiterbildung habe ich bei "meinem" Schlafcoach gemacht. Dazu gehört sowohl Schlafbiologie als auch ein praktischer Teil, bei dem man eine Familie betreut.

Wie gehen Sie bei Ihren "Coachings" denn vor?

Ich führe schon mal ein kurzes Gespräch am Telefon, in dem die Eltern das Problem schildern. Dann kommen sie zu mir nach Hause. Wichtig ist hier die Problembeschreibung. Die Eltern bekommen von mir ein Sieben-Tages-Protokoll mit nach Hause, in dem sie genau festhalten, wann das Kind schläft und wie der komplette Tagesablauf ist. Auch das Abendritual und Einschlafhilfen sollten angegeben werden. Dadurch bekommen die Eltern auch schon mal einen Blick auf ihre Situation. Wenn ein Kind nicht schläft, ist man gestresst - und das erschwert das neutrale Denken. Oft erkennen sie selbst dann schon das Problem.

Und wie geht’s dann weiter?

Ich gehe zu den Eltern nach Hause. Bei kleineren Kindern bin ich tagsüber anwesend, bei größeren komme ich zum Abendritual. Dann erstellen wir einen Plan, und die Eltern fangen an zu üben. Für jeden Fall muss ein individueller Weg erarbeitet werden. Man muss die Ursache des Problems herausfinden und beheben, weil nur so eine dauerhafte Lösung gefunden werden kann. Das Besondere an meinem "Schlafcoaching" ist, dass ich bei den Eltern zu Hause bin und dadurch effektiv Hilfe zur Selbsthilfe geben kann. Veränderungen stellen sich in der Regel relativ schnell ein. Wichtig ist dabei zu wissen: Nacht-Probleme sind Tag-Probleme.

Haben Sie vielleicht noch einen "Schnellhilfe-Tipp" für Eltern, die gerade richtig verzweifelt sind?

Auf jeden Fall auf den Tagesablauf und die Struktur achten. Sich fragen: Hatte das Kind schon eine längere Wachheitsphase, damit der Schlafdruck groß genug ist? Und je klarer sich die Eltern sind, was passieren soll, desto einfacher ist die Umsetzung. Vor allem sollten sie sich frühzeitig Hilfe suchen, solange die Energie noch da ist.