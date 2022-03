Von Nadja Müller

Rhein-Neckar. Rund 25.000 Hebammen gibt es in Deutschland, die angestellt in Kliniken oder freiberuflich tätig sind. Sie arbeiten in der Geburtshilfe und betreuen Frauen im Wochenbett und während der Stillzeit, nicht nur medizinisch, sondern auch psychosozial: Sie begleiten Familien in einer Zeit der Veränderung und oft Überforderung zu Hause im geschützten Umfeld. Hebammen unter anderen aus Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis geben in der RNZ einen Einblick in ihren Beruf und erläutern, warum sie die Immunitätsnachweispflicht kritisch sehen.

Ein komplexes Abrechnungssystem mit geringen Löhnen – pro Wochenbetthausbesuch können beispielsweise 38,46 Euro berechnet werden – unbequeme Arbeitszeiten nachts oder an Wochenenden und horrende Haftpflichtsummen für Freiberuflerinnen in der außerklinischen Geburtshilfe würden jede Menge Idealismus erfordern. Hinzu komme die hohe Arbeitsbelastung mit steigendem Verwaltungsaufwand bei insgesamt wenig Kolleginnen, machen die Hebammen gleich zu Beginn deutlich.

Demnach könne eine Vollzeithebamme im Monat zwar acht bis zehn Frauen im Wochenbett betreuen. Doch viele hätten selbst Kinder und arbeiteten nur in Teilzeit. Schwangere merken das früh: Es ist fast schon zu spät, sich mit einem positiven Schwangerschaftstest auf die Suche zu machen. "Es ist die Regel, mehr Absagen als Zusagen zu machen", sagt Hebamme Verena Berger, die auch im Namen ihrer Kolleginnen spricht. Corona habe die Arbeitsbedingungen weiter verschärft. Gleichzeitig steige mit der Nachfrage nach Haus- und außerklinischen Geburten im Kreis der Bedarf an der originären Betreuungsarbeit der Hebammen. Die Angst vor Corona, der Geburt mit Maske, aber ohne den Partner und die Unsicherheit wegen ständig wechselnder Regelungen treibe Schwangere um.

Ab 16. März soll nun auch für Hebammen eine Immunitätsnachweispflicht gelten: Dann müssen sie eine vollständige Impfung, den zeitlich beschränkten Genesenenstatus oder ein Impfunfähigkeitszertifikat nachweisen können. Der Status angestellter Hebammen wird vom Arbeitgeber ans Gesundheitsamt gemeldet, in dessen Ermessensspielraum es dann liege, "ob ein Haus- und damit ein Berufsverbot erteilt wird". Ein Klinikum der Region habe angekündigt, dass man auf niemanden verzichten könne, ein anderes Zutrittsverbote ausgesprochen. Bei selbstständigen Hebammen sei unklar, wie die Meldung erfolgen werde.

Hebamme sei eigentlich ein Helferberuf: "Wir streiken nicht, wir lassen die Kolleginnen und die Familien nicht im Stich", betonen sie im Gespräch mit der RNZ. Doch mit der faktischen Impfpflicht werde für einige Kolleginnen eine Grenze überschritten. Sie betonen, dass ihr Widerstand nicht nur darin begründet liege, dass die Impftechnologie neu sei und die Impfung ihrer Meinung nach deutlich weniger halte, als angekündigt: Sie erschaffe keine sterile Immunität, auch Geimpfte könnten andere anstecken.

Hinzu komme die Weigerung einiger Hebammen, sensible medizinische Daten zum Impfstatus Arbeitgeber oder Öffentlichkeit mitzuteilen, für die sie nicht bestimmt seien, und der Ärger, dass die Qualifikation künftig bei der Berufsausübung dem Impfstatus untergeordnet werde. "Wir unterstützen gemäß unserem Ethik-Kodex, der auf der Würde des Menschen, auf Selbstbestimmung und Gleichheit basiert, jeden und behandeln alle gleich – auch jene, die sich vermeintlich unvernünftig verhalten und sich oder ihr Ungeborenes mit ihrer Lebensweise schädigen", stellen sie klar. Ebenso begleiteten sie Familien dabei, informierte Entscheidungen im Sinne der Kinder zu treffen. Gleichbehandlung und Entscheidungsfreiheit fordern die betroffenen Frauen nun im Gespräch mit der RNZ auch für sich selbst.

Seien Hebammen gezwungen, ihren Beruf niederzulegen, verschärfe sich der Mangel: Mit der Immunitätsnachweispflicht könnten zum Beispiel im Kreis Bergstraße rund 620 Familien im Jahr nicht mehr betreut werden. "Die heute schon überarbeiteten Kolleginnen können die Last nicht auffangen", wird betont. Auch die Gesellschaft werde die Konsequenzen spüren: Durch die fehlende Betreuung könnten Probleme bei Säuglingen oder Müttern unerkannt bleiben, was sich auf die Entwicklung der Familie auswirke – auch darauf wird im Gespräch mit der RNZ hingewiesen.

Denn Internet, Kinderarzt oder Ambulanzen für die akute Anfangsversorgung böten nicht die gleiche Hilfestellung und seien kein so niederschwelliges Angebot wie der Hebammenbesuch mit der regelmäßigen Betreuung vor Ort bis zur Abstillzeit. Mit der Hebamme bestehe nicht nur ein Vertrauensverhältnis, sie vernetze und könne Familien, wenn notwendig, an frühe Hilfen heranführen, Kindeswohlgefährdung oder Wochenbettdepression schnell erkennen und handeln. "Ob Herpes, Norovirus oder aktuell Corona: Wir waren schon immer bestrebt, keine Krankheiten in die Familien zu tragen, Schwangere und Neugeborene zu schützen und sind entsprechend geschult", sagen sie.

Infektionslehre und damit die Vermeidung von Schmier- und Tröpfcheninfektionen sei ein Teil der Ausbildung; Hilfsmittel wie Masken und Handschuhe, aber auch der Kleidungswechsel und die Organisation der Hausbesuche würden dabei Gestaltungsspielraum bieten.

"Es gibt andere Möglichkeiten als die Impfung, sich und andere zu schützen: mit gesundem Menschenverstand und Eigenverantwortung", so die einhellige Meinung der Hebammen. Und was ist mit der Solidarität? "Menschen, die sich die Nächte und Wochenenden um die Ohren hauen und alles stehen und liegen lassen, um zu Familien zu fahren, vorzuwerfen, sie seien unsolidarisch, ist absurd", sagen sie abschließend.