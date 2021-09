Von Volker Knab

Hockenheim. Witzig, nachdenklich und sehnsuchtsvoll präsentierte sich Pe Werner am Freitag in der Stadthalle Hockenheim. Nach der langen Bühnenabstinenz aufgrund der Corona-Pandemie bot sie dem hingerissenen Publikum hoch motiviert ein großartiges Konzert – ein Querschnitt durch die inzwischen über 30-jährige Bühnenkarriere der mit mehreren namhaften Musikpreisen ausgezeichneten Künstlerin. Dabei hatte die Ankunft in "Hockene", wie es die gebürtige Heidelbergerin im heimischen Dialekt formulierte, alles andere als gut begonnen. Aber davon später mehr.

Mit ihrem Hit vom Sommer 1991 "Kribbeln im Bauch" eröffnete sie das Konzert und erntete den ersten Beifallssturm. Danach berichtete sie ihren Zuhörern von ihrer Ankunft in der Rennstadt um 17 Uhr auf dem Bahnhof, wo sie und Pianist Peter Grabinger den Aufzug benutzen wollten.

Kaum hatte die Fahrt begonnen, blieb "der Aufzug in Höhe von vielleicht 1,80 Meter einfach stehen", schilderte sie die Ereignisse. Im Aufzug blieben die beiden samt einer weiteren Frau sowie einem Kinderfahrrad erst einmal die nächsten eindreiviertel Stunden.

Witzig beschrieb Werner, wie der Notruf der Bahn im Aufzug eine Verbindung nach Berlin aufbaute ("Bleiben sie ruhig") und wie die Betroffenen schließlich mit einer Leiter von außen befreit wurden. "Deshalb bin ich sehr froh, Sie heute zu sehen. Wirklich sehr", erklärte sie trocken. Was vom Publikum mit dem ersten Heiterkeitsausbruch an diesem Abend quittiert wurde. Die gute Stimmung sollte während der fast zweistündigen Show mit dem Titel "Best of: Von A nach Pe" durchweg anhalten. Das lag nicht zuletzt gerade an dem locker-charmanten Plauderton – in Hockenheim zudem mit einer kräftigen Portion Lokalkolorit garniert, mit dem die Sängerin und Liedermacherin kabarettistisch durch ihr Programm führte.

Dabei reicht die große Bandbreite ihres Schaffens von witzigen Songtexten, die dem Zeitgeist nachspüren, wie beispielsweise bei "Weibsbilder", bis zu Stücken voller Sehnsucht und Stimmungsbildern voller Poesie und Schönheit. Auch wenn sie dabei die traurigen Seiten in den Blick nimmt, wie in "Vater Morgana", einem Lied, das dem Verlust des Vaters nachspürt. Solche Songs sorgten auch in Hockenheim für Gänsehaut-Momente und kurze tiefe Stille vor dem Beifall. Bei allen Stücken wurde sie immer bestens von Peter Grabinger am Flügel begleitet, zweimal bat sie zudem Tonmeister Pit Lenz als zusätzliche Stimme mit auf die Bühne.

Nach der Pause war Pe Werners Aushaltevermögen kurioser Situationen in Hockenheim nach den zwei Stunden Zwangsaufenthalt im Bahnhofsaufzug erneut gefordert. Dafür sorgte der neue und sehr kraftvolle Gong in der Stadthalle. Kaum hatte sie den Song "Segler aus Papier", ein Stück mit dem Thema Sehnsucht, begonnen, gongte es mächtig schräg und laut dazwischen. Die beiden Vollblutmusiker konnten sich ein Lachen nicht verkneifen, fanden aber sogleich wieder in den Fluss ihres Stücks. "Hockenheim wird mir doch nicht nur wegen des Fahrstuhls in Erinnerung bleiben", sagte die Künstlerin lachend.

Erst nach zwei Zugaben ließ das begeisterte Publikum die Musiker von der Bühne gehen. Das Konzert, das die neue Spielzeit der Stadthalle eröffnete, war ursprünglich für Dezember 2020 geplant gewesen. Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Termin verlegt werden. "Als wir verschieben mussten, bekamen wir trotzdem schon mal die halbe Gage im Voraus", dankte Pe Werner "den guten Geistern" der Veranstalter in der Stadthalle Hockenheim.