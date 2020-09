Von Volker Knab

Oftersheim. Die Gaststätte im Clubhaus des Turn- und Sportvereins (TSV) Oftersheim hat nach eineinhalb Jahren Leerstand wieder einen neuen Pächter. Der rund 2000 Mitglieder zählende Verein hat nun nach der Wiedereröffnung erneut eine zentrale Veranstaltungsstätte für das soziale Leben. Die Gaststätte versprüht nach der Wiedereröffnung südeuropäischen Flair. "Passend zur bürgerlich-mediterranen Küche", erklärt Christiane Utz-Formberg. Mit ihrem Mann Christian Utz betreibt sie seit August das TSV Clubhaus. Die großzügigen Räumlichkeiten haben eine umfangreiche Sanierung hinter sich. Auf zwei Stockwerken finden im Restaurant und Wintergarten sowie jeweils einem Saal im Erdgeschoss und oberen Stockwerk insgesamt 135 Gäste Platz. Hinzu kommt ein Biergarten.

"Ein so großer Verein braucht einfach einen Mittelpunkt, wo sich hoffentlich künftig wieder viele Mitglieder der großen TSV-Familie treffen können", erklärt Stefan Lauff, der Vorsitzende des TSV Oftersheim. "Es ist gar nicht so einfach in Oftersheim eine Gaststätte mit einem Nebenraum für 20 bis 25 Personen zu finden", schildert Lauff Probleme, die der Verein in den Zeiten des Leerstands bei der Suche nach Räumlichkeiten für Versammlungen hatte. Lauff und die neuen Pächter setzen auf eine lange Partnerschaft. Der Vereinschef erhofft sich von der Gastronomie mit ihrem Biergarten am Spielfeldrand auch wieder mehr spontane Treffen der Mitglieder direkt am Sportgelände. Rund 1000 der 2000 Mitglieder des TSV Oftersheim betreiben in 15 verschiedenen Sportarten in neun Abteilungen aktiv ihre Disziplinen. Die beiden größten Abteilungen sind Leichtathletik und Handball mit jeweils rund 350 Aktiven. Die nächstgrößte Gruppe stellt dann schon der Gesundheitssport mit rund 250 Teilnehmern.

"Die Suche nach einem Pächter war außerordentlich schwierig", erläutert Stefan Lauff, wie es zu dem langen Leerstand der Gaststätte im TSV-Clubhaus gekommen war. Der letzte Pächter hatte im Dezember 2018 überraschend den Betrieb beendet. Als sich die Suche nach einem Nachfolger dann aber so schwierig gestaltete, rang sich der Verein dazu durch, das Lokal doch schon vor einem Pächterwechsel zu renovieren. Ursprünglich hatten die Verantwortlichen zuerst einen neuen Pächter finden wollen. Kurzzeitig war auch überlegt worden, ganz auf ein Clubhaus zu verzichten, das Gebäude abzureißen und stattdessen eine kleine Sporthalle zu errichten. Denn der Raum in den Sporthallen für den Übungsbetrieb sei immer knapp. "Einen mittleren fünfstelligen Betrag" ließ sich der TSV Oftersheim schließlich die Renovierung des Clubhauses durch Fachbetriebe kosten, bilanziert Lauff. Außerdem halfen rund 50 Vereinsmitglieder mit ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden, die Kosten kleinzuhalten.

Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1971. Nach seiner Erstellung "wurde es zum Mittelpunkt des regen Vereinsgeschehens", erinnert Altbürgermeister und TSV-Ehrenmitglied Siegwald Kehder bei einer kleinen Feier anlässlich der Wiedereröffnung der Gaststätte an die lange Geschichte und Bedeutung des TSV Clubhauses für den Verein und die Gemeinde. "So möge es immer bleiben."