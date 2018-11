Oftersheim. (stek) In der jüngsten Sitzung des Oftersheimer Gemeinderats sorgte die geplante Anschaffung eines stationären Blitzgeräts für Diskussion, bei den Mietpreisen für das Mehrfamilienhaus in der Plankstadter Straße herrschte Einigkeit.

Mobiler Blitzer wird angeschafft: Mehrheitlich begrüßt wurde die Anschaffung eines mobilen Blitzgerätes für knapp 51.000 Euro. Es sei zwar nur ein kleiner aber keineswegs unwichtiger Baustein im Oftersheimer Verkehrskonzept. Schon vor einem Jahr war fraktionsübergreifend eine Messanlage gefordert worden. Damals wollten die Ratsmitglieder noch ein stationäres System für die Heidelberger Straße. "Mit der Zeitsinken bei stationären Anlagen die Fallzahlen", sagte Bürgermeister Jens Geiß. Es gebe einen lokalen Gewöhnungseffekt. Mit einem mobilen Gerät, so Geiß, könnten größere Effekte erzielt werden. Dem stimmte die Mehrheit am Ratstisch zu. Gleich mitbeschlossen wurden dabei auch die Mehrkosten für das Personal in den beiden Bereichen Gemeindevollzugsdienst und Innendienst über jeweils fünf Stunden die Woche, was im Jahr Mehrkosten von 14.000 Euro mit sich bringt.

Von Tobias Ober (FWV) und Annette Dietl-Faude (CDU), über Jens Rüttinger (SPD) bis zu Rolf Siegel (Grüne) begrüßten fast alle Fraktionen "den längst überfälligen Schritt". Nur Peter Pristl (FDP) bewertete die Anschaffung als überflüssig. Ein stationärer Blitzer in der Heidelberger Straße hätte im Sinn der Anwohner für Entspannung gesorgt. Für die meisten anderen Straßen sah der FDP-Mann keinen Bedarf.

Mietpreise für Mehrfamilienhaus in der Plankstadter Straße stehen: Das Mehrfamilienhaus mit zwölf Wohneinheiten in der Plankstadter Straße ist endlich fertig. Schon im Vorfeld wurde beschlossen die sechs Wohnungen à 44 Quadratmeter und sechs Wohnungen à 84 Quadratmeter je zur Hälfte Geflüchteten in der Anschlussunterbringung und auf dem freien Wohnungsmarkt anzubieten. Die Verwaltung schlug einen Quadratmeterpreis von 7,90 Euro pro Quadratmeter vor. Angesichts des energetischen Standards sei das "absolut vertretbar", erklärte Bürgermeister Jens Geiß. Eine Sicht, die der Gemeinderat einhellig teilte. Bei den Menschen in der Anschlussunterbringung, stünden die sechs Familien schon fest, berichtete Hauptamtsleiter Jens Volpp. Für den freien Markt warte man nun auf Interessenten.

Für die SPD sei dieser soziale Wohnungsbau nur ein Auftakt, betonte Jens Rüttinger. Mit einem Antrag machten die Sozialdemokraten klar, dass sie auf dem gemeindeeigenen Grundstück in der Plankstadter Straße mit einem zweiten Bau weiteren bezahlbaren Wohnraum schaffen wollen.

Neuer Pachtpreis für den Gartenbauverein: Die Gemeinderäte stimmten einer leichten Anhebung der Pacht für das Grundstück in der Gartenanlage "Im Sand auf dem Kohlwald" von 4,60 Euro auf 5,75 Euro à 100 Quadratmetern zu. Zugleich verzichtet die Gemeinde dafür auf die Restforderung einer Investitionsrückzahlung über rund 6200 Euro.