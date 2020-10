Region. (kaf/cab) Erneut hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten der RNV zum Streik aufgerufen. Seit Mitternacht stehen Busse und Bahnen im Depot. Im Heidelberger Stadtgebiet war der Streiktag auf den Straßen deutlich zu merken. Es waren mehr Autos als an normalen Freitagen unterwegs, auch auf den Radwegen ging es voller als sonst zu. Der Polizei lagen am Morgen jedoch keine Meldungen über Verkehrschaos oder besondere Störungen wegen des Streiks vor, wie ein Polizeisprecher sagte.

Auf den öffentlichen Nahverkehr an den Weinheimer Knotenpunkten hatte der Streik indes kaum Auswirkungen. Die Haltestellen der RNV-Bahnlinie 5 waren verwaist. Die S-Bahnen verkehrten in der Frühe am Hauptbahnhof planmäßig. Die Busverkehre in Weinheim werden von anderen Unternehmen und Subunternehmen des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) bedient. Diese fuhren regulär. Daher gab es auch hier keine Probleme. Auf der B3 rollte der Berufsverkehr alltäglich langsam, jedoch war auch hier nicht mehr los als an anderen Tagen.

Auch die RNV spricht von einem eher ruhigen Verlauf des Streiks. "Natürlich ärgern sich die Leute, es tut uns auch leid", sagte ein RNV-Sprecher. Man habe die Öffentlichkeit aber sofort nach Bekanntwerden des Streiks informiert, der Streik werde an allen Haltestellen mit dynamischen Fahrgastinfos angezeigt. Auch über die RNV-App sei die Information vebreitet worden. "Wir hoffen, dass alle Fahrgäste es irgendwo gelesen oder gehört haben."

Verdi hatte im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes in der Rhein-Neckar-Region zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Zu dem Streik aufgerufen waren nicht nur Beschäftigte der RNV, sondern auch Beschäftigte der Stadt Mannheim inklusive der Erzieherinnen und Erzieher und anderen kommunalen Einrichtungen.

Bei der Kundgebung am Morgen in Mannheim sei die Stimmung kämpferisch, der Alte Messplatz ziemlich voll gewesen, berichtet eine Verdi-Sprecherin. "Wir sind mit der Streikbereitschaft zufrieden." Laut der Sprecherin war die ganze Bandbreite des Öffentlichen Dienstes vertreten.

Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die bundesweit 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen 4,8 Prozent mehr Geld, mindestens aber 150 Euro. Mitte September war die zweite Verhandlungsrunde ohne Ergebnis geblieben.

Ohne Bus und Bahn geht es auch mal - Betroffene fürchten Auswirkungen nicht

Mannheim/Heidelberg. Die Verhandlungen stagnieren. Es geht nicht voran. Nach Ansicht von Jürgen Lippl, dem Geschäftsführer im Bezirk Rhein-Neckar der Gewerkschaft Verdi, gilt das für die Tarifrunden im öffentlichen Dienst genauso wie für den Haustarifvertrag der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV). Also streiken die Beschäftigten des Verkehrsunternehmens an diesem Freitag wieder. Berufstätige und Schüler, die gewöhnlich Bus und Bahn nehmen, könnten Probleme bekommen und sich möglicherweise verspäten. Doch die Kunden nehmen es gelassen und haben sogar Verständnis. Auch eine Nachfrage in zwei großen Unternehmen der Region und beim Geschäftsführenden Schulleiter der Heidelberger Gymnasien zeigt, dass sie keine großen Auswirkungen durch den Streiktag erwarten.

Lippl vermutet dennoch, dass der Streik nicht bei allen ausgebremsten Fahrgästen auf Wohlwollen stoßen wird. Das ist zumindest seine Erfahrung nach dem ersten Streiktag am 29. September. Da gab es schon auch Kritik. "Wir treffen auch immer Bürger bei einem Streik im öffentlichen Dienst", sagt der Gewerkschafter. Auch wenn man die Arbeitsniederlegung frühzeitig ankündige. Gebe es Unmut, dann müsse man den aber auch gegenüber den Arbeitgebern äußern, findet er. "Denn es sitzen ja immer zwei Beteiligte am Verhandlungstisch." Würde man nichts machen, sei man dem Diktat der Arbeitgeber unterworfen: "Und etwas Besseres als ein Streik wurde noch nicht erfunden." Ein Selbstzweck sei das jedenfalls nicht, sagt Lippl.

Der Streik der Beschäftigten der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) an diesem Freitag, 16. Oktober, wirkt sich auf das gesamte Angebot der RNV aus. Die Kunden müssen sich darauf einstellen, dass nichts fährt an diesem Tag, und zwar von Betriebsbeginn um 3 Uhr bis zum Betriebsende in der Nacht auf Samstag, 17. Oktober. Das gilt für den Straßen- und Stadtbahnverkehr sowie für den Busverkehr auf allen Linien der RNV. Ebenfalls davon betroffen sind alle Schülerverkehre des Nahverkehrsunternehmens. Insgesamt bleiben rund 190 Bahnen und 200 Busse in den Depots. Die RNV hat rund 2200 Beschäftige, davon etwa 1200 im Fahrbetrieb. Auch die Verwaltung und die Werkstätten des Nahverkehrsanbieters werden bestreikt. Daher bleiben die Mobilitätszentralen in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg am Freitag ebenfalls geschlossen. Ab Samstag, 17. Oktober, 3 Uhr, werde der Bus- und Bahnverkehr voraussichtlich wieder regulär laufen, hieß es vonseiten des Unternehmens. Dieses weist darauf hin, dass die Fahrtausfälle sowohl in digitalen Fahrplanauskünften als auch in den Aushängen an den Haltestellen nicht angezeigt werden. cab

[-] Weniger anzeigen

Er erklärt die Situation bei der RNV. Diese habe einen Haustarifvertrag etwa für Arbeitszeit, Urlaub, Zulagen oder allgemeine Arbeitsbedingungen. Über einen Anwendungstarifvertrag ist das Verkehrsunternehmen bezüglich der Entgelte aber auch an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes gebunden. Hier wie da gehe es in den Gesprächen nicht voran, so Lippl. Die Arbeitgeber würden den Beschäftigten am liebsten Nullrunden beim Lohn verordnen, sagt er. Für ihn de facto eine Verschlechterung des Einkommens. "Das ist eine Missachtung der Arbeitsleistung". Er denkt an die Bus- und Bahnfahrer, die in Corona-Zeiten den Verkehr aufrecht erhalten hätten, während andere im Homeoffice saßen. Dafür gab es zwar Anerkennung: "Aber vom Applaus können die Fahrer nicht leben und einkaufen." Das gilt auch für andere Berufszweige.

So verlangt die Arbeitnehmerseite 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro. In Sachen RNV fordert die Verdi-Tarifkommission des Nahverkehrsunternehmens unter anderem eine Sondertariferhöhung von 100 Euro für Auszubildende und für diese eine kostenlose Nahverkehrsnutzung, wo es sie noch nicht gibt. Außerdem soll Fahrern die Zeit vergütet werden, die sie nach Dienstschluss für den Heimweg brauchen. Je nach dem, wo sie ihr Fahrzeug abstellen oder übergeben, kann der lang sein. "Und bisher war das dann ihr Privatvergnügen", so Lippl.

Weitere Forderungen sind unter anderen zusätzliche Entlastungstage, 100 Prozent Urlaubsgeld, die Anrechnung der Ausbildungszeit auf die Betriebszugehörigkeit und eine gerechtere Vergütung der Überstunden. In der Verwaltung der RNV, so Lippl, sei jede Minute mehr schon Überzeit. Bei den Fahrern beginne diese erst ab der 16. Minute.

Das alles steckt also hinter dem Streik, auf den Sprecher der Firmen BASF und Freudenberg ohne Aufregung reagieren, sollte der eine oder die andere Mitarbeitende etwas später zur Arbeit kommen. Auf RNZ-Anfrage heißt es aus dem Weinheimer Familienunternehmen: "Alle unsere Führungskräfte stehen in enger Abstimmung mit ihren Mitarbeitern, sodass auf mögliche Probleme wegen des Streiks Rücksicht genommen wird." Zudem würden sich "im administrativen Bereich" noch viele Mitarbeiter weiterhin in ihren Homeoffices befinden.

Zwar hatte eine Kölner Arbeitsrechtlerin kürzlich darauf hingewiesen, dass ein angekündigter Streik im Nahverkehr keine Entschuldigung für Verspätungen am Arbeitsplatz ist. Dennoch will man bei Freudenberg Milde walten lassen: "Sollte es zu Verspätungen kommen, haben unsere Führungskräfte Verständnis dafür", so der Sprecher. Sein Kollege beim Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen teilt mit: "Gerade bei kontinuierlich durchlaufenden Produktionsprozessen ist es immanent wichtig, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pünktlich zu ihrem jeweiligen Schichtwechsel erscheinen." Sollte es dennoch zu einzelnen Verspätungen kommen, könnten die Beschäftigten die ausfallende Arbeitszeit mit eigenem Zeitguthaben überbrücken.

Viele würden sich bei BASF zudem in flexiblen Arbeitszeitsystemen bewegen "und können somit auch eine eventuell spätere Arbeitsaufnahme durch den Streik im öffentlichen Nahverkehr über diese Systeme abdecken". Indem sie entweder entsprechend später aufhören zu arbeiten oder auch die eigenen Zeitguthaben einsetzen.

"Es ist schon höhere Gewalt": Auch der Geschäftsführende Schulleiter der Heidelberger Gymnasien, Volker Nürk, ist entspannt. Der Direktor des Bunsen-Gymnasiums sagt, sollten ein paar Schüler wegen des Streiks zu spät kommen, sei das kein Problem: "Wir kennen dann ja die Gründe." Überhaupt falle der Streik für die Schulen gar nicht so groß ins Gewicht. "Die Allermeisten kommen mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Zumindest die Schüler aus dem Stadtgebiet." Für Nürk hat es mit den Gegebenheiten der Corona-Krise zu tun, dass inzwischen so viele Kinder und Jugendliche das Rad nehmen. "Unsere Fahrradständer quellen jedenfalls über wie noch nie zuvor", sagt er. Außer vielleicht vom Boxberg her, der ja "doch ein Stück weg" sei, so Nürk, dürften Schulkinder an diesem Freitag also kaum Probleme mit dem Schulweg bekommen.

"Ich kann mich auch darauf einstellen", sagt eine junge Frau aus Ziegelhausen am Donnerstagmittag auf dem Heidelberger Bismarckplatz. Sie ist auf dem Weg zur Arbeit nach Mannheim. "Und ich habe Verständnis für den Streik", ruft sie noch und steigt in den Bus. Gegenüber an der Bahnhaltestelle in Richtung Hauptbahnhof sitzt ein 56-Jähriger aus dem Pfaffengrund auf seinem Rollator, sein Hund liegt vor ihm: "Wenn man sich überlegt, was die Leute in den Bussen und Bahnen leisten, ist das schon in Ordnung." Sicher sei der Streik für viele Fahrgäste ganz blöd. "Aber nicht für mich."

An der Haltestelle der Bus-Linie 35 zum Bildungszentrum in Neckargemünd steht ein 27-Jähriger aus Frankenthal. Er ist Auszubildender am BIZ. "Es wird schon ein bisschen schwerer für mich, nach Neckargemünd zu kommen." Ebenso wie die Frau aus Ziegelhausen will er die S-Bahn nehmen. Die fährt in der Rhein-Neckar-Region nämlich auch an diesem Freitag planmäßig.

Region/Mannheim. (pm/kaf) Die Gewerkschaft Verdi hat erneut auch die Beschäftigten der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH für Freitag, 16. Oktober, zum Warnstreik aufgerufen.

Am Freitag, 16. Oktober, wird von Betriebsbeginn um 3 Uhr bis zum Betriebsende in der Nacht auf Samstag, 17. Oktober, sowohl der Straßen- und Stadtbahnverkehr als auch der Busverkehr der RNV komplett stillstehen. Das teilt die RNV mit.

Verwaltung und Werkstätten der RNV werden ebenfalls bestreikt. Auch die Mobilitätszentralen in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg bleiben streikbedingt am Freitag geschlossen. Die RNV bittet ihre Fahrgäste daher, sich auf einen Tag ohne ÖPNV-Dienstleistung durch die RNV einzustellen. Auch Schülerverkehr, welchen die RNV im städtischen Auftrag erbringt, sind hiervon betroffen. Ab Samstag, 17. Oktober, 3 Uhr, wird der Bus- und Bahnverkehr voraussichtlich wieder regulär laufen.

Das Unternehmen weist zudem darauf hin, dass die Fahrtausfälle sowohl in digitalen Fahrplanauskünften als auch in den Aushängen an den Haltestellen in der Kürze der Zeit nicht dargestellt werden können. Grundsätzlich wird das Unternehmen am Streiktag nur sehr eingeschränkt erreichbar sein.

Auch am Universitätsklinikum Mannheim wird gestreikt. Hier hat die Gewerkschaft Verdi am Freitag und Montag, 16. und 19. Oktober, zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Eine Notdienstvereinbarung soll die Notfallversorgung und die Behandlung bereits aufgenommener Patienten sicherstellen, teilte die Uniklinik am heutigen Mittwoch mit.

Die Notdienstvereinbarung zwischen Klinik und Verdi beruhe auf dem einvernehmlichen Grundsatz, dass streikbedingte Einschränkungen die Patienten nicht gefährden dürfen. So können trotz des Warnstreiks dringende Operationen ohne Beeinträchtigung stattfinden, auch Geburten und Dialysebehandlungen seien unverändert möglich. Komplett ausgenommen von den Streikmaßnahmen seien außerdem die Isolierstationen für Corona-Patienten sowie der Coronavirus Diagnose-Stützpunkt.

Obwohl die Notdienstvereinbarung auch die medizinische Versorgung der Patienten auf den Stationen sicherstellt, sollten Patienten und Angehörige berücksichtigen, dass es an den beiden Streiktagen zu Beeinträchtigungen im Krankenhausbetrieb kommen wird. Wenn Untersuchungs- oder Behandlungstermine wegen des Streiks nicht eingehalten werden können, werden die Patienten von den einzelnen Kliniken so frühzeitig wie möglich darüber informiert.

Zu dem Warnstreik aufgerufen sind ausschließlich Mitarbeiter, die nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst beschäftigt sind. Der Aufruf richtet sich daher in erster Linie an Pflegekräfte, den Medizinisch-Technischen Dienst sowie Mitarbeiter in Verwaltung und Technik.

Darüberhinaus kommt es am Freitag auch zu einem ganztägigen Warnstreik in Altenpflegeheimen der "Altenpflegeheime Mannheim GmbH". Auch hier gibt es eine Notdienstvereinbarung, um die Versorgung Bewohner sicherzustellen, teilte ein Sprecher der Stadt Mannheim mit.

Betroffen sind das Richard-Böttger-Heim auf dem Lindenhof, das Pauline-Maier-Haus in der Oststadt, das Ida-Scipio-Heim in der Neckarstadt und das Seniorenzentrum Waldhof. Trotz des eintägigen Ausstands sei die pflegerische Versorgung der rund 450 Bewohner sichergestellt, auch die Tagespflegeangebote könnten stattfinden, hieß es. Im Ambulanten Pflegedienst würden am Freitag alle Klienten wie gewohnt zu Hause versorgt.

Durch den Warnstreik kommt es auch zu erheblichen Einschränkungen des Dienstbetriebs bei der Stadt Mannheim. Es sei sogar mit Schließungen von Bereichen zu rechnen, teilte ein Stadtsprecher mit: So bleiben alle städtischen Kinder-Tageseinrichtungen am Freitag geschlossen und auch bei den Betreuungsangeboten des Fachbereichs Bildung wird es Einschränkungen geben. Es besteht kein Notdienst.

