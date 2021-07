Stuttgart. (dpa/lsw) Infolge der Unwetter war die Schifffahrt auf dem Neckar auch am Donnerstag noch eingeschränkt. Schiffe mit einem größeren Tiefgang als zwei Meter konnten noch nicht den ganzen Neckar befahren, sagte die Sprecherin des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Neckar, Johanna Reek, in Stuttgart. Der starke Niederschlag der vergangenen Tage habe zu Hochwasser geführt, dessen Strömung Sand und Schlamm mit sich gebracht habe. Vor allem zwischen Plochingen und Stuttgart werde derzeit noch Material aus der Fahrrinne gebaggert. Man hoffe aber, noch in dieser Woche den Fluss für alle Schiffe mit Tiefgang bis zu 2,80 Meter freizugeben.

Solche Schiffe konnten bis Donnerstag nur zwischen Mannheim und Lauffen verkehren. Zwischen Lauffen und Stuttgart-Hofen durfte der Tiefgang nicht größer sein als 2,6 Meter. Auf dem letzten Stück des schiffbaren Neckars zwischen Stuttgart-Hofen und Plochingen können bislang nur die Schiffe mit einem Tiefgang von zwei Metern verkehren; das sind zum Beispiel Fahrgast- und Containerschiffe.

Update: Donnerstag, 1. Juli 2021, 15.38 Uhr

Für die Schifffahrt geht auf dem Neckar nichts mehr

Stuttgart. (dpa-lsw) Nach den heftigen Gewittern von Dienstag bleibt die Schifffahrt auf dem Neckar eingestellt. Bereits seit Montagnacht geht auf dem Neckar nichts mehr, weil der Wasserstand durch die starken Niederschläge innerhalb kurzer Zeit angestiegen ist und weiter hoch bleibt. Derzeit liege der Pegelstand zum Beispiel bei Plochingen bei 2,50 Metern. Er müsse aber 1,60 Meter erreichen, um eine sichere Schifffahrt zu garantieren, sagte Johanna Reek, die Sprecherin des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Baden-Württemberg, am Mittwochmorgen in Stuttgart. Der Pegelstand entspricht nicht der vollen Wassertiefe des Neckars. Bei einem Pegelstand von 1,60 Meter misst die Wassertiefe laut Amt etwa 2,80 Meter.

Bei Heidelberg lag der Pegel am Mittwochvormittag bei knapp über 2,80 Meter - ab 2,60 Meter muss hier die Schifffahrt eingestellt werden. Der Normalpegel des Neckars bei Heidelberg liegt bei 2,00 Meter.

Zwar seien die Wasserstände am Dienstag zunächst gesunken, sie hätten aber nach den Gewittern am Nachmittag erneut zugenommen, sagte Reek. Im Stuttgarter Raum sei nicht mit einem Neustart für die Schifffahrt im Laufe des Mittwochs zu rechnen, am unteren Neckar bei Heilbronn könne das dagegen möglich sein.

Am Neckar ist Trockenheit kein Problem, weil der Fluss durch Schleusen gestaut wird, wie Reek erläuterte. So könne eine Wassertiefe von mindestens 2,80 Metern permanent garantiert werden. Bei Hochwasser hingegen sei dies nicht möglich.