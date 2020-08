Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Welches "medizinische Schicksal" teilen die Bürger von Heiligkreuzsteinach, Heddesbach, Neidenstein und Reichartshausen? Der Versorgungsbericht der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KZV BW) bringt es an den Tag: Bei Problemen mit ihren Zähnen müssen sie die Heimatgemeinde verlassen – es gibt dort jeweils keinen Zahnarzt.

Doch deshalb muss sich niemand Sorgen machen, der Rhein-Neckar-Kreis ist ansonsten bestens mit Dentisten ausgestattet. Laut KZV weise der Landkreis aktuell einen Versorgungsgrad von 111,2 Prozent auf. 418 Zahnärztinnen und Zahnärzte – darunter 31 Kieferorthopäden – würden sich hier um die Versicherten kümmern. Statistisch betrachtet betreut ein Zahnarzt 1311 Patienten.

Überhaupt sei die zahnmedizinische Versorgung in Baden-Württemberg gut, heißt es in der Publikation. "Es gibt keine unterversorgten Landkreise", betont Vorstand Christoph Besters. Insgesamt sind 8071 Vertragszahnärzte in 5130 Praxen für die gesetzlich Versicherten im Land da. Landesweit hat sich das Betreuungsverhältnis im Vergleich zum Vorjahr nochmals verbessert: 1371 Einwohner kommen in Baden-Württemberg auf einen Vertragszahnarzt. Dies ist laut Bericht ein Spitzenplatz im bundesdeutschen Vergleich. Die wohnortnahe Versorgung sei in allen Teilen des Landes gesichert. Allerdings würden regionale Unterschiede bestehen.

Doch am Horizont tauchen auch dunkle Wolken auf. So würden erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen, ausgelöst durch die Corona-Krise, die zahnmedizinischen Versorgungsstrukturen vor starke Belastungen stellen. Demnach ist das Patientenaufkommen und damit auch die Umsätze vieler Zahnarztpraxen in Baden-Württemberg seit Beginn der Pandemie drastisch eingebrochen. Dies könne für Zahnarztpraxen existenziell werden, zieht der Bericht ein ernüchterndes Fazit.

Neue Entwicklungen würden die flächendeckende Versorgung zudem vor ganz neue Herausforderungen stellen: Der Bericht nennt hier den Trend zu größeren Praxismodellen anstelle zur Einzelpraxis, die wachsende Zahl an Angestelltenverhältnissen sowie eine sinkende durchschnittliche Wochenarbeitszeit. Deshalb fordert die KZV vom Land die Schaffung neuer Studienplätze für die Zahnmedizin. "Wenn sich die Rahmenbedingungen in den letzten zwanzig Jahren deutlich verändert haben, die Anzahl der Studienplätze de facto allerdings auf gleichem Niveau geblieben ist, dann ist es offensichtlich, dass weniger Kapazitäten für die Versorgung zur Verfügung stehen als früher", schreibt der Vorstand.

Zurück zum Rhein-Neckar-Kreis: Hier gibt es die meisten Zahnärzte in Weinheim (49), Wiesloch (29), Sinsheim (27), Schwetzingen (21), Leimen (20), Hockenheim (18), Schriesheim (15), Neckargemünd (14), Ketsch (13), Walldorf (13), Eberbach (12), Dossenheim (11) und St. Leon-Rot (10). Keine zahnmedizinischen Praxen gibt es wie bereits erwähnt in Heiligkreuzsteinach, Heddesbach, Neidenstein und Reichartshausen. Dann folgen Epfenbach, Helmstadt-Bargen, Lobbach, Malsch, Schönbrunn und Spechbach (jeweils ein Zahnarzt), Eschelbronn, Schönau, Wilhelmsfeld und Zuzenhausen (jeweils 2).