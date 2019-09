Von Anna Manceron

Schwetzingen. Ein bisschen enttäuscht bin ich schon. Eigentlich wollte ich heute zum ersten Mal in meinem Leben Blut spenden - beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Schwetzingen. Und jetzt darf ich nicht, weil ich vor zwei Wochen in Südfrankreich war? Mein ungläubiger Blick bringt die Ärztin fast zum Lachen. Wir sitzen an einem Tisch im Lutherhaus, umgeben von einer provisorischen Kabine aus Metallstäben und einem roten Tuch. Das dient als Sichtschutz für das medizinische Beratungsgespräch, zu dem jeder Blutspender gehen muss.

Um dorthin zu kommen, musste ich zunächst meinen Personalausweis vorlegen und einen Fragebogen ausfüllen. Wer möchte, kann sich auch für die Deutsche Stammzellspenderdatei registrieren lassen. Rund 30 Fragen müssen die Blutspender beantworten, manche davon sind ziemlich intim: "Hatten Sie in den letzten vier Monaten Sexualverkehr mit einem bisexuellen Mann?", steht zum Beispiel auf dem Formular.

Auch nach Drogen, Operationen und schweren Erkrankungen wird gefragt. Dazu zählen unter anderem Thrombose, Epilepsie, Tuberkulose und Krebs. Das DRK will außerdem wissen, ob ich mich in den letzten vier Monaten einer Akupunktur unterzogen habe. Habe ich nicht. Was ich nicht wusste: Man kann sich auch selbst von der Spende ausschließen. Denn auf dem Fragebogen muss jeder mit einem Aufkleber kenntlich machen, ob sein Blut verwendet werden darf oder nicht. Weil es sich dabei um einen Strichcode handelt, ist das Ergebnis für die DRK-Mitarbeiter vor Ort nicht erkennbar.

DRK-Mitarbeiter Marco Herm. Foto: Lenhardt

Aber wer geht zur Blutspende, ohne wirklich Blut spenden zu wollen? Das klingt ziemlich widersprüchlich. Marco Herm vom DRK-Ortsverein Schwetzingen klärt mich auf: "Manche wissen, dass sie kein Blut spenden dürfen und kommen trotzdem her", erzählt er. "Zum Beispiel, damit sich ihr Blut regelmäßig erneuert." Solche Konserven kommen für Verletzte zwar nicht mehr infrage, aber man kann sie für Forschungszwecke verwenden.

Kein Blut spenden darf, wer an Hepatitis, HIV oder am HTL-Virus 1 oder 2 erkrankt ist. Letztere können Leukämie oder Lymphdrüsenkrebs auslösen. Auch Personen mit einem hohen Risiko für Geschlechtskrankheiten dürfen nicht spenden. Drogen sind ebenfalls ein Ausschlusskriterium, und Häftlinge dürfen frühestens vier Monate nach ihrer Entlassung spenden. Warum das so ist, weiß Marco Herm nicht genau. "Den Hintergrund mancher Fragen kennen wir selbst nicht", sagt er. Wahrscheinlich rechne man bei Häftlingen mit risikobehafteten Sexualpraktiken oder einem möglichen Drogenkonsum.

Hintergrund > Blutspende beim DRK: Der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen versorgt nach eigenen Angaben in beiden Bundesländern rund 440 Krankenhäuser mit Blutprodukten. In Deutschland werden täglich 15.000 Blutspenden für die Versorgung von Kranken und Verletzten benötigt. In Hessen sind es laut DRK 900, in Baden-Württemberg 1800 Blutspenden. > Wofür wird [+] Lesen Sie mehr > Blutspende beim DRK: Der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen versorgt nach eigenen Angaben in beiden Bundesländern rund 440 Krankenhäuser mit Blutprodukten. In Deutschland werden täglich 15.000 Blutspenden für die Versorgung von Kranken und Verletzten benötigt. In Hessen sind es laut DRK 900, in Baden-Württemberg 1800 Blutspenden. > Wofür wird das Blut verwendet? Die Liste derer, die Blutspenden benötigen, ist lang. Ganz oben stehen Unfallopfer mit hohem Blutverlust und Krebspatienten. Auch Verbrennungsopfer und Leukämiepatienten erhalten Blutkonserven, genauso wie Patienten mit Organtransplantationen. > Wie lange ist das Blut haltbar? Jede Spende wird in drei Teile aufgeteilt: rote Blutkörperchen, Blutplättchen und Plasma. Die roten Blutkörperchen können gekühlt bis zu 42 Tage gelagert werden, das Plasma ist tiefgefroren bis zu zwei Jahre haltbar. Die Blutplättchen halten allerdings nur vier Tage. (man)

[-] Weniger anzeigen

Im nächsten Schritt misst eine Krankenschwester meinen Blutdruck, Puls und Hämoglobinwert - also die Anzahl meiner roten Blutkörperchen. "Alles in Ordnung", sagt sie. Die letzte, die meinen Plan jetzt noch durchkreuzen kann, ist die Ärztin, die hinter dem roten Tuch sitzt. In der Region rund um Nizza, wo ich meinen Sommerurlaub verbracht habe, seien Stechmücken unterwegs, die das sogenannte West-Nil-Fieber übertragen, erklärt sie mir. "Sollten Sie das Virus in sich tragen, könnte Ihr Blut einer geschwächten Person schaden", so die Ärztin.

Bis ich spenden darf, müssen also noch zwei weitere Wochen vergehen. Und so mache ich mich auf die Suche nach einem anderen Spender, der mich über die Schulter schauen lässt. Günter Eichler ist zum zweiten Mal da. Der 51-Jährige arbeitet in der Pharmaindustrie und verkauft Medizinprodukte. "Ich wollte schon immer Blut spenden, aber früher hat es von den Arbeitszeiten her nicht gepasst", erzählt er und sieht einer Krankenschwester dabei zu, wie sie mit einer dicken Nadel in seine Armbeuge sticht.

Die Proben braucht das Labor, um das Blut vorab auf Krankheiten zu prüfen. Foto: man

Zuerst wird ein kleiner Probebeutel aufgefüllt. Den braucht das Labor, um das Blut auf übertragbare Krankheiten zu testen. Eichler findet das gut: "Schließlich kann man bei dem Fragebogen ja auch falsche Dinge angeben." Danach ist die Blutkonserve dran. Genau 500 Milliliter werden abgepumpt. Während die dunkelrote Flüssigkeit durch die Schläuche in den Beutel fließt, ballt Eichler die Faust und öffnet sie wieder. "Damit das Blut schneller durchläuft", erklärt er. Seine Blutgruppe A- ist besonders gefragt, deshalb will er auf jeden Fall wiederkommen. Als der Beutel voll ist, kommt er in eine Kühlbox. Später wird das Blut in die Blutspendezentrale nach Mannheim gebracht und dort weiter verarbeitet.

Insgesamt 183 Blutspender kamen beim jüngsten Termin des DRK Schwetzingen ins Lutherhaus, darunter auch die CDU-Stadträtin Sarina Kolb. Foto: Lenhardt

Ein Helfer begleitet Günter Eichler an einen Tisch mit Getränken. Die Spender müssen dort kurz sitzen bleiben - für den Fall, dass ihnen schwindlig wird. An diesem Nachmittag sind 183 Blutspender ins Lutherhaus gekommen. "Das ist viel mehr, als wir erwartet haben", erklärt Marco Herm überrascht. "So gut läuft es im August sonst nicht."

Normalerweise kämen etwa 120 Spender zu einem Termin. Allerdings hat er diesmal auch gezielt Werbung auf Facebook geschaltet, um mehr Erstspender zu gewinnen.

Günter Eichler sieht übrigens topfit aus und hat trotz der Hitze keine Kreislaufprobleme. Nach einer kurzen Pause macht er sich auf den Weg in die Küche, wo die Helfer des DRK gekocht haben. Knapp 43 Kilo Salat und 220 Würstchen werden dort unter anderem aufgetischt. Das haben sich die Spender verdient.