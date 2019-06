Das Haus der Familie in Mörlenbach-Bettenbach, in dem sich das Drama abgespielt hat. Foto: Kreutzer

Darmstadt/Mörlenbach. (web/alb) Im Prozess um die beiden getöteten Kinder von Mörlenbach hat heute der Anwalt des angeklagten Vaters (59) eine "zeitlich befristete" Freiheitsstrafe für seinen Mandanten gefordert. Der Verteidiger sah "nur" das Mordmerkmal heimtückisch gegeben, nicht aber die niederen Beweggründe, auf welche die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer abgehoben hatte. Der Mord an den beiden Kindern Anton (13) und Emilia (10) am 31. August 2018 sei einem dynamischen Geschehen entsprungen, aber nicht geplant gewesen.

Der geständige Kieferchirurg entschuldigte sich in seinem "letzten Wort" vor dem Landgericht Darmstadt bei seiner mitangeklagten Frau (46) für die schreckliche Tat und dass er anschließend die Zimmer der Kinder in Brand gesetzt hatte. Seine Gattin, eine Zahnärztin, sagte, sie habe ihrem Mann blind vertraut und wies die Vorwürfe gegen sie zurück.

Ihr Anwalt hatte beim vergangenen Prozesstag Freispruch für sie gefordert. Die Staatsanwaltschaft will dagegen beide Angeklagten lebenslang hinter Gitter schicken. Sie hat zudem die besondere Schwere der Schuld beantragt, was eine vorzeitige Haftentlassung des Paars nach 15 Jahren ausschließen würde. Das Landgericht will am kommenden Mittwoch, 13 Uhr, das Urteil verkünden.