Rhein-Neckar-Kreis. (RNZ/rl) Nach dem Winter klettert das Thermometer derzeit auf zweistellige Plusgrade. In den Nächten bleibt es in vielen Regionen, so auch im Rhein-Neckar-Kreis, teilweise schon frostfrei. Für Frühwanderer wie Molche, Gras- und Springfrösche sind das laut Naturschutzbund bereits ordentliche Bedingungen. Viele Amphibienarten erwachen nun aus der Winterstarre und begeben sich demnächst wieder auf Wanderschaft.

Sie verlassen ihr Landquartier und suchen das Gewässer, in dem sie selbst geboren wurden. Das kann jedoch problematisch sein: Wenn der Lebensraum durch eine Straße vom Laichgewässer abgeschnitten ist, ist die Wanderung für die Amphibien sehr gefährlich.

Daher richtet das Straßenverkehrsamt an mehr als 40 Stellen im Kreisgebiet Straßensperrungen und Tempolimits ein, um die Amphibien sowie die Helfer zu schützen. Vor allem weil die Helfer meist abends oder nachts unterwegs sind, um die Tiere einzusammeln.

Einige Sperrungen sollen nur dann erfolgen, wenn tatsächlich eine Amphibienwanderung stattfindet. Dies geschieht in Absprache mit den Kommunen sowie den Helfern der beteiligten Naturschutzverbände. Daher ist mitunter nur eine Beschilderung während der Sammlung von Kröten und Co. sichtbar.

Übersicht der betroffenen Straßen im Rhein-Neckar-Kreis:

Vorsicht ist auf folgenden Strecken geboten (Orte in alphabetischer Reihenfolge, Maßnahmen in Klammern):

K4160: Bammental , nach der Ortstafel in Richtung Gauangelloch (Beschilderung)





, nach der Ortstafel in Richtung (Beschilderung) L2311 zwischen Eberbach und Friedrichsdorf (Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h, Beschilderung und Blinkleuchten)





und Friedrichsdorf (Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h, Beschilderung und Blinkleuchten) L2311 zwischen Eberbach und Gaimühle im Bereich des Stausees (Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h zwischen 20 und 6 Uhr, Beschilderung und Blinklichter)





und Gaimühle im Bereich des Stausees (Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h zwischen 20 und 6 Uhr, Beschilderung und Blinklichter) B45: Eberbach (Gammelsbachtal), im Bereich der Fischteiche (Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 km/h zwischen 20 und 6 Uhr sowie Beschilderung)





(Gammelsbachtal), im Bereich der Fischteiche (Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 km/h zwischen 20 und 6 Uhr sowie Beschilderung) L530 zwischen Epfenbach und Helmstadt-Bargen (Beschilderung)





und Helmstadt-Bargen (Beschilderung) L535: Heiligkreuzsteinach , am südlichen Ortseingang (Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 km/h zwischen 20 und 6 Uhr, Beschilderung)





, am südlichen Ortseingang (Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 km/h zwischen 20 und 6 Uhr, Beschilderung) L 530 zwischen Helmstadt-Bargen und Flinsbach (Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h zwischen 19 und 7 Uhr, Beschilderung und Warnleuchten)





und Flinsbach (Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h zwischen 19 und 7 Uhr, Beschilderung und Warnleuchten) B3 zwischen Hemsbach und Laudenbach, nach den Ortstafeln aus beiden Richtungen (Beschilderung)





und Laudenbach, nach den Ortstafeln aus beiden Richtungen (Beschilderung) Gemeindeverbindungsweg zwischen Hemsbach und Balzenbach (Absperrschranken mit Blinkleuchten, Beschilderung)





und Balzenbach (Absperrschranken mit Blinkleuchten, Beschilderung) L596 zwischen Hirschberg und Großsachsen, Höhe Ortseingang (Beschilderung und gelbe Blinkleuchten)





und Großsachsen, Höhe Ortseingang (Beschilderung und gelbe Blinkleuchten) K4250 zwischen Ketsch und Schwetzingen (Beschilderung)





und (Beschilderung) Wirtschaftswege zwischen Laudenbach und Heppenheim (Absperrschranken mit Beleuchtung, Beschilderung und gelbe elektrische Lampen)





und (Absperrschranken mit Beleuchtung, Beschilderung und gelbe elektrische Lampen) L532 in Lobbach zwischen Gewerbegebiet und Golfkreisel (Beschilderung, Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h zwischen 19 und 6 Uhr)





zwischen Gewerbegebiet und Golfkreisel (Beschilderung, Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h zwischen 19 und 6 Uhr) K4178 zwischen Meckesheim -Mönchzell und Lobbach-Lobenfeld (Beschilderung)





-Mönchzell und Lobbach-Lobenfeld (Beschilderung) Gemeindeverbindungsstraße zwischen Mühlhausen -Tairnbach und Dielheim-Aussiedlerhöfe (Beschilderung)





-Tairnbach und Dielheim-Aussiedlerhöfe (Beschilderung) B39/K4271: Mühlhausen , im Bereich des Rückhaltebeckens (Geschwindigkeitsreduzierung auf 70 km/h, Beschilderung, Blinkleuchten)





, im Bereich des Rückhaltebeckens (Geschwindigkeitsreduzierung auf 70 km/h, Beschilderung, Blinkleuchten) B39: zwischen Einmündungen Mühlhausen -Ost und Mitte (Geschwindigkeitsreduzierung auf 70 km/h zwischen 22 und 6 Uhr sowie Beschilderung)





-Ost und Mitte (Geschwindigkeitsreduzierung auf 70 km/h zwischen 22 und 6 Uhr sowie Beschilderung) K4101 zwischen Neckargemünd -Dilsberg und Neckargemünd-Mückenloch (Beschilderung)





-Dilsberg und Neckargemünd-Mückenloch (Beschilderung) K4157 zwischen Nußloch und Maisbach (Beschilderung und Warnleuchte; Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h zwischen 19 und 5 Uhr, wenn Sammelaktionen stattfinden)





und Maisbach (Beschilderung und Warnleuchte; Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h zwischen 19 und 5 Uhr, wenn Sammelaktionen stattfinden) K4157 zwischen Nußloch -Ochsenbach und Gauangelloch (Beschilderung und gelbe Warnleuchte)





-Ochsenbach und Gauangelloch (Beschilderung und gelbe Warnleuchte) Rauenberg : Schlossstraße (Beschilderung)





: Schlossstraße (Beschilderung) K4153 zwischen Sandhausen und Walldorf vom Stadion bis zur Einmündung L 598 (Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h, Beschilderung und Warnleuchten)





und vom Stadion bis zur Einmündung L 598 (Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h, Beschilderung und Warnleuchten) Sandhausen : In der „Ostlandstraße“ und „Am Galgenbuckel“ (Beschilderung)





: In der „Ostlandstraße“ und „Am Galgenbuckel“ (Beschilderung) Schönau : Straßen „An der Klinge“ und „Hasselbacher Hof“ (Beschilderung)





: Straßen „An der Klinge“ und „Hasselbacher Hof“ (Beschilderung) Schönau -Lindenbach: oberhalb der Teichanlage und Zufahrtsstraße zum Wald (Beschilderung)





-Lindenbach: oberhalb der Teichanlage und Zufahrtsstraße zum Wald (Beschilderung) K4105: zwischen Schönbrunn und Schwanheim (Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h zwischen 18.30 und 6 Uhr, Beschilderung und Warnleuchten)





und Schwanheim (Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h zwischen 18.30 und 6 Uhr, Beschilderung und Warnleuchten) Schriesheim : L 596 und L 596a zwischen Altenbach und Schriesheim und auf der L 536 in östliche Fahrtrichtung Wilhelmsfeld (jeweils zeitlich begrenzte Geschwindigkeitsbeschränkungen und Beschilderung) sowie Blütenweg (Wendehammer), Eichenweg (Wendehammer) und Eisengrubweg (jeweils Beschilderung)





: L 596 und L 596a zwischen Altenbach und Schriesheim und auf der L 536 in östliche Fahrtrichtung Wilhelmsfeld (jeweils zeitlich begrenzte Geschwindigkeitsbeschränkungen und Beschilderung) sowie Blütenweg (Wendehammer), Eichenweg (Wendehammer) und Eisengrubweg (jeweils Beschilderung) L546: St. Leon-Rot im Bereich der Zufahrt zum St. Leoner See und zwischen St. Leon-Rot und Reilingen (Geschwindigkeitsbeschränkung und Beschilderung)





im Bereich der Zufahrt zum St. Leoner See und zwischen St. Leon-Rot und Reilingen (Geschwindigkeitsbeschränkung und Beschilderung) K4200 zwischen Wiesenbach -Langenzell und Neckargemünd-Dilsbergerhof (Beschilderung)





-Langenzell und Neckargemünd-Dilsbergerhof (Beschilderung) L532 zwischen Wiesenbach und Lobbach (Beschilderung und Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 km/h zwischen 20 und 6 Uhr)

