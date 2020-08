Mit dem sogenannten Vibrotruck will die Erdölförderfirma NeptunEnergy nach Rohölvorkommen in der Region rund um Reilingen suchen. Foto: Stefan Schöning

Von Harald Berlinghof

Reilingen. In Hollywood-Filmen der alten Schule geht das so: Man bohrt ein tiefes Loch in die Erde, und plötzlich spritzt das flüssige schwarze Gold aus dem Boden zehn Meter hoch in die Luft. Alle brechen in Jubelgeschrei aus, denn ab sofort ist man reich – weil man Erdöl gefunden hat. Das mag vielleicht in Texas so funktionieren, wenn die Erdölsucher eine Rohölblase anstechen. Im Oberrheingraben, der ebenfalls Rohöl in seinem Untergrund beherbergt, wird das aber auch im besten aller Fälle so nicht über die Bühne gehen.

Trotzdem gibt es Erdölvorkommen in der Oberrheinebene, die bereits seit vielen Jahren ausgebeutet werden. Die bekanntesten liegen in der Nähe von Landau und bei Speyer. Bei Landau nicken sogar seit mehr als 60 Jahren die Pferdekopfpumpen und holen dort Erdöl aus dem Boden. Möglicherweise rückt die Erdölförderung aber künftig noch dichter an die Metropolregion Rhein-Neckar heran. Ab November oder auch erst ab Frühjahr 2021 sollen auf den Gemarkungen der Kommunen Hockenheim, Schwetzingen, Reilingen, Neulußheim, Altlußheim und Oftersheim sowie bis hinunter nach Waghäusel und Philippsburg seismische Boden-Explorationen stattfinden.

Die Explorationsfirma Neptune Energy Deutschland befindet sich gegenwärtig in Gesprächen mit den betroffenen Kommunen. Bei den geplanten Messungen wird der Untergrund mittels Schallwellen untersucht. Tiefbohrungen sind bislang nicht vorgesehen. Bezüglich der Messpunkte gibt es zwischen den betroffenen Kommunen große Unterschiede. Einige Kommunen werden nur in geringem Maße betroffen sein. Genauere Aussagen dazu möchte man bei dem Unternehmen aber erst tätigen, wenn die Gespräche mit den einzelnen Kommunen beendet sind. Es werde sich aber bei allen Gemeinden nur um Untersuchungen mit einer Dauer von jeweils ein bis zwei Tagen handeln, erklärt die Firma, die unter anderem auch eine Niederlassung in Speyer hat.