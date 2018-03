Müll finden, per WhatsApp dem Reinigungsdienst der Bahn melden und über die Beseitigung des Abfalls informiert werden: So funktioniert der neue Bahn-Service für mehr Sauberkeit in Bahnhöfen. Foto: Gerold

Von Volker Endres

Mannheim. Mit dem Nachrichtendienst WhatsApp zu mehr Sauberkeit auf Bahnhöfen? Darauf hofft jedenfalls die Deutsche Bahn. Ihre Kunden können jetzt auch auf dem Mannheimer Hauptbahnhof Fotos von verschmutzten Stellen per WhatsApp an das Unternehmen senden. Im Idealfall beseitigt ein Reinigungsteam den Missstand sofort.

Zehn Mitarbeiter der DB Service kümmern sich in Mannheim um die Sauberkeit im Hauptgebäude sowie auf den Bahnsteigen. "Rund um die Uhr", erklärte Kathrin Behser vom Servicecenter Mannheim/Karlsruhe. "Nur nachts können wir mit den großen Maschinen reinigen, weil tagsüber zu viel los ist." Rund 110.000 Passagiere steigen am Knotenpunkt Mannheim täglich ein, aus oder um.

Die Sauberkeit spiele dabei eine große Rolle, betonte Bahnhofsmanager Ahmet Pehlivan. "Bahnhöfe sind auch eine Visitenkarte für die Deutsche Bahn." Er ist deshalb froh, dass Mannheim als erster Halt im Südwesten nach den Pilotversuchen in Berlin, Hamburg und Hannover, mit der Zusatzleistung ausgestattet wurde.

Entstanden sei die Idee im Rahmen der Mitarbeiter-Workshops "Zukunft Bahn", verriet Unternehmenssprecher Werner Graf. Denn zwar werden alle Bahnhöfe regelmäßig maschinell und von Hand gereinigt, aber überall können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DB Service eben auch nicht sein. Hier sollen nun die Kunden ins Spiel kommen, die verschmutzte Stellen melden sollen. Und zwar einfach mit dem Mobiltelefon: "Ein Foto von der Stelle machen, den Standort angeben und an die zentrale Rufnummer schicken. Dann kümmern wir uns darum", versprach Ahmet Pehlivan.

Dabei sitze das erreichte Callcenter in Berlin. Die Mitarbeiter dort transferieren die Nachricht in die Bahn-EDV, schicken sie an die entsprechende Bezirksstelle, die dann die DB Service vor Ort informiert von der wiederum die entsprechende Reinigungskraft entsendet wird. "Der Kunde bekommt, auf Wunsch, eine Rückmeldung über den Sachstand", so Pehlivan. Auch mit Schulnoten kann die Sauberkeit und Reinigung bewertet werden, für die die Bahn jährlich bundesweit einen zweistelligen Millionenbetrag aufwendet. Dieser Bereich werde mit dem neuen Serviceangebot gestärkt: "Aber wir werden wohl keine neuen Reinigungskräfte einstellen."

Nach Mannheim soll in drei Wochen auch Heidelberg das neue Angebot erhalten, Ende März werden die 65 frequentiertesten Bahnhöfe Deutschlands über den mobilen Service verfügen.

Info: Unter der Rufnummer 0157/92-397-497 kann man eine WhatsApp mit Foto oder einer Beschreibung der Verschmutzung sowie dem Standort im Bahnhof schicken.