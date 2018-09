Von Harald Berlinghof

Plankstadt. Das abgelaufene Jahr hatte nicht gerade rosig begonnen für die Plankstadter Bürger. Seit Mitte Dezember 2016 mussten sie ihr Trinkwasser abkochen. Es erfolgte eine zusätzliche Chlorung des Leitungswassers bis zum 20. Januar. Auch die Schwetzinger und Oftersheimer Bürger waren von der Chlorung betroffen, so dass im Januar die Trinkwasserverkeimung an den Stammtischen und im Internet heiß diskutiert wurden.

"Das war eine große Herausforderung für uns und für mich als Bürgermeister, ich war ja noch kein halbes Jahr im Amt", erinnert sich Verwaltungschef Nils Drescher. Bei der Schadensabwicklung befindet man sich inzwischen auf der Zielgeraden. Ein Gutachten wird noch erwartet, aber die Versicherung der Firma, die Arbeiten am Wassernetz vorgenommen hatte, habe Bereitschaft signalisiert, den entstandenen Schaden von gut 100.000 Euro zu übernehmen.

Das ist zwar kein Pappenstiel, aber Wohl und Wehe hängen in Plankstadt von dieser Summe nicht ab. Der Schuldenstand sinkt, die Rücklage erreicht mit elf Millionen Euro eine historische Höhe. Dabei war der Haushalt 2016 in der Schlussabrechnung wieder einmal besser als die Planung. 2018 wird nun der letzte Haushaltsplan nach dem System der Kameralistik sein, danach muss man umstellen auf die neue Rechnungslegung Doppik. Trotz eines hohen Planungsaufwandes und notwendiger Schulungen der Mitarbeiter will man die Umstellung in Plankstadt im eigenen Haus mit eigenem Personal machen.

Immer wieder in der Kritik des Gemeinderats stehen die Grundstücksverkäufe, ohne die der Haushalt der Gemeinde nicht auszugleichen wäre. Der Bürgermeister sieht eher das Positive dabei. "Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir Grundstücke haben, die nachgefragt werden. Das ist der bessere Weg gegenüber einer Neuverschuldung. Es gibt viele Kommunen, die keine Grundstücke verkaufen können", so Drescher. Plankstadt ist ein gefragter Wohnort auch dank der guten Anbindung an die Nachbarorte.

Plankstadt wächst zwar langsam, hat aber mittlerweile stabile 10.200 Einwohner. Und die Nachfrage nach günstigem Wohnraum steigt. Mit dem Bebauungsplan "Antoniusquartier" am östlichen Ortsrand der Gemeinde sollen auf drei Hektar Fläche 100 bis 115 Wohneinheiten in dreistöckigen Mehrfamilienhäusern entstehen.

"Die geplanten Gebäude werden nicht für Flüchtlinge genutzt. Das haben wir an anderer Stelle schon geschafft. Da sind wir auch stolz darauf." Vielleicht werde man im Antoniusquartier auch selbst aktiv, um den Bestand an Gemeindewohnungen aufzustocken für Bürger mit geringem Einkommen, erklärt Drescher. Denn der eigene Wohnungsbestand ist in die Jahre gekommen. Aber immerhin habe man rund 200 Gemeindewohnungen. "So arm ist Plankstadt alles in allem gar nicht."

Aber mit der Sportstättensanierung inklusive Mehrzweckhalle und einem Sporthallen-Anbau hat man sich auch einiges vorgenommen. Im September hatten sich die Bürger mit 70,5 Prozent gegen eine Verlagerung der Sportstätten an den Ortsrand ausgesprochen. Rund zehn Millionen Euro wird das Projekt Mehrzweckhalle und Sporthallenbau verschlingen. Förderanträge beim Land sind gestellt. "Das ist das größte Projekt, das die Gemeinde in den letzten Jahrzehnten in Angriff genommen hat", sagt Drescher. Abstimmen durften bei der rechtlich unverbindlichen Bürgerbefragung alle Plankstädter ab 14 Jahren. "Das sind ja vor allem die Menschen, die die Anlagen und die Sporthallen nutzen", betont der Bürgermeister. Der Gemeinderat schloss sich im Dezember dieser Meinung an.

Ein wichtiger Meilenstein bei der Verbesserung der Einnahmesituation der Gemeinde war im August der Spatenstich für das Gewerbegebiet "A!real" in der Nachbarschaft zur Welde-Brauerei. Mittlerweile sollen alle größeren Grundstücke vergeben sein, im Mai werde man die Erschließungsarbeiten abschließen, dann würden die Firmen anfangen zu bauen. Es entstehen rund 250 neue Arbeitsplätze.

Für die letzten zwei Grundstücke auf "A!real" habe man mindestens zehn Bewerber. Auch die Schwetzinger Firma Pfaudler war eine Zeit lang im Gespräch gewesen. Es gab eine konkrete Anfrage und man habe miteinander gesprochen. "Aber heute glaube ich, dass die jetzige Lösung mit dem Umzug von Pfaudler nach Waghäusel sowohl für uns als auch für die Firma, die bessere ist". Eine Niederlage musste man bei der Verkehrslenkung in der Durchgangsstraße (Schwetzinger und Eppelheimer Straße) eingestehen. Eine Eppelheimer Bürgerin hatte gegen die dortige Tempo-30-Zone vor dem Verwaltungsgerichtshof geklagt. "Wir hatten da ziemlich schlechte Karten", gesteht Drescher.

Deshalb habe man sich darauf verständigt, die Rechts-vor-Links-Regelung aufzugeben, die Tempo-30-Zone aber beizubehalten. Man hätte mit der Lärmbelastung argumentieren können, aber dann wäre daraus ein Flickenteppich geworden - streckenweise Tempo 50, teilweise Tempo 30, teilweise nur nachts.

Damit man durchgängig Tempo 30 beibehalten konnte, musste man als Gegengabe die generelle Rechts-vor-Links-Regelung aufgeben. "Aber mit der jetzigen Regelung - durchgängig Tempo 30 und Vorfahrtsstraße sind wir letztlich sehr zufrieden. Wir messen die Geschwindigkeit dort mit mobilen Geräten. Über eine stationäre Blitzersäule denken wir gerade nach." Außerdem wurde ein provisorischer Kreisel im Bereich des Altenheims wegen der schlechten Einsehbarkeit an der bisherigen Kreuzung eingerichtet. Es dauerte dann ein wenig, bis die Autofahrer den aufgemalten, später mit Begrenzungen markierten Kreisel angenommen haben.

Eine Erfolgsgeschichte war und ist der Bürgerbus. "Super", so der Kommentar des Bürgermeisters dazu. "Schade nur, dass sich der VRN und der Landkreis bislang nicht an den sehr geringen Kosten beteiligen. Da fühlen wir uns ein bisschen alleine gelassen. Aber das ist trotzdem eine Supersache". Es entstünden jährlich lediglich 20.000 Euro Aufwand für die Gemeinde. Der liege so niedrig wegen der ehrenamtlichen Fahrer. "Die machen das sehr pünktlich und sehr gewissenhaft", erklärt der Bürgermeister.

Weitere drängende Probleme wurden im abgelaufenen Jahr gelöst. Für das Areal Adler habe man mit der Eigentümerfamilie eine Lösung gefunden. 99 Jahre lang habe man jetzt im Rahmen eines Erbpachtvertrages die Planungshoheit darüber. In der Humboldtschule hat man im September die Ganztagsschule eingeführt, die neue Mensa wird gut angenommen. "Die Kleinkindbetreuung würde ich als sehr gut bezeichnen. Gegenwärtig haben wir ausreichend Plätze zur Verfügung und sogar Krippenplätze frei."

Im Gemeinderat wechselte Felix Geisler von der SPD zur CDU. Stephan Verclas kehrte als Nachrücker in die Fraktion der Plankstadter Liste zurück, weil Silke Layer ihren Heimatort Plankstadt verließ und damit ihre Wählbarkeit für den Gemeinderat verlor. Und die CDU-Fraktionsführerin Jutta Schuster erhielt für ihre 30-jährige Zugehörigkeit zum Gremium die Ehrennadel in Gold.