Von Harald Berlinghof

Plankstadt. Es regnet durch die Decke, Eimer sind aufgestellt, der Brandschutz und die Fluchtwege entsprechen nicht den gesetzlichen Anforderungen, eine Barrierefreiheit gibt es nicht. Die Plankstadter Mehrzweckhalle, gebaut 1978, ist in die Jahre gekommen und weist erhebliche Mängel und Defizite auf.

Nicht weit entfernt befindet sich die noch ältere, vereinseigene Erwin Sennhalle, die nach 62 Jahren baulich in Gänze abgängig ist, wie Bürgermeister Nils Drescher in der jüngsten Plankstadter Gemeinderatssitzung erläuterte. Die Plankstadter Bürger hatten sich im Jahr 2017 gegen eine Verlegung der Sportstätten an den Ortsrand ausgesprochen und stattdessen einen Ersatzbau an alter Stelle favorisiert. Eine Machbarkeitsstudie hatte schließlich ergeben, dass eine Sanierung der alten Halle viel zu teuer werden würde. 15 Millionen Euro hätte das alles in allem nur für die Mehrzweckhalle gekostet.

Blick auf ein Modell der geplanten Kultur- und Sporthalle Plankstadt. Foto: zg

In der Studie wurde deshalb ein teilweiser Abriss und Neubau der Mehrzweckhalle vorgeschlagen. An die verbleibenden Bereiche der Mehrzweckhalle –Kegelbahn, Gastronomie und zwei Wohnungen – soll eine Drei-Feld-Sporthalle angebaut werden. Eine kleinere Zwei-Feld-Sport- und Kulturhalle soll daneben entstehen. Die beiden Hallen werden durch ein gemeinsames Foyer mit Garderobe miteinander verbunden sein, und auf der Fläche des jetzigen Foyers der Mehrzweckhalle wird ein Haus der Vereine untergebracht werden.

Zu diesem Vorgehen ist ein neuer Bebauungsplan "Kultur- und Sportquartier Westend" notwendig. Für die Umgestaltung des gesamten Bereichs hat der Gemeinderat jetzt einstimmig einen Grundsatzbeschluss gefasst. Von einer historischen Entscheidung sprach Plali-Sprecher Andreas Verclas. "Die Bürger haben mit ihrem Votum diese Entscheidung getroffen. Die Kosten sind abgedeckt. Hoffentlich bleibt das so", meinte Andreas Berger (CDU). Knut Doll betonte für die GLP, dass man hinter dem Projekt stehe. "Das wird ein großer Wurf für Plankstadt".

Mahnende Worte fand Kerstin Engelhardt (SPD): "Wir bekommen zwei Hallen mit hoher Funktionalität, die auch gut aussehen. Hoffentlich bleibt es bei der geplanten Summe." Mit den beiden neuen Hallen und dem Haus der Vereine, die man quasi zum gleichen Betrag bekommt, den eine Sanierung der Mehrzweckhalle gekostet hätte, darf sich die Gemeinde auf eine moderne Sporthalle sowie eine Halle mit Bühne freuen, die vor allem auch für Kulturveranstaltungen geeignet ist. Die Gemeinde Plankstadt möchte die Neugestaltung der gesamten Hallensituation mit der benachbarten Ansiedlung zweier Einkaufsmärkte dazu nutzen, um eine städtebauliche Weiterentwicklung und eine Gesamtquartierlösung zu erreichen.

Neben der guten verkehrlichen Anbindung und der Nahversorgung durch einen Edeka-Markt sowie einen Drogeriemarkt könnte man auch das Problem der Wohnungsnot in Plankstadt angehen. Südlich angrenzend an den gegenwärtigen Parkplatz besitzt die Gemeinde zahlreiche Grundstücke, die zum Bau von Wohnungen genutzt werden können. Der Verkauf dieser Grundstücke soll auch zur Finanzierung der Hallenneubauten verwendet werden.

Die Kosten für den Anbau der beiden neuen Hallen an die verbleibenden Reste der Mehrzweckhalle und der Bau des Hauses der Vereine werden auf 17,3 Millionen Euro einschließlich Mehrwertsteuer geschätzt. In der mittelfristigen Finanzplanung hat die Gemeinde bereits 12,8 Millionen Euro für das Projekt eingestellt. Erwartete Fördermittel von Bund und Land sowie Erlöse aus dem Verkauf von erschlossenen Grundstücken lassen das Projekt als finanziell gesichert erscheinen. Eine Verschuldung wird deshalb voraussichtlich nicht nötig werden.

Gegenwärtig sind die notwendigen Planungen und Beauftragungen im Gange. Bis ein Baubeginn zu erwarten ist, dauert es voraussichtlich noch bis Herbst 2022. Bei einer Bauzeit von zwei Jahren, so Bauamtsleiter Roland Ernst, rechnet man mit einer Fertigstellung im Herbst 2024. Bis dahin soll die alte Mehrzweckhalle noch genutzt werden. Erst nach Fertigstellung der neuen Hallen wird die alte Mehrzweckhalle großteils abgerissen.