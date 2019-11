Wiesloch/Berlin. (sha/zg) Anlässlich des 30. Jahrestages des Mauerfalls erzählen RNZ-Leser ihre persönlichen Ost-/West-Geschichten. Heute von Marcus Thomas aus Wiesloch.

Ich war damals (1989; die Red.) 22 Jahre alt und verfolgte schon seit Mitte September die Entwicklungen in der deutsch-deutschen Politik und der Bürgerbewegung in der DDR. Beeindruckt durch die Reden von Willi Brandt und Walter Momper sowie den Fernsehbildern am 10. November 1989 traf ich mich mit Freunden in unserer Stammkneipe in Wiesloch. Dort entschieden wir ganz spontan: Wir fahren nach Berlin!

Rechts die Warteschlange vor einer Bank, die Begrüßungsgeld auszahlt. Foto: zg

Gesagt, getan. Wir gingen noch schnell nach Hause, um unsere Reisepässe zu holen. Gegen 1 Uhr in der Nacht zum 11. November ging’s dann los Richtung Mauerfall in Berlin. Wir waren überzeugt, dass dort gerade Weltgeschichte geschrieben wird. Am Vormittag waren wir dann, nach einem riesigen Stau, endlich in West-Berlin angekommen. Wir parkten im Bereich Gesundbrunnen und liefen Richtung Berliner Mauer.

Immer wieder kommt es am 11. November in den Straßen zu Verbrüderungsszenen. Foto: zg

An der Ecke Brunnenstraße/Lortzingstraße stießen wir auf eine lange Warteschlange vor einer Bank, hier gab es die 100 D-Mark Begrüßungsgeld. Nun konnten die Leute im Westen einkaufen. Einige Supermarktketten wie Kaiser’s Tengelmann verteilten von einem Lkw herunter Begrüßungstüten. Dann erfuhren wir, dass wenige Stunden zuvor der Übergang Bernauer Straße/Eberswalder Straße vom Osten her mit schwerem Gerät frei gemacht worden war.

Und wirklich: Menschenmassen kamen uns in Feierlaune entgegen. Am neu geschaffenen Übergang war der Mauerfall erlebbar, sichtbar, spürbar. Die Stimmung war unbeschreiblich. Hier sprudelten Jung und Alt aus dem Osten, um die neue Reisefreiheit mal auszuprobieren.

Von einem Lkw herunter verteilen Mitarbeiter der Supermarktkette Kaiser’s Tengelmann Begrüßungstüten. Foto: zg

Weiter ging’s Richtung Brandenburger Tor. Hier kamen wir am Abend an und waren ein bisschen enttäuscht, denn die Mauer wurde von DDR-Grenzsoldaten gesichert, man konnte also nicht mehr hochklettern. Dennoch war dies ein sehr beeindruckendes Erlebnis, an diesem ganz besonderen Tag hier zu sein. Noch in der gleichen Nacht fuhren wir wieder nach Hause und waren froh, dieses Abenteuer in Angriff genommen zu haben.

Im Oktober waren meine Frau und ich nochmals an diesen Stellen im Brunnenviertel und waren froh, dass die Grenze nach 30 Jahren fast verschwunden ist. An der Bernauer Straße ist heute eine Dokumentation installiert, die an diesen 11. November 1989 erinnert.

Info: Die Rhein-Neckar-Zeitung freut sich auf weitere Ost-/West-Geschichten – gerne mit Foto – unter den Mail-Adressen rhein-neckar@rnz.de und stefan.hagen@rnz.de