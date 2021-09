Heidelberg. (RNZ) Für "Mein Platz", den Porträt-Podcast der Rhein-Neckar-Zeitung, trifft Onlineredakteur Matthias Kehl Persönlichkeiten aus der Region. Es geht um den Lebensweg der Gäste und ihre besondere Verbindung zur Rhein-Neckar-Region. Wie hat die Region ihre Geschichte geprägt? Welche Ereignisse waren dabei entscheidend? Was hat ihnen geholfen, ihren heutigen Platz im Leben zu finden?

Folge 1: Torch, der Hip-Hop und das Leben in der Heidelberger Altstadt

Einer der Pioniere der deutschen Hip-Hop-Bewegung wird am 29. September 50 Jahre alt: Torch, alias Frederick Hahn aus Heidelberg. Der Wahl-Schweizer spricht in der ersten Folge des RNZ-Podcasts über seine Geschichte, die ihn aus der Region heraus bekannt machte, über seinen heutigen Platz im Leben und über sein Gefühl von Heimat.

Wir treffen uns im Heidelberger Schloss. Der Weg zur Bühne führt über den Hof in den Königssaal. Als Torch diesen betritt, ist der Festsaal nahezu menschenleer. Abgeschieden vom Trubel der Touristen draußen. Nur zwei Stühle, ein Tisch und ein Aufnahmegerät stehen auf der Empore. Doch auch ohne Publikum ist Torch am angesteckten Mikrofon in seinem Element.

Philosoph, Lyriker, Rapper? Ganzheitlich in ein Schema passt Torch nicht. Und will es auch nicht. Er, der schon in den 80ern mit seiner Heidelberger Hip-Hop-Gruppe Advanced Chemistry (AC) entscheidend dabei mitwirkte, deutschen Sprechgesang im Land zu etablieren. Mit dem Song "Fremd im eigenen Land" 1992 schafften AC den Durchbruch. Ein Musikvideo aus Heidelberg läuft damals auf dem US-amerikanischen Sender MTV – ein Novum. Rap auf Deutsch wird wahrgenommen, das Genre wächst. Bis heute. Katalysiert von Torch und AC, der Crew aus der Region.

"Viele haben das Rap-Ding damals Witz gesehen, wir nicht", erzählt Torch und fügt an "für uns war das Identität". Seine Stimme klingt rauer als auf den Aufnahmen von damals, seine Botschaft aber nicht minder überzeugend. Mit seiner Gestik gibt Torch seinen Worten immer wieder Nachdruck. Wenn er etwa erzählt, wie er mit seinen Crew-Mitgliedern Linguist (Kofi Yakpo) und Toni L (Toni Landomini) Hip Hop an der Internationalen Gesamtschule Heidelberg (IGH) Hip Hop inoffiziell als Schulfach vermittelte. Am Neckar gewinnt ein Genre aus Amerika an Bedeutung, dem Torch ein Gesicht verleiht.

Aufgewachsen in der Heidelberger Hauptstraße, bringt der Sohn einer Haitianerin und eines Ostpreußen, durch Musik und Sprache die verschiedenen Facetten seiner Identität zum Ausdruck. Er lernt hier seine Freunde und späteren musikalischen Partner kennen, die unterschiedliche Wurzeln und dieselbe Faszination zum Hip-Hop mitbringen. All das prägt Torch, dessen Album "Blauer Samt" im Jahr 2000 zu einem der einflussreichsten deutschen Rap-Alben wird.

Wenn Torch über Identität spricht, spricht er über seinen Weg aus der Region in die Welt: vom Jungen aus der Heidelberger Altstadt zum Rapper auf MTV und Moderator des Musiksenders Viva. Aber auch über den Umgang mit Rassismus-Erfahrungen, wie es ist, Pionier zu sein unter besonderen Bedingungen. Und über das Gefühl von Heimat, das beim Wahl-Schweizer nach wie nur durch Heidelberg hervorgerufen wird. Am Donnerstag wird er dort die Richard-Benz-Medaille für besondere Verdienste um Kunst und Wissenschaft verliehen bekommen.

In Heidelberg ist er geboren, dort hat er für Hip-Hop seine Spuren hinterlassen. Seine Graffitis sind mittlerweile verschwunden. Doch bilden etwa stilprägende Elemente des Genres aus der Privatsammlung des Musikers Grundlage für ein Hip-Hop-Archiv, das in der Stadt entsteht. Auch mit "einem anderen steuerlichen Wohnsitz oder wie man das nennt", wähnt sich Torch im Kopf immer auch in Heidelberg.

Mit seiner Familie lebt er mittlerweile in der Schweiz, nennt sich "hauptberuflich Vater". Er sucht mit der Zeit auch bewusst die Distanz zu seiner Heimat. "Irgendwie ist man der König seines Heidelberger Schlosses, aber auch ein einsamer König", sagt er und lässt seinen Blick durch den mit Eichenholz vertäfelten Festsaal schweifen. Er möchte vermeiden, "wie sein eigenes Schlossgespenst zu werden". Deshalb lebe er im Exil, um von außen zu beobachten und punktuell für Höhepunkte zurückzukehren.

Diese stehen in der Region nun wieder bevor. Wenn Torch am Samstag, 2. Oktober, anlässlich seines 50. Geburtstags ein Jubiläumskonzert im Heidelberger Schloss geben wird. Im Rahmen der Veranstaltungstage "50 Jahre Torch" wird der Hip-Hopper unter anderem am Montag an Universität Heidelberg aus seiner neuen Monografie "Blauer Samt" vorlesen. Torch, dessen Künstlername auf Englisch "Fackel" heißt, will weitermachen und sagt: "Man muss sehen, dass das Feuer weiter brennt". Seine Leidenschaft zieht den Hip-Hopper nun wieder ans Mikrofon und auf die Bühne. Dann auch wieder mit Präsenz-Publikum.