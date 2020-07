Rhein-Neckar. (ze) Die Schülerzahlen an den beruflichen Schulen des Rhein-Neckar-Kreises gehen zurück. Wirklich überrascht waren die Mitglieder des Ausschusses für Schulen, Kultur und Sport von dieser Entwicklung nicht, war sie doch von verschiedenen Seiten prognostiziert worden. "Ausgehend vom Schuljahr 2009/2010 konnten wir unsere Schülerzahl fast halten, ganz anders als im Land", machte Schuldezernent Ulrich Bäuerlein deutlich, dass der Rückgang relativ gering ausfiel. Denn innerhalb dieses Zeitraums ging die Schülerzahl an den beruflichen Schulen im Land um fast neun Prozent auf rund 343.000 zurück, im Kreis dagegen nur um 2,3 Prozent.

Im aktuellen Schuljahr besuchten 10 192 Schüler die beruflichen Schulen im Kreis. Das sind 1,8 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Besonders betroffen von diesem Rückgang sind die VAB-(Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf) und Vabo-Klassen, die zusätzlich einen Schwerpunkt auf den Erwerb von Deutschkenntnissen legen. Alleine hier zählte man 111 Schüler weniger als im Vorjahr, was einem Rückgang um fast 30 Prozent entspricht.

Auch an den beruflichen Gymnasien ist ein Rückgang der Schülerzahl festzustellen. 2580 Schüler wurden hier in diesem Jahr registriert und damit 88 Schüler oder 3,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Gestiegen ist dagegen die Schülerzahl an den "Teilzeit-Berufsschulen", und zwar um 140 auf nunmehr knapp 4000 Schüler. Im Land sank dagegen die Schülerzahl im Bereich dieser Berufsschulen leicht, an denen der schulische Teil der Berufsausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen stattfindet.

Damit die beruflichen Schulen des Kreises weiterhin attraktiv bleiben, empfahl der Ausschuss, an der Theodor-Frey-Schule in Eberbach den zweijährigen Bildungsgang Bautechnik als Schulversuch einzuführen. "Man muss mit der Zeit gehen", wies Landrat Stefan Dallinger darauf hin, dass in der Region die Nachfrage nach Auszubildenden im Baugewerbe, speziell für Zimmerer und Fliesenleger, sehr hoch ist.

Gleichzeitig stärkt man damit den Schulstandort Eberbach, der vom Schülerrückgang an den beruflichen Schulen besonders stark betroffen ist. 569 Schüler besuchen in diesem Schuljahr die Theodor-Frey-Schule und damit sieben Prozent weniger als noch im Jahr zuvor. In Hockenheim dagegen konnte ein kräftiger Zuwachs an Schülern verbucht werden – in diesem Schuljahr sind es 271 mehr.