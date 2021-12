Mannheim/Ladenburg. (RNZ) Seit rund zwei Jahren wird zwischen Mannheim-Friedrichsfeld und Ladenburg die Landesstraße L597 neu gebaut. Nun wird die Straße am Freitag, 17. Dezember, wieder freigegeben, wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilt.

Nachdem es im Herbst 2021 aufgrund von Liefer- und Terminschwierigkeiten bei der ausführenden Baufirma zu Verzögerungen gekommen war, konnten nun planmäßig alle Arbeiten umgesetzt werden. Somit können die L637 und der parallel verlaufende Geh- und Radweg bereits am kommenden Freitag freigegeben werden.

Update: Mittwoch, 15. Dezember 2021, 13.33 Uhr

Vollsperrung der L637 wird verlängert

Mannheim/Ladenburg. (RNZ) Beim Neubau der Landesstraße L597 zwischen Mannheim-Friedrichsfeld und Ladenburg wird die Vollsperrung der L637 östlich von Seckenheim verlängert. Das teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe mit.

Die Arbeiten sind nun seit gut zwei Jahren im Gange. Die aktuelle Bauphase konzentriert sich auf den eigentlichen Knoten zwischen den beiden Landesstraßen und der Bahnlinie.

Nachdem die Bauwerke 2 und 3 am 20. August erfolgreich eingeschoben wurden, konnte die Linie 5 (OEG) planmäßig am 13. September wieder in Betrieb gehen. An der Straßenbrücke sowie an der L637 zwischen Mannheim-Seckenheim und Edingen waren noch Restarbeiten auszuführen, die ursprünglich Ende Oktober 2021 abgeschlossen werden sollten. Aufgrund von Lieferproblemen bei bestimmten Materialen, mit der die Bauwirtschaft dieses Jahr generell zu kämpfen hat, ist es jedoch zu einer Verzögerung im Bauablauf gekommen.

Die Brücke kann erst am heutigen Freitag soweit fertiggestellt werden, sodass mit den anschließenden Straßenbauarbeiten an der Brücke begonnen werden kann. Allerdings führen auch hier Lieferschwierigkeiten beim Asphaltmischgut sowie Terminschwierigkeiten der ausführenden Baufirma dazu, dass die L637 sowie der parallel verlaufende Geh- und Radweg erst im Dezember 2021 wieder frei gegeben werden können.

Info: Mehr Informationen zum Projekt "L597, Neubau zwischen Mannheim-Friedrichsfeld und Ladenburg mit Neckarbrücke" gibt es hier.

Update: Freitag, 29. Oktober 2021, 13.32 Uhr

Der L597-Neubau macht die Straßen eng

Edingen-Neckarhausen. (krs) Der Neubau der Landstraße L597 zwischen Ladenburg und Mannheim-Friedrichsfeld sorgt ab Mittwoch für Verkehrseinschränkungen in Edingen-Neckarhausen. Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) in einer Mitteilung bekannt gab, werden beide Fahrspuren der L637, die Mannheim-Seckenheim und Edingen verbindet, zunächst eingeengt. Denn der vorhandene Geh- und Radweg muss provisorisch auf die Landesstraße verlegt werden, damit der neue Geh- und Radweg fertiggestellt werden kann.

Im Anschluss an diese Baumaßnahmen wird der gesamte Knoten der L597 und L637 für den motorisierten Verkehr voll gesperrt. Vom 7. bis 21. Juni kommen nur Radfahrer und Fußgänger durch, wobei sich auch für sie die Wegführung in dieser Zeit mehrfach ändern wird. Grund für die Vollsperrung des Knotens ist, dass Straßenentwässerungsrohre unter der L597 verlegt werden müssen, was bei laufendem Verkehr nicht möglich ist.

Seit zwei Jahren wird die L597 zwischen Mannheim-Friedrichsfeld und Ladenburg im Auftrag des Regierungspräsidiums gebaut. Dazu gehört auch der Bau der neuen Neckarbrücke bei Ladenburg. Derzeit wird die Verbindung der beiden Landstraßen zum neugestalteten Knotenpunkt mit einer Wirtschaftsbrücke geschaffen. Die kommenden Verkehrsbeeinträchtigungen sind den Baumaßnahmen zum Anschluss der Verbindung an das bisher vorhandene Straßennetz geschuldet.