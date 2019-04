Rhein-Neckar. (sha/lsw) Steigen die Temperaturen über sieben Grad herrscht Zeckenzeit. Immer lauert dann auch die Gefahr, an der Infektionskrankheit Lyme-Borreliose zu erkranken. Das Tückische: Den Stich selbst bemerkt nur ein Drittel der Betroffenen. Grund zur Panik gibt es aber nicht, sagt Dieter Hassler, Facharzt für Allgemeinmedizin und Infektiologe aus Kraichtal bei Karlsruhe.

"Eine Zecke muss etwa zwölf bis 24 Stunden saugen, bis das Risiko einer Infektion mit Borrelien steigt." Erst dann gelangten die Bakterien in die Wunde. "Wer tatsächlich infiziert ist, sieht das häufig an der Haut." Frühestens nach acht Tagen, aber spätestens nach vier Wochen bilde sich die Wanderröte - ein roter Fleck um die Stichstelle.

Aktuell rufen das Gesundheitsamt im Rhein-Neckar-Kreis, das auch für die Stadt Heidelberg und somit für über 700.000 Menschen zuständig ist, und die Ärzte in der Region zu Schutzimpfungen gegen die gefährlichen Folgen von Zeckenstichen auf. "Gemeinsam mit Bayern und Thüringen führt Baden-Württemberg die Hitliste der Risikogebiete an", erläutert der Leiter des Gesundheitsamts, Rainer Schwertz. Betroffen seien Menschen, die oft in der Natur oder im Wald unterwegs sind. Zeckenstiche können die Lyme-Borreliose oder die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) auslösen.

Nach Angaben von Anne Kühn, die im Gesundheitsamt für den Infektionsschutz zuständig ist, kennzeichnen Fieber, Erbrechen und Kopfschmerzen die FSME. Bei schweren Krankheitsverläufen können neurologische Probleme wie etwa Lähmungen hinzukommen. Wer solche Symptome beobachtet, sollte diese ernst nehmen und schnellstmöglich einen Arzt aufsuchen.

"Eine Impfung", so Kühn, "ist nach wie vor das sicherste Mittel gegen die Krankheit, besonders für Menschen, die sich oft und gerne im Freien aufhalten." Die Kosten hierfür tragen die Krankenkassen. "Nach der uns vorliegenden Statistik gab es in Deutschland im Jahr 2018 insgesamt 607 Menschen, die an FSME erkrankt sind, in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis zusammen waren es drei Erkrankte mit teilweise schweren Krankheitsverläufen."

2019 wurden bereits elf Erkrankungen deutschlandweit gemeldet, allerdings noch keine in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis. Man könne jedoch von einer hohen Dunkelziffer ausgehen, denn fast ausschließlich die schweren Verläufe würden diagnostiziert, erläutert Kühn.

"Gegen die Lyme-Borreliose kann man sich allerdings nicht durch eine Impfung schützen", ergänzt die Ärztin. An dieser bakteriellen Infektionskrankheit, die das Nervensystem und die Gelenke schädigen kann, erkranken in Deutschland schätzungsweise 60.000 Menschen jährlich neu. Typische Kennzeichen seien meistens eine flächige Rötung an der Einstichstelle sowie grippeähnliche Symptome mit Fieber und Schwellungen der Lymphknoten. "Die Borreliose ist eine Krankheit, die wie eine Grippe beginnen und jahrzehntelang andauern kann", erklärt Kühn. Deshalb sollte auch bei Borrelioseanzeichen sofort ärztlicher Rat eingeholt werden.

"Bevor Sie und Ihre Familie die Natur genießen, schützen Sie sich vor Zeckenstichen", raten die beiden Ärzte des Gesundheitsamtes. Das Infektionsrisiko für alle durch Zecken übertragene Krankheiten kann gemindert werden, indem man sich kurzfristig mit Zecken abwehrenden Sprays oder Lotionen schützt.

Zusätzlich kann helle, geschlossene Kleidung und das Vermeiden von unwegsamem Gelände und Unterholz helfen, nicht von einer Zecke gestochen zu werden. Nach einem Spaziergang in der Natur sollte man sich und vor allem auch Kinder und Haustiere gründlich nach Zecken absuchen. Festgesaugte Tiere sollten so bald wie möglich mit einer geeigneten Pinzette oder einer speziellen Zeckenzange oder Zeckenkarte entfernt werden, so die weiteren Tipps der beiden Experten.