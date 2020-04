Rhein-Neckar. (RNZ/van) Haustiere wie Hunde und Katzen spielen nach Einschätzung des Veterinäramts des Rhein-Neckar-Kreises keine relevante Rolle bei der Verbreitung des neuen Coronavirus. Das teilt das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis am heutigen Mittwoch in einer Pressemitteilung mit. "Bisher gibt es keinen Beweis dafür, dass ein Tier das Virus auf den Menschen oder auf andere Tiere übertragen kann. Tiere sind also nach derzeitigem Wissensstand keine Infektionsquelle für Menschen", informiert Amtsleiter Dr. Lutz Michael.

Die Hauptquelle für Ansteckungen mit dem Coronavirus seien nach wie vor Tröpfcheninfektionen von Mensch zu Mensch, heißt es weiter. Nur in seltenen Fällen werde das Virus auch bei Tieren festgestellt. Ein Tiger in einem New Yorker Zoo zum Beispiel ist positiv auf das neuartige Virus getestet worden. Laut der Mitteilung des Landratsamtes spiele das bei der Ausbreitung der Pandemie keine Rolle.

Für Haustiere wie Hund und Katze werden deshalb derzeit keine weiteren Maßnahmen, wie zum Beispiel Quarantäne, empfohlen. Das Coronavirus ist bei Tieren weder melde- noch anzeigepflichtig. Laboruntersuchungen bei Heimtieren seien nicht notwendig. Dennoch empfiehlt das Veterinäramt gründliches Händewaschen mit Wasser und Seife bei Kontakt mit Tieren.

Trotz der aktuellen Beschränkungen der Bewegungsfreiheit im Rahmen der Corona-Verordnung sollten Haus- und Nutztiere versorgt und bewegt werden. Hundehalter dürfen demnach Gassi gehen, solange keine Quarantäne angeordnet wurde. Dann müssen andere Personen beauftragt werden, die sich um die Tiere kümmern. Hundebesitzern empfiehlt das Veterinäramt, das Tier während der Dauer der Quarantäne einer Hundepension oder einem Hundesitter anzuvertrauen, heißt es weiter.

Weitere Informationen gibt es auf der Infoseite des Rhein-Neckar-Kreises.