Heidelberg. (pol/mare) Über die Ostertage ist es nicht nur friedlich zugegangen. Gleich eine ganze Reihe an Einsätzen wegen Prügeleien musste die Polizei in Heidelberg und Umgebung leisten.

Ein 24-jähriger Betrunkener begann am frühen Sonntagmorgen in der Heidelberger Altstadt grundlos einen Streit. Der betrunkene Mann ging kurz vor 1 Uhr im Marstallhof auf eine Gruppe spanischer Studenten zu und begann, Beleidigungen und Bedrohungen gegen diese auszustoßen. Dann schlug er einer Frau mit der Hand in den Nacken. Beim Eintreffen der Polizei und der Bereitschaftspolizei, die im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft eingesetzt waren, empfing er diese sogleich mit unflätigen Beleidigungen und drohte ihnen, auf sie loszugehen. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen genommen. Beim Transport zum Polizeirevier Mitte schlief er im Streifenwagen bereits ein. Anschließend im Polizeirevier schlief er erneut ein. Nachdem er wieder aufgewacht war, wurde er wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ermittelt.

Ein 32-jähriger Mann beleidigte am Samstagnachmittag am Heidelberger Hauptbahnhof mehrere Polizeibeamte und griff sie an. Der Mann wurde von den Beamten kurz vor 17 Uhr im Rahmen einer Fahndung kontrolliert, da er einen Diebstahl am Bahnhof begangen hatte. Hierbei war er äußerst aggressiv. Als ihm Handschließen angelegt werden sollten, begann er, die Beamten mit unflätigen Worten zu beleidigen und spuckte nach ihnen. Zudem trat er einer Beamtin mit den Füßen gegen das Schienbein. Er wurde anschließend zum Polizeirevier Mitte gebracht. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt.

Ein 23-jähriger Mann wurde am frühen Sonntagmorgen in Eberbach von zwei Unbekannten grundlos zusammengeschlagen. Der junge Mann überquerte kurz vor 3 Uhr zusammen mit einem Begleiter die Friedrichstraße am Fußgängerüberweg, als ein Auto anhielt und zwei unbekannte Männer ausstiegen. Die Männer gingen auf den 23-Jährigen zu und schlugen grundlos auf ihn ein. Als er zu Boden gegangen war, flüchteten die Unbekannten. Zeugen fanden den 23-Jährigen auf dem Fußweg in Richtung eines nahegelegenen Spielplatzes auf dem Boden vor. Sie verständigten Polizei und Rettungsdienst. Der junge Mann wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er zunächst stationär aufgenommen wurde. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Bei den beiden Unbekannten soll es sich nach Angaben des Begleiters des Opfers um zwei dunkelhäutige Männer, eventuell Nordafrikaner, gehandelt haben. Weitere Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach, Telefon 06271/92100, zu melden.

Ein 32-jähriger Mann leistete am Sonntagmittag im Mannheimer Stadtteil Wohlgelegen Widerstand gegen Polizeibeamte. Nach vorheriger Körperverletzung, bei der sich der 32-jährige Tatverdächtige verletzt hatte, wurde er durch Polizeibeamte zur Behandlung in die Notaufnahme des Klinikums begleitet. Als er nach erfolgter Behandlung wieder in Gewahrsam genommen werden sollte, begann er, sich gegen das Anlegen der Handschließen zur Wehr zu setzen, indem er sich sperrte und die Hände wegzog. Außerdem versuchte er, die Beamten in die Hand zu beißen. Gegen den 32-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Polizeibeamte ermittelt.

Ein 29-jähriger Mann wurde am frühen Sonntagmorgen in der Mannheimer Innenstadt von zwei Männern überfallen. Der 29-Jährige war zwischen Mitternacht und 0.30 Uhr in den Quadraten nahe des Jungbusch zu Fuß unterwegs, als er plötzlich von dem einen der beiden Männer in den Rücken getreten wurde. Dabei stürzte er und sein Mobiltelefon fiel ihm aus der Tasche. Der zweite Mann hob das Telefon auf und rannte davon. Als das Opfer aufstehen wollte, um den Flüchtenden zu verfolgen, tret ihm der erste Mann nochmal in den Rücken und rannte dann ebenfalls davon. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/174-4444, zu melden.

Die Polizei in Buchen ermittelt wegen Sachbeschädigung und des Verdachts der Störung der Totenruhe. Unbekannte missbrauchten den Vorplatz der Leichenhalle des Friedhofs in Ravenstein in der Nacht zum Ostersamstag für eine Feier. Dabei zerschlugen sie Außenbeleuchtungen und zerbrachen Steinplatten eines Treppenabstiegs. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter Telefon 06281 / 9040 entgegen.

Bereits in der Nacht auf Karfreitag verwüsteten Unbekannte zwischen 23 Uhr und 22 Uhr die Osterdekoration am städtischen Brunnen vor dem Heimatmuseum in der Waibstadter Straße in Hoffenheim. Während der Anzeigenaufnahme wurde den Beamten eine weitere Sachbeschädigung gemeldet. An der Mehrzweckhalle in der Eschelbacher Straße hatten Unbekannte eine Werbetafel zerstört. Die Polizei ermittelt, ob beide Taten zusammenhängen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Telefon 07261/6900 zu melden.

