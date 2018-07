Rhein-Neckar/Stuttgart. (cab) Für den geplanten Bau eines Radschnellwegs zwischen Mannheim und Heidelberg läuft zurzeit die Beteiligung der Öffentlichkeit. Interessierte können Ideen, Wünsche und Kritik beim Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) einbringen, das für die Planung und spätere Ausführung zuständig ist.

Das Prestigeprojekt ist also Landessache, und Stuttgart hat auch die Finanzierung der rund 22 Kilometer langen und zwölf Millionen Euro teuren Radautobahn schon zugesagt. Bislang fehlte es aber an der Rechtsgrundlage dafür.

Also hat das Landesverkehrsministerium dem Kabinett diese Woche den Entwurf für eine entsprechende Änderung des Straßengesetzes vorgelegt. Das geht aus einer Mitteilung des Ministeriums hervor.

Nach bisheriger Rechtslage müssen Städte und Gemeinden solche Radwege planen, bauen und bezahlen. Damit das künftig auch Länder und Kreise übernehmen können, war zunächst das Bundesfernstraßengesetz novelliert worden.

Diese Neufassung setzt Stuttgart jetzt auf Landesebene um. In der Mitteilung sieht Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) das große Potenzial von Radschnellwegen zur Entlastung von Straße und Schiene. Vor allem für Pendler soll ein Anreiz geschaffen werden, aufs Fahrrad umzusteigen.

In der Novelle des baden-württembergischen Straßengesetzes geht es aber nicht nur um Radschnellwege, sondern auch ums Carsharing. Künftig soll per Sondernutzung erlaubt sein, reservierte Parkplätze für die Leihautos an Landes-, Kreis- oder Gemeindestraßen zu schaffen - vor allem in der Nähe von Bus- und Bahnhaltestellen. Noch fehlen aber die entsprechenden Rechtsverordnungen des Bundes, um diese Stellplätze ausweisen zu können.